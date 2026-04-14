Pronunțarea în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată: Când a fost stabilită următoarea dată
Pronunțarea în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată: Cand a fost stabilită următoarea dată
Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pronunțarea în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale va afla în 28 aprilie dacă dosarul va fi retrimis la Parchet sau dacă procesul poate începe pe fond, potrivit Europa FM.
În acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale).
Horațiu Potra este acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și a regimului materiilor explozive.
Fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Potra, au fost trimiși în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.
Pronunțarea în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată: Când a fost stabilită următoarea dată
Pronunțarea în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată: Cand a fost stabilită...
