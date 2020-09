Publicitate electorală| Oraşul Abrud are viitor liberal

Campania electorală desfăşurată de echipa Partidului Naţional Liberal în oraşul Abrud a fost una total diferită faţă de restul formaţiunilor politice, reprezentând, de fapt, o pregătire a viitoarei administraţii publice locale, majoritar liberală.

Dacă, în luna premergătoare, Cristian Alexandru Albu şi consilierii locali ai PNL s-au prezentat în faţa abrudenilor, acum ei au străbătut din nou oraşul şi zonele limitrofe, nu în scop electoral, ci pentru a contabiliza problemele majore şi a identifica soluţiile acestora, cu care trebuie să înceapă în forţă mandatul noului primar şi al noului consiliu local, începând cu octombrie 2020.

Principala activitate a viitoarei administraţii liberale trebuie să o constituie, aşa cum am putut constata, punerea la punct a infrastructurii. Cea mai mare parte a reţelei de drumuri este fie degradată, fie neîntreţinută, fie prost gestionată. Asfaltul turnat vara (acolo unde s-a făcut acest lucru) s-a măcinat şi a devenit impracticabil după o iarnă mai serioasă. Pietruirile s-au făcut cu un strat foarte subţire, îngropat de ploi, plombările nu au rezistat, gurile de canal sunt sub straturi succesive de asfalt, accesul la proprietăţi este greu de practicat. Acolo unde străzile arată decent, sunt aglomerate de autovehicule parcate mai mult sau mai puţin regulamentar, care îngustează şi mai mult calea de rulare, predispunând la accidente. Soluţia noastră pentru decongestionare este de lărgire a străzilor acolo unde este posibil şi de creare a unor sensuri unice, care să fluidizeze traficul şi să permită amenajarea de parcări laterale, pe lângă cele publice pe care le avem deja în plan. Desigur că aceste sensuri unice vor permite şi amenajarea unor piste de biciclete sau lărgirea trotuarelor pietonale, pentru siguranţa tuturor abrudenilor.

Odată pusă la punct reţeaua de drumuri şi create parcări suficiente, potenţialul turistic al oraşului Abrud va putea ieşi la iveală, în special prin punerea în valoare a centrului vechi şi a clădirilor istorice, lăsate în paragină, o umbră a falnicelor monumente de odinioară. Iar turismul va genera, pe lângă locuri de muncă, şi alte activităţi conexe, care atrag investitorii şi care reduc principala problemă socială a Abrudului, şomajul. Tot la acest capitol putem încadra amenajarea locurilor de joacă pentru copii (parcul existent acum fiind un adevărat pericol) şi a unui spaţiu de promenadă cu copaci, zone verzi, bănci, alei şi zone de divertisment. Oraşul Abrud era recunoscut pentru grădina sa de vară, pentru ştrand, petreceri elegante, localuri ca “West” şi “Detunata”, iar în prezent privim cu invidie cum, la acest capitol, ne-au luat-o cu mult înainte comunele din jur, care au primari liberali, au sprijin din partea preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, şi au specialişti care accesează finanţări europene.

Un alt punct “fierbinte” pentru viitoarea administraţie PNL din Abrud îl reprezintă sprijinirea celor care locuiesc în apartamente pentru înfiinţarea, consilierea şi sprijinirea asociaţiei sau asociaţiilor de proprietari. Oraşul Abrud a devenit gri sub conducerea PSD, blocurile trebuie izolate şi faţadele refăcute, atât pentru economia de căldură, cât şi pentru aspectul estetic, la care va contribui şi amenajarea zonelor din jurul acestora.

Va trebui să ne ocupăm, la modul cel mai serios, de sănătatea abrudenilor. Am dat deja tonul, fără a face parte din administraţia publică, am demonstrat că se poate atunci când am obţinut containerul de decontaminare pentru staţia de salvare. Vrem să aducem obligatoriu un medic specialist pediatru, pe lângă celelalte specializări necesare, vrem să reabilităm clădirea spitalului şi să îl dotăm cu aparatură de generaţie nouă. De asemenea, avem în plan aplicarea corectă a legii pentru sprijinirea medicilor de familie în amenajarea cabinetelor medicale, pentru ca locuitorii oraşului Abrud să nu mai fie nevoiţi să parcurgă zeci de kilometri într-un timp care le pune în pericol sănătatea, mai ales în caz de urgenţe.

Am obţinut, ca partid, o mare victorie atunci când s-a decis ca vârsta de pensionare să scadă cu doi ani pentru locuitorii oraşului Abrud, ca urmare a includerii acestora într-o zonă de poluare cauzată de vechile industrii extractive. Am identificat şi vom pune la dispoziţie un birou pentru ca locuitorii din Abrud să poată primi consultanţă de la Casa Judeţeană de Pensii Alba, în vederea întocmirii dosarelor de pensionare sau pentru situaţii de deficienţe neuromotorii.

Am dovedit, în perioadele de precampanie şi de campanie, că ne putem implica în gestionarea problemelor oraşului nostru. Am făcut cunoscute o parte din planurile noastre în mod corect, în condiţii de siguranţă, chiar şi în această perioadă marcată de restricţii şi de grija pentru sănătate. Vom fi la fel şi la alegeri, vom fi la fel şi după acestea, pentru că v-am dovedit deja, administrarea eficientă a unui oraş presupune obligatoriu să fim în contact cu oamenii, cu dumneavoastră. Am identificat şi resursele de finanţare, avem şi sprijinul Consiliului Judeţean Alba.

Dar, pe 27 septembrie 2020, noi suntem cei care avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, pentru că veţi decide cine vă reprezintă în următorii patru ani. Aveţii cea mai puternică armă a cetăţeanului liber, european: ŞTAMPILA. Folosiţi-o responsabil şi votaţi Partidul Naţional Liberal, pe care îl veţi regăsi la poziţia a treia pe buletinul de vot.

