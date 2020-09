Publicitate electorală| Liberalii

Cine sunt liberalii? După trei decenii de democrație oamenii interesați de politică: politicieni, analiști politici, comentatori, simplii alegători ar trebui să știe răspunsul.

Sunt însă atât de multe deviațiuni pe „piața politică”, formațiuni care deși se autointitulează „liberale” sunt departe de valorile liberalismului, încât simțim nevoia unei clarificări. Democrația autentică, cea în care poporul deleagă decizia celor mai buni profesioniști este crezul nostru care este susținut și susține celelalte valori liberale: statul de drept, separația puterilor în stat, liberatatea corect înțeleasă, drepturile și libertățile individuale, proprietatea privată, intervenția minimă a statului în economie, libera inițiativă, competiția, dialogul și toleranța, pluralismul și diversitatea, egalitatea de șanse și meritocrația. Veți găsi aceste principii și în descrierea doctrinară a altor partide, mai ales a celor nou apărute care se revendică mai toate de la Liberalism. De ce de la Liberalism? Pentru că Liberalismul este doctrina pe care s-a construit Europa, cea vestică cu precădere pentru că ei nu au avut ghinionul unei deturnări de stânga de aproape 50 de ani. E-o deturnare cu ale cărei sechele ne luptăm și acum. Vedem cum se votează promisiunile deșarte, cum egalitatea este confundatată grosolan cu echitatea, cum sunt promovați incompetenții, cum principiile și ideile generoase în enunț sunt deturnate, schingiuite, mutilate în practică.

Nu vă place societatea în care trăim? Gândiți-vă de câte ori mai ales în ultimii ani, separația puterilor în stat, de exemplu, a fost călcată în picioare sub stidardul democrației. Parlamentul ales în 2016 pe baza unor minciuni grosolane, greu de numit măcar promisiuni electorale, a intrat cu bocancii peste competențele altor instituții ale statului susținând că ei reprezintă poporul. Au „uitat” să întrebe poporul dacă este de acord cu instaurarea dictaturii parlamentare, la fel de periculoasă ca cea personală îndepărtată acum trei decenii! Cine a ajutat stânga politică să facă asta? Un fost președinte al Partidului Național Liberal care a părăsit partidul în 2014 supărat că, la momentul respectiv, PNL decisese ieșirea de la guvernare și intrarea în Opoziție. Călin Popescu Tăriceanu dorea să rămână la Putere. A demisionat cu o mână de liberali, s-au declarat ca fiind purtătorii Liberalismului autentic, au susținut în parlament toate aberațiile social-democrate dragniste și au reușit performanța de a junge în situația de a nu fi siguri că partidulețul lor face pragul electoral. Noi, ceilalți am strâns din dinți, am înghițit rușinea și îndoiala aruncată asupra noastră și am continuat să luptăm pentru Liberalism așa cum îl înțelegem noi – DEMOCRAȚIA construită pe MERITOCRAȚIE și LIBERTATEA individuală care nu agresează ci respectă libertatea celor de lângă noi. Speram că lecția a fost învățată. Dar, nu. Avem în Alba transfugi dornici de PUTERE. Supărați că în competiția internă a fost preferată meritocrația în detrimentul vechimii în partid, dedicarea pentru binele comunității și puterea de muncă în detrimentul dorinței de mărire, și-au luat jucăriile și au plecat, strigând în gura mare că ei sunt adevărații liberali. I-au urmat o mână de oameni. Nu-i regretăm pentru că și „pădurea” liberală trebuie curățată de uscături. De curând, o imagine care spune cât o mie de cuvinte ne-a arătat colaborarea dintre vechii tranfugi PNL cu noii transfugi PNL. ALDE și USR pun la Alba de-o colaborare. Cu același succes pe care ALDE l-a demonstrat deja la nivel național.

Noi, membrii Partidului Național Liberal, strângem, din nou din dinți fideli valorilor noastre, aspirațiilor voastre. Noi nu vă mințim frumos. Noi vă spunem că ne așteaptă provocări mari, cărora știm să le răspundem. Fiți alături de noi, fiți alături de realism, întoarceți spatele imposturii.

