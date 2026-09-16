16 – 22 septembrie 2026 | ROADPOL Safety Days 2026 în Alba: Polițiștii rutieri intensifică acțiunile pentru siguranța pietonilor
ROADPOL Safety Days 2026 în Alba: Polițiștii rutieri intensifică acțiunile pentru siguranța pietonilor
În perioada 16–22 septembrie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba se alătură calendarului Programului Operațiunilor Europene al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (ROADPOL) și desfășoară activități de prevenire, informare și conștientizare, dar și acțiuni pentru depistarea și sancționarea abaterilor care pot pune în pericol siguranța pietonilor, în cadrul acțiunii ROADPOL SAFETY DAYS, care are ca obiectiv principal responsabilizarea tuturor participanților la trafic și conștientizarea pericolelor generate de nerespectarea regulilor de circulație.
În acest an, acțiunea vizează cu prioritate cea mai vulnerabilă categorie de participanți la trafic, respectiv pietonii, în vederea prevenirii accidentelor rutiere în care aceștia sunt implicați.
Pietonii trebuie să se asigure înainte de traversarea drumului, să utilizeze locurile special amenajate și să nu se angajeze în traversare atunci când nu sunt siguri că aceasta se poate face în condiții de siguranță, iar conducătorii auto trebuie să manifeste o atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni, în zonele aglomerate și în apropierea unităților de învățământ și să acorde prioritate pietonilor, atunci când legea impune acest lucru.
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