Publicitate electorală| O șansă pentru Cugir

Câteva gânduri înainte de alegeri: Candidez pentru funcția de primar al orașului Cugir din dorința de a face mai bine si mai mult pentru acest oraș. Am crescut într-o familie de oameni simpli , muncitori și care m-au învățat că prin muncă si implicare pot să răzbesc în viață. Întotdeauna mi-a plăcut să fiu aproape de oameni să muncesc în echipă și să ajut acolo unde este nevoie. Am fost obișnuit cu puțin și asta m-a învățat să apreciez ceea ce am și să mă bucur de tot ceea ce am reușit să realizez în viață.

Am fost și sunt alături de oameni , am apreciat valoarea și profesionalismul , am considerat întotdeauna că în orice domeniu adevărata valoare sunt oamenii. Ca om și ca locuitor al acestui oraș, doresc pentru orașul meu ceea ce dorește orice cetățean și anume NORMALITATE. Acesta este adevăratul motiv pentru care am decis să candidez la Primăria Orașului Cugir. După 16 ani cu aceeași administrație în orașul CUGIR nu se poate vorbi de NORMALITATE.

Consider că atunci când îți pasă de oameni și când îți dorești cu adevărat ceva, nimic nu este imposibil și poți face imposibilul posibil.

Știu ce pot și sunt sigur că prin muncă și implicare, orașul Cugir poate deveni un oraș european, modern și curat , cu cetățeni responsabili și mulțumiți de condițiile oferite de administrația locală. Îndrăzniți să credeți în schimbare și veți vedea că se poate mai mult și mai bine! Nu vă lăsați intimidați de amenințări și promisiuni făcute pe ultima sută de metri. A sosit momentul să vă exprimați părerea, trăim într-o țară liberă și fiecare are dreptul la opinie. E un drept câștigat și nu ni-l poate lua nimeni , nu e normal să vă fie frică să vă spuneți punctul de vedere . Acum e momentul să dați o șansă orașului, e momentul unui nou început. Vreau să demonstrez că se poate trăi altfel în acest oraș!

Spun asta pentru că știu ce pot, cred în puterile mele și în dorința de mai bine . Am trecut prin multe în viață ,prin bune și prin rele, dar nu m-am lăsat niciodată doborât și am învățat că dacă îți dorești ceva cu adevărat nimic nu e imposibil.

Pe 27 septembrie, votați Mircea Trifan primar și echipa PSD pentru Consiliul Local Cugir.

