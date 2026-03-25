Rabla 2026 | Ministrul Mediului: „Am cerut suficient de mulţi bani ca să acoperim şi proiecte precum Rabla sau stocare de baterii”

Ministrul Mediului: „Am cerut suficient de mulţi bani ca să acoperim şi proiecte precum Rabla sau stocare de baterii”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, marţi, 24 martie 2026 că în maximum trei săptămâni de la momentul în care se aprobă bugetul este necesar să treacă şi bugetul AFM, ea arătând că ministerul are mai multe scenarii şi a cerut suficient de mulţi bani ca să acopere şi proiecte precum Rabla, de exemplu, sau stocare de baterii, însă depinde foarte mult de care este suma pe care o va aproba Ministerul Finanţelor.

„Astăzi am avut o întâlnire cu Administraţia Fondului pentru Mediu, pentru a pregăti mai multe scenarii pe care le vom propune Ministerului Finanţelor. Săptămâna următoare vom avea o întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi sper să avem un acord. În maxim trei săptămâni de la momentul în care se aprobă bugetul, eu cred că este necesar să treacă şi bugetul AFM, ca să putem să începem plăţile. Este foarte important”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, potrivit News.ro.

„Avem scenariile în care am cerut suficient de mulţi bani ca să acoperim şi proiecte precum Rabla, de exemplu, sau stocare de baterii, dar depinde foarte mult de care este suma pe care o va aproba Ministerul Finanţelor. Dacă aprobă o sumă care să poată să cuprindă şi aceste proiecte, noi le-am introdus. Acum să vedem care este, pentru că şi Ministerul Finanţelor depinde foarte mult în analiza pe deficit.

Deci suma maximală pe care ne-o aprobă, în mod evident, se va duce şi pe zona de deficit ca un calcul, ca formula care să fie luată în considerare şi în analizele care vor ajunge, inevitabil, şi la Comisia Europeană. Deci trebuie neapărat să ţinem cont şi de un echilibru. Eu sunt convinsă că se va înţelege inclusiv nevoia pentru AFM de a lansa proiecte noi în anul acesta”, a menţionat ministrul Diana Buzoianu.

