Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 6– 12 martie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Reminders of Him / Frânturi din el Avanpremiera

Regia: Vanessa Caswill

Cu: Bradley Whitford, Maika Monroe, Lauren Graham, Jennifer Robertson

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 114 min

Rating: AP 12

După o ieșire perfectă cu iubitul ei, Kenna (Maika Monroe; The Hand That Rocks the Cradle, Longlegs) face o greșeală inimaginabilă care o trimite la închisoare. Șapte ani mai târziu, Kenna se întoarce în orașul natal din Wyoming, sperând să-și refacă viața și să câștige șansa de a se reuni cu fiica ei, Diem, pe care nu a cunoscut-o niciodată.

Miercuri, Joi 21:15

Hotarul Avanpremiera

Regia: Ion Borș, Ruslan Moroșan

Cu: Ion Grosu, Igor Caras, Cătălin Lungu, Andrei Locoman, Vlad Druck, Lilia Cazacu, Maria Onica

Gen Film: Comedie

Durată: 93 min

Rating: AP 12

Într-un sat unde totul se află și nimic nu se iartă, două familii cu o istorie de-a dreptul hazlie ajung la cuțite din cauza unei bucăți de pământ. Ambele sunt convinse că adevărul e de partea lor, iar lucrurile scapă complet de sub control exact atunci când ar trebui să bată clopotele de nuntă. Între hotare greu de mutat, orgolii inflamate și rude imposibil de trăsnite, căsătoria pare să nu mai fie un final fericit.

Miercuri, Joi 19:35

Marsupilami / Marsupilami: Cum să prinzi o pufoșenie Avanpremiera

Regia: Philippe Lacheau

Cu: Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Tarek Boudali, Élodie Fontan, Julien Arruti

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 99 min

Rating: AG

Pentru a-și salva slujba la grădina zoologică, David acceptă un plan riscant: trebuie să aducă din America de Sud un pachet misterios. Ajunge pe un vas de croazieră alături de fosta lui soție, fiul lor și Stéphane, un coleg stângaci și cam greu de cap, pe care David îl folosește pe ascuns ca să transporte pachetul. Totul scapă de sub control când Stéphane deschide din greșeală coletul și eliberează un pui adorabil de Marsupilami. Această creatură rară și extrem de valoroasă transformă rapid călătoria într-un haos total. În mijlocul aventurii trăsnite, David și familia lui redescoperă forța legăturilor care îi unesc.

Dublat: Sambata, Duminica 14:20

Good Luck, Have Fun, Don’t Die / Noroc, ura și la gară

Regia: Gore Verbinski

Cu: Stevel Marc, Sam Rockwell, Michael Peña, Juno Temple, Haley Lu Richardson, Zazie Beetz

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, SF

Durată: 100 min

Rating: AP 12

O noapte întunecată. Un local aglomerat. Un bărbat cu un detonator dă buzna, pretinzând că vine din viitor. Este a 117-a oară când se întoarce cu aceeași misiune urgentă. Înainte să expire timpul, trebuie să recruteze un grup de clienți clar nepregătiți (Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry și Juno Temple) pentru a opri iminenta apocalipsă a inteligenței artificiale și a salva omenirea de pericolele rețelelor sociale. Problema? Totul le este potrivnic, de la străini sceptici și adolescenți cu mințile prăjite, până la monstruozități algoritmice dincolo de controlul lor. Dar, dacă acest grup de neaveniți reușește, lumea s-ar putea să fie, până la urmă, în regulă… Sau nu, cine știe!

Vineri pana Marti 18:40

Miercuri Joi 16:15

Acel martie

Regia: Iura Luncașu

Cu: Mădălina Bellariu Ion, Esther Acebo, Costas Mandylor, Eduard Trică, Luke Roberts, Didi Anderson

Gen Film: Thriller

Durată: 95 min

Rating: N 15

Anabel Albu, o agentă a serviciilor de informații românești, primește misiunea de a-l supraveghea pe Vlad Bratu, un cercetător implicat într-un proiect științific de importanță strategică. Ceea ce începe ca o operațiune de rutină se transformă rapid într-o confruntare complexă, în care interese politice, jocuri de putere și servicii secrete rivale se intersectează periculos.

Vineri pana Joi 21:30

The Bride! / Mireasa!

