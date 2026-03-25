Rabla 2026 | Ministrul Mediului: „Am cerut suficient de mulţi bani ca să acoperim şi proiecte precum Rabla sau stocare de baterii”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, marţi, 24 martie 2026 că în maximum trei săptămâni de la momentul în care se aprobă bugetul este necesar să treacă şi bugetul AFM, ea arătând că ministerul are mai multe scenarii şi a cerut suficient de mulţi bani ca să acopere şi proiecte precum Rabla, de exemplu, sau stocare de baterii, însă depinde foarte mult de care este suma pe care o va aproba Ministerul Finanţelor.

„Astăzi am avut o întâlnire cu Administraţia Fondului pentru Mediu, pentru a pregăti mai multe scenarii pe care le vom propune Ministerului Finanţelor. Săptămâna următoare vom avea o întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi sper să avem un acord. În maxim trei săptămâni de la momentul în care se aprobă bugetul, eu cred că este necesar să treacă şi bugetul AFM, ca să putem să începem plăţile. Este foarte important”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, potrivit News.ro.

„Avem scenariile în care am cerut suficient de mulţi bani ca să acoperim şi proiecte precum Rabla, de exemplu, sau stocare de baterii, dar depinde foarte mult de care este suma pe care o va aproba Ministerul Finanţelor. Dacă aprobă o sumă care să poată să cuprindă şi aceste proiecte, noi le-am introdus. Acum să vedem care este, pentru că şi Ministerul Finanţelor depinde foarte mult în analiza pe deficit.

Deci suma maximală pe care ne-o aprobă, în mod evident, se va duce şi pe zona de deficit ca un calcul, ca formula care să fie luată în considerare şi în analizele care vor ajunge, inevitabil, şi la Comisia Europeană. Deci trebuie neapărat să ţinem cont şi de un echilibru. Eu sunt convinsă că se va înţelege inclusiv nevoia pentru AFM de a lansa proiecte noi în anul acesta”, a menţionat ministrul Diana Buzoianu.

Premierul Ilie Bolojan: „În lunile următoare vom avea reduceri de nivelul zecilor de mii de posturi în aparatul central și local"

25 martie 2026

Ilie Bolojan: „În lunile următoare vom avea reduceri de nivelul zecilor de mii de posturi în aparatul central și local" Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, 24 martie 2026 că, în următoarele luni, vor avea loc reduceri de nivelul zecilor de mii de posturi în tot aparatul central și în administrația locală, menționând, însă, că […]

ADMITERE în școlile militare 2026: Peste 800 de locuri pentru maiștri militari și 708 locuri pentru subofițeri, disponibile în cele cinci școli postliceale militare. Cine se poate înscrie

25 martie 2026

ADMITERE în școlile militare 2026: Peste 800 de locuri pentru maiștri militari și 708 locuri pentru subofițeri, disponibile în cele cinci școli postliceale militare. Cine se poate înscrie Dacă îți dorești o carieră militară ca maistru militar sau subofițer, acum este momentul să faci primul pas. Au început înscrierile pentru învățământul postliceal militar. Pentru anul […]

Economistul Radu Georgescu: Guvernul a luat împrumut 400 de milioane de la bănci. Consumul intern se prăbușește, producția se prăbușește, iar firmele pleacă din România

25 martie 2026

Economistul Radu Georgescu: Guvernul a luat împrumut 400 de milioane de la bănci. Consumul intern se prăbușește, producția se prăbușește, iar firmele pleacă din România Economistul Radu Georgescu avertizează că împrumutul contractat recent de Guvern de la bănci, în valoare de 400 de milioane, la o dobândă anuală de 6,4% și pe doar 12 luni, […]

