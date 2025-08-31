Rămâi conectat

Politică Administrație

Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%

Lucian Daramus

Publicat

acum 41 de minute

în

De

Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul

Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile locale se le schimbe urgent în bine aspectul.

Apulum Agraria 2025

„Având în vedere faptul că, pe raza UAT Oraș Zlatna, se constată existența unor bunuri și imobile neîngrijite sau aflate într-o stare avansată de degradare, care afectează negativ imaginea localității, vă solicităm să luați, în cel mai scurt timp posibil, măsurile necesare pentru remedierea aspectului bunurilor și imobilelor aflate în proprietatea/detinerea dumneavoastră”, sună avertismentul reprezentanților Primăriei Zlatna.

„În situația în care nu se vor întreprinde măsuri de îmbunătățire a stării și imaginii imobilelor respective, Primăria Orașului Zlatna își va exercita atribuțiile legale privind majorarea impozitului aferent acestor bunuri cu până la 500%, în funcție de gradul de degradare, conform prevederilor legale și actelor administrative în vigoare”, precizează reprezentanții Primăriei Zlatna.

Impozitul pentru clădirile neîngrijite poate fi majorat de către consiliile locale cu până la 500% față de impozitul normal, potrivit prevederilor Codului Fiscal, în cazul în care clădirile și terenurile se află în intravilan și sunt considerate neîngrijite.

Sumele exacte și criteriile de majorare sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local al fiecărei localități.

