Proiect pentru protecţia victimelor violenţei domestice. Persoana care încalcă ordinul de protecție, prezentată automat unui procuror

După recentele cazuri grave de violenţă domestică, Ministrul de Interne a propus modificarea legislativă care prevede că persoana care încalcă un ordin de protecţie va fi prezentată automat unui procuror care va dispune măsuri.

,,Am semnat un proiect legislativ care va îmbunătăţi Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice. Proiectul creşte protecţia victimelor violenţei domestice, după analiza recentelor cazuri grave de violenţă domestică care au demonstrat că încă mai sunt breşe în sistemul poliţienesc, dar şi cel judiciar”, a declarat, marţi, ministrul Cătălin Predoiu.

Potrivit acestuia, datele oficiale arată că, în ultimii ani, poliţiştii au reuşit să salveze numeroase victime prin intervenţiile lor. Totuşi, cazurile recente de violenţă domestică evidenţiază faptul că încă există vulnerabilităţi generate de evaluări subiective greşite privind nivelul intervenţiei şi aplicarea procedurilor.

,,Pentru a înlătura aceste breşe şi a elimina orice posibilitate de apreciere subiectivă tolerantă a poliţiştilor şi procurorilor, MAI propune introducere unei reguli noi, care prevede expres şi explicit faptul că poliţiştii care constată încălcarea unui ordin de protecţie sau a unui ordin de protecţie provizoriu au obligaţia legală de a prezenta agresorul procurorului competent, imediat după găsirea acestuia, pentru a analiza şi dispune cu privire la eventuale măsuri preventive. Se înlătură astfel orice posibilitate de interpretare greşită a poliţistului, el va reţine şi prezenta imediat procurorului pe oricine încalcă un ordin provizoriu de protecţie”, a precizat ministrul.

Ce afirmă Ministrul de Interne:

protecţia victimelor,

cadrul de intervenţie pentru poliţie,

responsabilitatea instituţională,

aplicarea consecventă a legii.

,,Modificarea întăreşte instrumentele de protecţie şi elimină ambiguităţile care, în practică, au întârziat reacţia operativă în recentele cazuri. Sigur, o astfel de modificare trebuie mai întâi dezbătută public şi astăzi am urcat pe site acest proiect pentru dezbatere. De asemenea, el trebuie analizat şi de Ministerul Justiţiei, care este coiniţiator pe acest tip de instrument”, a adăugat Predoiu.

