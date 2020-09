Publicitate electorală| Prioritățile organizației PMP Cugir din cadrul strategiei de dezvoltare a orașului Cugir, în perioada 2020 -2024

Mă numesc Buta Lucian Florin și sunt candidatul Partidului Mișcarea Populară la funcția de Primar al orașului Cugir. M-am născut la data de 22 februarie 1966, în orașul Petroșani, județul Hunedoara. Sunt român, ortodox, căsătorit și am două fiice. De profesie sunt inginer și am o vechine în muncă de 35 de ani, din care 30 pe funcții de conducere, la diferite niveluri. Din 2006, până în prezent, sunt Șef Departament la o firma privată din Cugir.

Activitatea politică mi-am început-o în anul 2000, când am devenit membru al partidului PSDR și am activat până în 2006. În perioada 2007–20019 nu am mai fost implicat politic. La începutul anului 2020, am devenit membru al Partidului Mișcarea Populară, Organizația Locală Cugir, iar din martie 2020 am devenit președinte al Organizației PMP Cugir.

Motto-ul “Transparență, corectitudine, curaj și inițiativă“, mă definește ca persoană. Întreaga mea activitate de 35 ani, 21 de ani în sectorul de stat și 14 ani în sectorul privat, sunt mărturie a acestor deziderate. Experiența acumulată în activitatea de management, capacitatea de analiză și sinteză, puterea de muncă, multitudinea de lucruri care mai sunt de făcut în orașul nostru și convingerea fermă că, împreună cu echipa de consilieri locali aleși, putem să facem multe lucruri bune pentru toți cetățenii localității, acestea sunt motivele pentru care am reintrat în politică și mi-am depus canditatura la funcția de primar.

Noi, cei din Organizația PMP Cugir, ne-am stabilit prioritățile din strategia noastră pentru dezvoltarea orașului Cugir, în perioada 2020 -2024 și anume:

Transparență totală în activitatea Primăriei și a instituțiilor subordonate (S.C. Cugireana S.A., Societatea “Urban” S.R.L. și Ocolul Silvic Sapcea) transpusă prin :

: 2.Servicii medicale de calitate, în toate secțiile spitalului orașului Cugir.

Proiecte de modernizare / reabilitare a infrastructurii, în zonele localității, în care nu s-au demarat astfel de lucrări (Vinerea , Cindeni, Rîul Mic,Coșbuc…).

Asigurarea curățeniei și îmbunătățirea aspectului orașului nostru .

Atragerea investitorilor .

Creșterea siguranței cetățenilor .

Realizarea, în dreptul localității Șibot, a unui nod de legătură cu autostrada A1, pentru accesul locuitorilor orașului Cugir și a localităților învecinate la autostrada A1.

Educație la standarde europene .

Creșterea calității vieții și a gradului de confort prin:

Modernizarea drumului de pe Răul Mare care face legătură între localitatea Cugir și domeniul schiabil Surianu.

Pe 27 Septembrie votați candidații PMP ! Votați mărul, pe buletinele de vot !

Comandat de Partidul Mișcarea Populară Alba, Publicat de SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro, cod unic de identificare mandatar financiar 21200020.