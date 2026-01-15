Proiecte de anvergură în Alba, în 2026: Finalizarea Drumului Mănăstirilor, modernizarea DJ 705 Zlatna – Almașu Mare și a mai multor poduri din județ, pe agenda administrației județene

Consiliul Județean Alba continuă și în 2026 cu proiecte de anvergură. Printre ele se numără și finalizarea Drumului Mănăstirilor, modernizarea DJ 705 Zlatna – Almașu Mare și a mai multor poduri din județ.

,,La fel ca și până acum, Consiliul Județean are pe agenda din acest an o serie de proiecte cu mare impact pozitiv asupra comunităților din Alba. Iată, mai jos, o parte dintre acestea, pe care le coordonez în calitate de vicepreședinte al instituției:

-Podul de la Colibi, din comuna Ohaba-este în faza de licitație pentru execuția lucrărilor.

-Podul de la intrare din comuna Gârbova de Sebeș-a fost semnat contractul de proiectare

-Podul de la Teleac, de peste Mureș-A fost finalizată proiectarea și autorizația de construire.

În funcție de bugetul pe care-l vom avea în acest an, încercăm să începem toate aceste lucrări.

-Vom finaliza în acest an, cu siguranță, DJ 705 Zlatna – Almașu Mare. Sper ca drumul să fie gata în primăvară.

-Un alt drum care fi gata este cel de la Avram Iancu-limita cu județul Hunedoara (Vidrișoara)

Ambele drumuri sunt cu finanțare prin Programul Național “Anghel Saligny”.

-Pe fonduri europene, sper că vom reuși, până la final de an, să finalizăm Drumul Mănăstirilor. Avem desemnat constructorul, care are toate resursele umane și logistice pentru a încheia lucrarea cu mult înainte de termenul stabilit în contract.

-Tot pe fonduri europene vom finaliza, în primăvară, Planul de Amenajare a Teritoriului Județean, un proiect extrem de important care va trasa linia de dezvoltare a județului pentru următorii 10 ani. Au fost obținute cele 51 de avize, urmează procedura de transparență, după care aprobarea în cadrul Consiliului Județean.

Acestor proiecte li se vor mai adăuga și altele, asupra cărora vă voi ține permanent la curent”, a transmis Marius Hațegan.

