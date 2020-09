Publicitate electorală| Dragi mihălțeni, cisteieni și obrejeni, schimbarea e mai aproape și mai posibilă ca oricând. Veniți la vot!

În această lună de campanie, în trecerea noastră prin sate, am avut ocazia să vă întâlnesc și să vorbesc cu mulți dintre dumneavoastră. Am citit în privirile dumneavoastră și am înțeles, din discuțiile pe care le-am avut, dezamăgire, revoltă, lehamite dar și speranță și că e posibil un nou început. Acest amestec de sentimente și trăiri le-am avut și eu, atunci când am decis să intru în competiția electorală.

Când am început campania, am avut alături de mine oameni care m-au susținut, fără nicio condiție sau interes egoist, mânați doar de aceiași dorință de schimbare. Acum, la sfârșitul campaniei, simt că am în spatele meu o echipă mult, mult mai numeroasă și mai încrezătoare. Sunteți dumneavoastră, cei care m-ați primit cu inima deschisă și cu speranța în suflet.

Nu voi uita că trecerea noastră pe la porți și schimbarea câtorva cuvinte, așa cum se întâmplă de obicei într-o campanie, s-a transformat, de multe ori, în discuții în tihnă, fără grabă. Știu că nu am reușit să vorbesc cu atât de mulți oameni cu câți aș fi vrut. Oricum, vă asigur pe toți că, dacă voi fi ales, nu voi împărți cetățenii comunei în „ai mei” și „ceilalți”, ci mă voi considera în slujba tuturor.

Va invit deci, prin acest ultim mesaj, să lăsați revolta, dezamăgirea, lehamitea acasă și cu speranța în suflet, să veniți la secția de votare și să puneți ștampila, cu încredere, acolo unde vă cade bine.

Credeți-mă, schimbarea e mai aproape și mai posibilă ca oricând. Veniți la vot!

VOTAȚI ECHIPA PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ !

Al dumneavoastră, Laurențiu Marian Besoi

Comandat de Partidul Mișcarea Populară Alba, Publicat de SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro, cod unic de identificare mandatar financiar 21200020.