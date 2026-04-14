Pronunțarea în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată: Când a fost stabilită următoarea dată

Bogdan Ilea

Pronunțarea în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată: Cand a fost stabilită următoarea dată

Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pronunțarea în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat. 

Fostul candidat la alegerile prezidențiale va afla în 28 aprilie dacă dosarul va fi retrimis la Parchet sau dacă procesul poate începe pe fond, potrivit Europa FM.

În acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale).

Horațiu Potra este acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și a regimului materiilor explozive.

Fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Potra, au fost trimiși în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

16 aprilie 2026 | Ministrul Economiei, Irineu Darău, vizită de lucru în județul Alba: La ce obiective industriale va ajunge

16 aprilie 2026 | Ministrul Economiei, Irineu Darău, vizită de lucru în județul Alba: La ce obiective industriale va ajunge Ministrul Economiei, Irineu Darău, va efectua, joi, 16 aprilie 2026, o vizită de lucru în județul Alba. Oficialul va ajunge pe platformele fabricilor de arme din Cugir, va vizita un operator economic de pe paltforma […]

Actualitate

FOTO | România a obținut locul I în Europa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) și al doilea în clasamentul pe țări

România locul I în Europa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) și al doilea în clasamentul pe țări România a obținut un rezultat remarcabil la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete (EGMO) 2026, desfășurată la Bordeaux, în Franța, unde elevele din lotul național au câștigat trei medalii de aur și una de […]

Actualitate

Cumplit! Prețul energiei electrice, în creștere în România cu peste 57% în martie 2026

Cumplit! Prețul energiei electrice, în creștere în România cu peste 57% în martie 2026 Energia electrică a continuat să înregistreze cea mai mare creștere de preț din ultimul an, majorându-se cu 57,2% în martie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, pe fondul eliminării schemei de plafonare, potrivit datelor Institutului Național de Statistică transmise marți, […]

