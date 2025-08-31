Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile locale se le schimbe urgent în bine aspectul.
„Având în vedere faptul că, pe raza UAT Oraș Zlatna, se constată existența unor bunuri și imobile neîngrijite sau aflate într-o stare avansată de degradare, care afectează negativ imaginea localității, vă solicităm să luați, în cel mai scurt timp posibil, măsurile necesare pentru remedierea aspectului bunurilor și imobilelor aflate în proprietatea/detinerea dumneavoastră”, sună avertismentul reprezentanților Primăriei Zlatna.
„În situația în care nu se vor întreprinde măsuri de îmbunătățire a stării și imaginii imobilelor respective, Primăria Orașului Zlatna își va exercita atribuțiile legale privind majorarea impozitului aferent acestor bunuri cu până la 500%, în funcție de gradul de degradare, conform prevederilor legale și actelor administrative în vigoare”, precizează reprezentanții Primăriei Zlatna.
Impozitul pentru clădirile neîngrijite poate fi majorat de către consiliile locale cu până la 500% față de impozitul normal, potrivit prevederilor Codului Fiscal, în cazul în care clădirile și terenurile se află în intravilan și sunt considerate neîngrijite.
Sumele exacte și criteriile de majorare sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local al fiecărei localități.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Peste 1,3 milioane de lei pentru digitalizarea serviciilor administrației locale în comuna Cut: Achiziții în curs
Peste 1,3 milioane de lei pentru digitalizarea serviciilor administrației locale în comuna Cut Primăria Cut a lansat, miercuri, 27 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a echipamentelor necesare pentru realizarea unei platforme de servicii online funcționale la nivelul administrației locale. Achiziția se realizează în cadrul proiectului […]
Comunicat de presă | Lucian Alba, consilier local PNL: Renunțarea la indemnizația de consilier, transformată în atac politic
Lucian Alba, consilier local PNL: Renunțarea la indemnizația de consilier, transformată în atac politic E trist să vedem cum un gest de solidaritate, făcut din respect pentru comunitate, este întors împotriva celui care l-a făcut. Da, am anunțat public că renunț la indemnizația de consilier, tocmai pentru a transmite un mesaj de transparență și responsabilitate […]
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri, 29 august 2025, în grevă pe termen nedeterminat, nemulțumiți de măsurile pregătite de Guvernul Bolojan. „După 7 săptămâni de „dialogul surzilor” între primarii comunelor și Sindicatul Național SCOR, pe de o parte, cu premierul Ilie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Impozitul pe locuințe se majorează cu 70% din 2026, iar cel pentru mașini se dublează. Bolojan, avertisment pentru primari: ”Banii încasați suplimentar nu trebuie cheltuiți pentru salarii”
Impozitul pe locuințe se majorează cu 70% din 2026, iar cel pentru mașini se dublează. Bolojan, avertisment pentru primari: ”Banii...
ROVINIETA, mai scumpă de la 1 septembrie 2025. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși circulând fără taxa de drum plătită
ROVINIETA va fi mai scumpă de la 1 septembrie 2025. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși...
Știrea Zilei
FOTO | Mihai-Octavian Groza, profesorul de nota 10 de la Liceul German Sebeș: A obținut nota maximă atât la definitivat, cât și la gradul didactic II
Mihai-Octavian Groza, profesorul de nota 10 de la Liceul German Sebeș: A obținut nota maximă atât la definitivat, cât și...
De ce s-au majorat tarifele pentru comercianți în Talciocul din Alba Iulia. Din septembrie, locația va fi deschisă tot weekend-ul: ”Să fie târg și sâmbăta și duminica”
De ce s-au majorat tarifele pentru vânzători în Talciocul din Alba Iulia. Din septembrie, locația va fi deschisă tot weekend-ul:...
Curier Județean
31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în tot județul Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru populație
31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru...
FOTO | Amenzi de peste 1.600 lei și mai multe abateri constatate de polițiști și jandarmi la Sebeș: Acțiune pentru siguranța cetățenilor
Amenzi de peste 1.600 lei și mai multe abateri constatate de polițiști și jandarmi la Sebeș: Acțiune pentru siguranța cetățenilor...
Politică Administrație
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Peste 1,3 milioane de lei pentru digitalizarea serviciilor administrației locale în comuna Cut: Achiziții în curs
Peste 1,3 milioane de lei pentru digitalizarea serviciilor administrației locale în comuna Cut Primăria Cut a lansat, miercuri, 27 august...
Opinii Comentarii
31 august: Ziua Limbii Române
31 august: Ziua Limbii Române Pentru a atrage atenţia asupra importanţei păstrării calităţii limbii române şi pentru a-i sprijini pe...
Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. La mulți ani celor care își serbează onomastica!
Numele sărbătoriților de Sfântul Alexandru 2025, inclusiv numele derivate: Alexandra, Alecu, Lexi, Lixandru, Lixandra, Lisandru, Lisandra, Sandru, Sandra, Alexandrin, Alexandrina,...