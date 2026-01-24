Puncte de penalizare 2026 | Cum se verifică corect situația și când pot fi resetate
Mulți șoferi tratează punctele de penalizare cu superficilitate, până câd se apropie momentul în care permisul lor ajunge să fie suspendat. Acest lucru se întâmplă din cauză că șoferii își calculează punctele „după ureche” și nu țin cont nici de datele din procesele verbale, dar nici de modul în care se pot anula în timp.
Cum verifici corect câte puncte ai, fără presupuneri
Punctele se înregistrează în evidența poliției rutiere care te are în gestiune, iar cea mai sigură variantă este să soliciți situația oficială de la serviciul rutier competent. În practică, îți pregătești datele de identificare, îți notezi procesele-verbale recente și ceri confirmarea punctelor acumulate. Dacă ai mai multe contravenții în perioade apropiate, diferența dintre „am 12” și „am 15” poate depinde de o singură abatere care încă nu ți-a intrat în calculul personal.
Un alt pas util este să îți faci propriul jurnal: pentru fiecare proces-verbal notezi data constatării și câte puncte ai primit. Te ajută să verifici și perioada de anulare, nu doar totalul. Este important să te bazezi pe datele de constatare, nu pe data când ai plătit amenda sau când ai primit plicul.
Când se resetează punctele și ce se întâmplă la pragul de 15
Regula-cheie este că punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenției, iar suspendarea dreptului de a conduce anulează toate punctele acumulate până în acel moment. Asta înseamnă că poți avea un „vârf” temporar de puncte care dispare dacă trece termenul, dar poți și să pierzi tot istoricul de puncte în momentul suspendării, apoi să o iei de la zero.
La cumularea a 15 puncte, suspendarea se dispune pentru 30 de zile, iar dacă ajungi din nou la cel puțin 15 puncte în următoarele 12 luni de la expirarea ultimei suspendări, perioada crește. Aici apar greșelile care te încurcă: unii cred că „dacă plătesc repede” scad punctele, alții cred că punctele dispar la început de an. Nu dispar, curg în fereastra de 6 luni de la constatare.
Dacă ești aproape de prag, îți folosește să reduci expunerea exact în lunile în care ai multe contravenții „încă active”. Condu mai conservator, evită graba și nu te baza pe noroc. Punctele sunt un sistem matematic, nu unul de negociere.
