Propunere legislativă pentru eliminarea impozitării bacșișului 2025: Simplificarea fiscalității în sectorul ospitalității

O nouă propunere legislativă pentru eliminarea impozitării bacșișului în România. Actuala practică de taxare a acestor venituri s-a dovedit ineficientă și împovărătoare atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Propunerea vine în contextul în care, de la introducerea impozitării bacșișului la 1 ianuarie 2023, sumele colectate la bugetul de stat au fost sub așteptări, înregistrându-se aproximativ 30 de milioane de lei în primul an și 34 de milioane de lei în al doilea an.

Criticii actualului sistem susțin că, în loc să genereze venituri semnificative pentru buget, impozitarea bacșișului a dus la creșterea birocrației și a numărului de controale și sancțiuni aplicate operatorilor economici din domeniul ospitalității. Aceștia afirmă că resursele alocate pentru administrarea și implementarea acestei taxe depășesc beneficiile financiare obținute, afectând negativ atât angajații, cât și angajatorii.

Propunerea legislativă vizează modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/1999, astfel încât sumele provenite din bacșiș să fie considerate venituri din alte surse și să nu mai fie supuse impozitului și contribuțiilor sociale. Inițiatorii subliniază că bacșișul ar trebui să rămână un gest de apreciere din partea clienților, fără a fi transformat într-o sursă de birocrație și poveri fiscale suplimentare.

Această inițiativă urmează să fie dezbătută în Parlament, iar susținătorii ei speră că eliminarea impozitării bacșișului va conduce la simplificarea procedurilor fiscale și la îmbunătățirea relației dintre autorități și sectorul ospitalității. Rămâne de văzut dacă această măsură va fi adoptată și implementată în legislația fiscală a României.

