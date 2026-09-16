Propriul ,,Articol 4”, pregătit de Europa: Mecanism de urgență pentru statele UE, anunțat de președinta Comisiei Europene

Ursula von der Leyen propune înființarea unui mecanism european de securitate, inspirat de Articolul 4 al NATO, care să permită convocarea statelor membre ale Uniunii Europene atunci când una dintre țări se confruntă cu o amenințare, scrie Mediafax.

„Cred că este timpul pentru propriul Articol 4 al Europei – sau un Protocol de Urgență pentru Securitate”, afirmă președinta Comisiei Europene.

Potrivit propunerii, atunci când mecanismul ar fi activat de un stat membru, toate țările UE s-ar reuni pentru a coordona răspunsul european, pentru a descuraja o escaladare și pentru a limita efectele incidentului.

Mecanismul ar urma să fie destinat în special incidentelor care nu ajung la nivelul unei agresiuni armate, dar amenință securitatea națională – atacuri cibernetice, sabotaj, incendieri sau incursiuni cu drone, mai notează sursa citată.

Von der Leyen a anunțat în același discurs că Executivul european va prezenta o nouă strategie europeană de securitate și intenționează să transforme în realitate și ideea unui Consiliu European de Securitate.

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