Regia: Maggie Gyllenhaal

Cu: Jake Gyllenhaal, Christian Bale, Jessie Buckley, Penélope Cruz

Gen Film: Drama, Horror, Romantic, SF, Dragoste

Durată: 126 min

Rating: N 15

Acțiunea se desfășoară în anii 1930, când Frankenstein (Christian Bale) se simte extrem de singur și îi cere unui doctor briliant să îi creeze o parteneră. Împreună, aceștia readuc la viață o tânără superbă și astfel Mireasa! ia naștere. Ce urmează este dincolo de imaginația oricui: Crimă! Posesie! Mișcare socială radicală! O idilă criminală!

Vineri pana Marti 21:15

Miercuri, Joi 18:50

Hoppers / Hopperi 3D / VIP 3D

Regia: Daniel Chong

Cu: Jon Hamm, Bobby Moynihan, Piper Curda

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 105 min

Rating: AG

O iubitoare de animale folosește o tehnologie care îi plasează conștiința într-un castor robotizat pentru a descoperi mistere din lumea animalelor dincolo de imaginația ei.

3D Dublat: Vineri, Luni, Marti 14:25

Sambata, Duminica 14:35

Miercuri, Joi 12:40

3D VIP Dublat: Sambata, Duminica 12:00

How to Make a Killing / Crima perfectă

Regia: John Patton Ford

Cu: Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Topher Grace, Jessica Henwick

Gen Film: Comedie, Drama, Thriiler

Durată: 98 min

Rating: N 15

Renegat la naștere de familia sa obscen de bogată, muncitorul Becket Redfellow nu se va da în lături de la nimic pentru a-și recupera moștenirea, indiferent câte rude îi stau în cale.

Vineri pana Marti 19:25

Miercuri, Joi 17:30

Scream 7

Regia: Kevin Williamson

Cu: Neve Campbell, Courteney Cox, Mckenna Grace, Anna Camp, Mason Gooding

Gen Film: Horror, Mister

Durată: 114 min

Rating: IM 18

Când un nou ucigaș Ghostface apare în orașul în care Sidney Prescott și-a construit o nouă viață, cele mai întunecate temeri ale ei se adeveresc, deoarece fiica ei devine următoarea țintă.

Vineri pana Marti 16:30

Miercuri, Joi 14:00

GOAT / Cel mai tare din parcare 3D / VIP 3D

Regia: Tyree Dillihay

Cu: David Harbour, Patton Oswalt, Aaron Pierre, Bobby Lee, Nick Kroll, Gabrielle Union

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Sport

Durată: 100 min

Rating: AG

Archie Everhardt, o capră de dimensiuni modeste, sfidează așteptările alăturându-se unei echipe de elită în roarball – un sport periculos în care animalele concurează pe terenuri dificile, mereu în schimbare. Împreună cu coechipierii săi, el trebuie să demonstreze că își merită locul în Liga feroce.

3D Dublat: Vineri, Luni, Marti 12:20; Sambata, Duminica 12:30

3D VIP Dublat: Vineri pana Marti 14:10; Miercuri, Joi 14:30

Wuthering Heights / La răscruce de vânturi 2D / VIP 2D

Regia: Emerald Fennell

Cu: Margot Robbie, Jacob Elordi

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 136 min

Rating: AP 12

Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La răscruce de vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.

2D: Vineri pana Marti 16:45

Miercuri, Joi 14:50

2D VIP: Vineri pana Marti 18:25

Miercuri, Joi 18:35

Miss Moxy / Pisicuta Moxy

Regia: Vincent Bal, Wip Vernooij

Cu: Barbara Sarafian, Pieter Embrechts, Sarah Bannier, Frank Focketijn

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 85 min

Rating: AG

Miss Moxy, o pisică domestică, se rătăcește în timpul unei vacanțe și trebuie să găsească drumul spre casă prin sudul Europei cu ajutorul celor mai josnice creaturi pe care și le poate imagina o pisică: un câine comic și o pasăre bătrână și înțeleaptă. În timpul acestei călătorii, ea își lărgește viziunea asupra vieții și descoperă adevăratul sens al prieteniei.

Dublat: Vineri, Luni, Marti 14:40

Băieți de oraș: Golden Boyz VIP 2D

Regia: Mihai Bendeac

Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.

Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.

Vineri pana Marti 16:15; 21:00

Miercuri, Joi 16:30; 21:00

Charlie the Wonderdog / Charlie, câinele minune

Regia: Shea Wageman

Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo

Gen Film: Animatie, Familie, Comedie

Durată: 95 min

Rating: AG

Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.

Dublat: Vineri, Luni, Marti 12:40

Sambata, Duminica 12:15

Miercuri, Joi 12:00

Zootopia 2 / Zootropolis 2 VIP 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard

Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister

Durată: 107 min

Rating: AG

Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.

Dublat: Vineri, Luni, Marti 12:00

Miercuri, Joi 12:20

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI