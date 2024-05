Publicitate electorală | Voicu Vușcan: Facem lucrurile cu cap! Investim în infrastructura sportivă pentru copii

Voicu Vușcan: Facem lucrurile cu cap! Investim în infrastructura sportivă pentru copii

Nu există performanță sportivă fără o bună bază de selecție, iar asta nu poate exista fără o infrastructură sportivă la standarde moderne. Cred cu tărie că rolul unei administrații este să investească în viitor, nu să cheltuie pentru o iluzie de moment.

Fac parte din generația care încă a prins procesele de selecție din școli, când cluburile sportive veneau la clase pentru a căuta talente, fie că vorbim de fotbal, atletism, handbal sau alte sporturi. Țin și acum minte când, în școala generală, au venit antrenori tocmai de la Orșova, în căutare de talente pentru caiac canoe, un sport care nici măcar nu exista la noi în județ.

Alba Iulia nu e vreo metropolă și nici nu are un buget care să-și permită să asigure finanțare pentru performanță la nivel de seniori în multe dintre sporturile de masă. Trebuie să fim realiști și să acceptăm asta. O echipă de fotbal, spre exemplu, are nevoie de un buget uriaș pentru orașul nostru, dacă ar fi să-l asigurăm din bani publici, chiar și pentru a ajunge în liga secundă. Știu asta foarte bine, pentru că am susținut financiar, din privat, mult timp echipe de fotbal.

Tocmai de aceea cred că o abordare corectă este să investim în tot ce înseamnă copii și juniori, în infrastructura sportivă dedicată lor. În loc să visăm la o echipă de fotbal care să joace iar în prima ligă, oricât de frumos e visul ăsta, și să tocăm o groază de resurse aducând antrenori și jucători de pe te miri unde, pe salarii pe care chiar nu ni le permitem, putem să ne asigurăm că orice copil din Alba Iulia are acces la sport, la terenuri și antrenori, la echipamente și tot ce e necesar pentru a putea să ajungă la performanță.

Asta cred eu că este soluția și aici trebuie să intervină administrația. Să ne asigurăm că fiecare școală are sală și teren de sport bine dotate, investiții pentru care trebuie să găsim finanțare obligatoriu, fie că e de la bugetul local, de la Guvern sau din orice sursă de finanțare. Trebuie să avem un club sportiv municipal care are dotări corespunzătoare pentru toți copiii și juniorii, un club sportiv care să readucă la normalitate procesul de selecție al viitorilor sportivi de performanță, al viitorilor campioni.

Din 9 iunie, în Alba Iulia vom face lucrurile cu cap!

