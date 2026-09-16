Propriul ,,Articol 4”, pregătit de Europa: Mecanism de urgență pentru statele UE, anunțat de președinta Comisiei Europene
Propriul ,,Articol 4”, pregătit de Europa: Mecanism de urgență pentru statele UE, anunțat de președinta Comisiei Europene
Ursula von der Leyen propune înființarea unui mecanism european de securitate, inspirat de Articolul 4 al NATO, care să permită convocarea statelor membre ale Uniunii Europene atunci când una dintre țări se confruntă cu o amenințare, scrie Mediafax.
„Cred că este timpul pentru propriul Articol 4 al Europei – sau un Protocol de Urgență pentru Securitate”, afirmă președinta Comisiei Europene.
Potrivit propunerii, atunci când mecanismul ar fi activat de un stat membru, toate țările UE s-ar reuni pentru a coordona răspunsul european, pentru a descuraja o escaladare și pentru a limita efectele incidentului.
Mecanismul ar urma să fie destinat în special incidentelor care nu ajung la nivelul unei agresiuni armate, dar amenință securitatea națională – atacuri cibernetice, sabotaj, incendieri sau incursiuni cu drone, mai notează sursa citată.
Von der Leyen a anunțat în același discurs că Executivul european va prezenta o nouă strategie europeană de securitate și intenționează să transforme în realitate și ideea unui Consiliu European de Securitate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare, pentru desemnarea premierului: Vor avea loc mâine. Programul
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare, pentru desemnarea premierului: Vor avea loc mâine. Programul Președintele Nicușor Dan a convocat, pentru joi, consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării premierului. Discuțiile vor începe la ora 9.00, fiecare formațiune având alocată câte o jumătate de oră, iar reprezentanții neafiliaților vor fi primiți ultimii, de […]
Aproape 50 de persoane reținute după protestul oierilor din Piața Victoriei: Reacția Ministrului interimar al Afacerilor Interne
Aproape 50 de persoane reținute după protestul oierilor din Piața Victoriei: Reacția Ministrului interimar al Afacerilor Interne Un număr de 47 de persoane care au participat la protestul din Piața Victoriei au fost conduse la secțiile de poliție, după ce ar fi comis fapte antisociale, a anunțat Jandarmeria Capitalei. Sursa citată precizează că, în același […]
Românii nu vor mai fi obligați să facă dovada calităţii de asigurați în sistemul de sănătate prin adeverinţă fizică: Verificarea ar urma să se facă doar electronic
Românii nu vor mai fi obligați să facă dovada calităţii de asigurați în sistemul de sănătate prin adeverinţă fizică: Verificarea ar urma să se facă doar electronic Senatul a adoptat luni, 14 septembrie 2026, în plen, o propunere legislativă prin care asiguratul în sistemul public de sănătate nu mai este obligat să facă dovada calităţii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare, pentru desemnarea premierului: Vor avea loc mâine. Programul
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare, pentru desemnarea premierului: Vor avea loc mâine. Programul Președintele Nicușor Dan...
Propriul ,,Articol 4”, pregătit de Europa: Mecanism de urgență pentru statele UE, anunțat de președinta Comisiei Europene
Propriul ,,Articol 4”, pregătit de Europa: Mecanism de urgență pentru statele UE, anunțat de președinta Comisiei Europene Ursula von der...
Știrea Zilei
Tanti Noja Paladia din Cugir, cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a încetat din viață la 111 ani
Tanti Noja Paladia din Cugir, cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a...
18-20 septembrie | Music Nights Festival revine la Alba Iulia: Trei seri de muzică dedicate excelenței și susținerii tinerilor cu rezultate remarcabile
18-20 septembrie | Music Nights Festival revine la Alba Iulia: Trei seri de muzică dedicate excelenței și susținerii tinerilor cu...
Curier Județean
Peste 1 milion de lei necesari la UPU-SMURD Alba Iulia pentru asigurarea funcționării până la sfârșitul lunii octombrie 2026. Câți angajați are secția
Peste 1 milion de lei necesari la UPU-SMURD Alba Iulia pentru asigurarea funcționării până la sfârșitul lunii octombrie 2026. Câți...
16 – 22 septembrie 2026 | ROADPOL Safety Days 2026 în Alba: Polițiștii rutieri intensifică acțiunile pentru siguranța pietonilor
ROADPOL Safety Days 2026 în Alba: Polițiștii rutieri intensifică acțiunile pentru siguranța pietonilor În perioada 16–22 septembrie 2026, polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care...
Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate...
Opinii Comentarii
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul...