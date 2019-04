Proiect: Peste 116.000 de lei de la CJ Alba pentru susţinerii manifestărilor ştiinţifice de la Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în 2019

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Alba se află un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere cu Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor ştiinţifice din anul 2019. Pentru susținerea acestor manifestări, CJ Alba alocă suma de 116.875 de lei, din bugetul județului.

”Manifestări cu tradiţie, majoritatea desfăşurate anual, conferinţele, simpozioanele şi concursurile din cadrul acestor manifestări vor dezvolta tematici importante pentru învăţământul universitar din România şi de peste hotare, dintre care amintim: filologie, teologie, informatică, ştiinţe economice, ştiinţe exacte şi inginereşti, managementul carierei, sport, drept, bibliologie şi patrimoniu cultural, istorie, arheologie etc. Promovarea Judeţului Alba, atât în ţară cât şi în străinătate, constituie unul dintre obiectivele Consiliului judeţean Alba, sprijinirea activităţilor educative – ştiinţifice devenind o prioritate de strategie operaţională. Prin încheierea acestui acord, Consiliul Judeţean Alba va aloca Universităţii „1 Decembrie 1918” suma de 116.875 lei din bugetul local al judeţului Alba, contribuind astfel la organizarea manifestărilor ştiinţifice, care se vor bucura atât de participare internă, cât şi externă”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Potrivit documentului citat, manifestările științifice pe care Universitatea le va organiza în 2019 sunt:

1. Marketing – prezent şi viitor (aprilie 2019) – Manifestare ştiinţifică adresată specialiştilor în marketing din toate centrele universitare având ca scop realizarea unei diagnoze privind stadiului actual al marketingului în învăţământul universitar românesc şi conturarea unor direcţii de dezvoltare viitoare în domeniul educaţiei şi cercetării de marketing (sprijin CJ Alba 2.500 de lei pentru tipărituri și materiale conferinţă)

2. In4it-UAB (aprilie – mai 2019) – Concurs naţional de informatică (sprijin CJ Alba: 10.000 – premii)

3. Sesiunea studenţească de comunicări “In Extenso” – Ştiinţe Exacte şi Inginereşti (12 Aprilie 2019) – Sesiune ştiinţifică de comunicări a studenţilor (Sprijin CJ Alba : 700 – Materiale – Tipărituri)

4. Satul si spiritualitatea rurală între tradiţie şi modernitate (6-8 mai 2019) – Manifestarea se desfăşoară sub auspiciile celei de a XVIII-a ediţie a simpozionului Internaţional ISSTA 2018 200 cadre didactice din ţară şi străinătate

5. Simpozionul anual al biblistilor ortodocsi (13-14 mai 2019) – Manifestarea se desfăşoară anual şi la nivel naţuional. Se află la a IV-a ediţie şi cuprinde întregul corp acadmic al bibliştilor de la facultăţile de teologie ortodoxă din România (SBOR)

6. Didactica – tradiţie, actualitate, perspective (Ediţia a V-a) (17-18 mai 2019) – Conferinţa îşi propune să reunească la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cadre didactice şi cercetători, devenind un forum de dezbatere a unor teme actuale din ştiinţele educaţiei, didactică generală şi didactici de specialitate.

7. Concursul de traduceri literare si de specialitate pentru elevi, studenţi si masteranzi (17-18 mai 2019) – Concursul de traduceri de texte literare şi de specialitate organizat anual fără întrerupere din 2009, îi ajută pe studenţi să- şi consolideze noţiunile teoretice acumulate în cadrul orelor de curs, intermediază întâlnirea dintre studenţi si traducători consacraţi, de asemenea intermediază întâlnirea acestora cu alţi studenţi de la programe de studii similare din ţară. Concursul de traduceri organizat de CIEL este unul dintre puţinele concursuri de traduceri organizate în ţară. Prin varietatea şi multitudinea tematicilor pe care le propune în cadrul atelierelor de traduceri ne propunem să abordăm educaţia lingvistică de excelenţă. Concursul cuprinde două secţiuni distincte: traduceri de texte literare şi traduceri de texte specializate, din limba română în limbile engleză sau franceză. În urma notării lucrărilor se realizează un clasament şi se acordă 24 de premii (în cărţi) şi anume premiile I, II şi III pentru cele mai bune traduceri.

8. Sesiune de comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi studenţilor masteranzi (8-9 mai 2019) – Sesiune de comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi studenţilor masteranzi

9. Masă rotunda cu tema: Evoluţii ale principalelor instituţii de drept privat (16 mai 2019) – Masă rotundă cu tema: Evoluţii ale principalelor instituţii de drept privat

10. Un secol de activităţi fizice in Romania. Intre retrospectiva si perspectiva (17 mai 2019) – Conferinţa naţională care urmăreşte reunirea atât a specialiştilor din domeniul educaţie fizica şi sport, cat si pe cei implicaţi în kinetoterapie şi terapii alternative Cadre didactice din învăţământul preuniversitar si universitar din Romania, studenţi ai Universităţii „ 1 Decembrie 1918” şi din alte centre universitare

11. Satul românesc ca simbol al credinţei ortodoxe (14-15 iunie 2019) – Manifestarea se desfăşoară sub auspiciile celei de a III-a ediţie a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor Teologi (SCSST 2019)

12. Conferinţă ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (UAB-BENA) (21-22 Iunie 2019) – Conferinţa are ca subiect teme de actualitate în domeniul ingineriei mediului, dezvoltării durabile, sănătăţii publice.

13. Alcoholism and Other Addictions; Psychosocial, Historical and Therapeutical Issues (7-9 iunie 2019) – Scopul conferinţei este acela de a împărăşsi rezultatele cercetărilor în domeniul adicţiilor şi a intervenţiilor terepeutice cu persoanele dependente. Conferinţa işi propune de asemenea să stimuleze cercetările în domeniu şi să disemineze bunele practici în munca de recuperare a persoanelor dependente Participare internaţională, Cadre didactice, cercetători, practicieni

14. Misiunea si spiritualitatea rurală (4-9 iulie 2019) – Manifestarea se desfăşoară sub auspiciile celei de a VII-a ediţie a Şcolii Internaţionale de Vară a Studenţilor Doctoranzi Teologi (SIVDT 2019)

15. International Conference on Linguistic and Intercultural Education, 9th edition – CLIE-2019. (4-6 iulie 2019) – Conferinţa CLIE-2019 este un forum de dezbateri academice şi o platformă de diseminare a rezultatelor cercetărilor celor mai inovatoare din sfera legăturii indisolubile dintre limbă şi cultură, a necesităţii înţelegerii şi acceptării diversităţii şi alterităţii la nivel global

16. Conferinţa cu tema Folclor, practici magice si imaginar (12-14 iulie 2019) – Conferinţa Speculum va reuni în anul 2019 cadre didactice universitare, cercetători şi doctoranzi din ţară şi străinătate, preocupaţi de situaţia actuală a folclorului, privit prin prisma teoriei imaginarului

17. Dying and Death in 18th-21st Century Europe, a 11-a editie (26-28.09.2019) – Conferinţă Internaţională

18. Educaţia din perspectiva valorilor, ediţia a X-a (24-25 septembrie 2019) – Conferinţa îşi propune să reunească într-un cadru academic de dezbatere idei şi modele cu relevanţă pentru spaţiul educaţional, susţinute de cadre didactice şi cercetători din diferite domenii universitare. Sprijin CJ Alba: 5.500

19. „Oraşele Unirii: proiecte şi evoluţii urbanistice după anul 1918” (3-5.10.2019) – Workshop + expoziţie

20. „Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional”, Ediţia a XII-a (10-11.10.2019) 0 Conferinţă Naţională

21. International conference on management, economics and accounting ICMEA (Octombrie-noiembrie 2019) – Conferinţă internaţionala având ca subiect teme din domeniul economic

22. Dezvoltare socială şi inteligenţă teritorială (Social Development and Territorial Intelligence) (19-20 octombrie 2019) – Conferinţa îşi propune să promoveze cercetările axate pe cunoaşterea participativă a teritoriilor şi comunităţilor, contribuind astfel la diseminarea principiilor inteligenţei teritoriale

23. Conferinţa MANAGEMENTUL CARIEREI, Ediţia a VII-a (28-30 octombrie 2019) – Manifestare organizată de către Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cel mai mare eveniment de dezvoltare personală şi carieră, derulat anual, la UAB, pentru studenţi, elevi, absolvenţi, precum şi pentru toate categoriile de persoane interesate de dezvoltare personală şi profesională Sprijin CJ Alba: 2.800

24. Conferinţa Naţională a studenţilor si doctoranzilor, ediţia a XXVII-a (15- 16.11.2019) – Conferinţă Naţională

25. Convergenţe şi provocări în domeniul Ştiinţelor Exacte şi Inginereşti (09 Nov. 2019) – Simpozionul este dedicat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din domeniile ştiinţe inginereşte, matematica – informatica, geografie – ştiinţa pământului, chimie – fizica

26. Conferinţa adresată profesorilor de liceu: Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor economice (22 noiembrie 2019) – Manifestarea ştiinţifică este adresată în special cadrelor didactice din mediul preuniversitar, având ca scop promovarea activităţii de cercetare a acestora, realizarea de schimburi de experienţă şi creearea de parteneriate între cadrele didactice din mediul preuniversitar şi cadrele din mediul universitar Cadre didactice universitare, cadre didactice din învăţământul preuniversitar

27. Sesiunea studenţilor si masteranzilor filologi (6-7 decembrie 2019) – Sesiunea studenţilor şi masteranzilor filologi va reuni în anul 2019 studenţi şi masteranzi cu preocupări de limbă şi literatura română, engelză şi franceză, din ţară şi, sperăm noi, de data ceasta şi din străinătate.Sprijin CJ Alba: 2.750

