Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 6– 12 martie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 6– 12 martie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Reminders of Him / Frânturi din el Avanpremiera
Regia: Vanessa Caswill
Cu: Bradley Whitford, Maika Monroe, Lauren Graham, Jennifer Robertson
Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste
Durată: 114 min
Rating: AP 12
După o ieșire perfectă cu iubitul ei, Kenna (Maika Monroe; The Hand That Rocks the Cradle, Longlegs) face o greșeală inimaginabilă care o trimite la închisoare. Șapte ani mai târziu, Kenna se întoarce în orașul natal din Wyoming, sperând să-și refacă viața și să câștige șansa de a se reuni cu fiica ei, Diem, pe care nu a cunoscut-o niciodată.
Miercuri, Joi 21:15
Hotarul Avanpremiera
Regia: Ion Borș, Ruslan Moroșan
Cu: Ion Grosu, Igor Caras, Cătălin Lungu, Andrei Locoman, Vlad Druck, Lilia Cazacu, Maria Onica
Gen Film: Comedie
Durată: 93 min
Rating: AP 12
Într-un sat unde totul se află și nimic nu se iartă, două familii cu o istorie de-a dreptul hazlie ajung la cuțite din cauza unei bucăți de pământ. Ambele sunt convinse că adevărul e de partea lor, iar lucrurile scapă complet de sub control exact atunci când ar trebui să bată clopotele de nuntă. Între hotare greu de mutat, orgolii inflamate și rude imposibil de trăsnite, căsătoria pare să nu mai fie un final fericit.
Miercuri, Joi 19:35
Marsupilami / Marsupilami: Cum să prinzi o pufoșenie Avanpremiera
Regia: Philippe Lacheau
Cu: Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Tarek Boudali, Élodie Fontan, Julien Arruti
Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie
Durată: 99 min
Rating: AG
Pentru a-și salva slujba la grădina zoologică, David acceptă un plan riscant: trebuie să aducă din America de Sud un pachet misterios. Ajunge pe un vas de croazieră alături de fosta lui soție, fiul lor și Stéphane, un coleg stângaci și cam greu de cap, pe care David îl folosește pe ascuns ca să transporte pachetul. Totul scapă de sub control când Stéphane deschide din greșeală coletul și eliberează un pui adorabil de Marsupilami. Această creatură rară și extrem de valoroasă transformă rapid călătoria într-un haos total. În mijlocul aventurii trăsnite, David și familia lui redescoperă forța legăturilor care îi unesc.
Dublat: Sambata, Duminica 14:20
Good Luck, Have Fun, Don’t Die / Noroc, ura și la gară
Regia: Gore Verbinski
Cu: Stevel Marc, Sam Rockwell, Michael Peña, Juno Temple, Haley Lu Richardson, Zazie Beetz
Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, SF
Durată: 100 min
Rating: AP 12
O noapte întunecată. Un local aglomerat. Un bărbat cu un detonator dă buzna, pretinzând că vine din viitor. Este a 117-a oară când se întoarce cu aceeași misiune urgentă. Înainte să expire timpul, trebuie să recruteze un grup de clienți clar nepregătiți (Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry și Juno Temple) pentru a opri iminenta apocalipsă a inteligenței artificiale și a salva omenirea de pericolele rețelelor sociale. Problema? Totul le este potrivnic, de la străini sceptici și adolescenți cu mințile prăjite, până la monstruozități algoritmice dincolo de controlul lor. Dar, dacă acest grup de neaveniți reușește, lumea s-ar putea să fie, până la urmă, în regulă… Sau nu, cine știe!
Vineri pana Marti 18:40
Miercuri Joi 16:15
Acel martie
Regia: Iura Luncașu
Cu: Mădălina Bellariu Ion, Esther Acebo, Costas Mandylor, Eduard Trică, Luke Roberts, Didi Anderson
Gen Film: Thriller
Durată: 95 min
Rating: N 15
Anabel Albu, o agentă a serviciilor de informații românești, primește misiunea de a-l supraveghea pe Vlad Bratu, un cercetător implicat într-un proiect științific de importanță strategică. Ceea ce începe ca o operațiune de rutină se transformă rapid într-o confruntare complexă, în care interese politice, jocuri de putere și servicii secrete rivale se intersectează periculos.
Vineri pana Joi 21:30
The Bride! / Mireasa!
Regia: Maggie Gyllenhaal
Cu: Jake Gyllenhaal, Christian Bale, Jessie Buckley, Penélope Cruz
Gen Film: Drama, Horror, Romantic, SF, Dragoste
Durată: 126 min
Rating: N 15
Acțiunea se desfășoară în anii 1930, când Frankenstein (Christian Bale) se simte extrem de singur și îi cere unui doctor briliant să îi creeze o parteneră. Împreună, aceștia readuc la viață o tânără superbă și astfel Mireasa! ia naștere. Ce urmează este dincolo de imaginația oricui: Crimă! Posesie! Mișcare socială radicală! O idilă criminală!
Vineri pana Marti 21:15
Miercuri, Joi 18:50
Hoppers / Hopperi 3D / VIP 3D
Regia: Daniel Chong
Cu: Jon Hamm, Bobby Moynihan, Piper Curda
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF
Durată: 105 min
Rating: AG
O iubitoare de animale folosește o tehnologie care îi plasează conștiința într-un castor robotizat pentru a descoperi mistere din lumea animalelor dincolo de imaginația ei.
3D Dublat: Vineri, Luni, Marti 14:25
Sambata, Duminica 14:35
Miercuri, Joi 12:40
3D VIP Dublat: Sambata, Duminica 12:00
How to Make a Killing / Crima perfectă
Regia: John Patton Ford
Cu: Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Topher Grace, Jessica Henwick
Gen Film: Comedie, Drama, Thriiler
Durată: 98 min
Rating: N 15
Renegat la naștere de familia sa obscen de bogată, muncitorul Becket Redfellow nu se va da în lături de la nimic pentru a-și recupera moștenirea, indiferent câte rude îi stau în cale.
Vineri pana Marti 19:25
Miercuri, Joi 17:30
Scream 7
Regia: Kevin Williamson
Cu: Neve Campbell, Courteney Cox, Mckenna Grace, Anna Camp, Mason Gooding
Gen Film: Horror, Mister
Durată: 114 min
Rating: IM 18
Când un nou ucigaș Ghostface apare în orașul în care Sidney Prescott și-a construit o nouă viață, cele mai întunecate temeri ale ei se adeveresc, deoarece fiica ei devine următoarea țintă.
Vineri pana Marti 16:30
Miercuri, Joi 14:00
GOAT / Cel mai tare din parcare 3D / VIP 3D
Regia: Tyree Dillihay
Cu: David Harbour, Patton Oswalt, Aaron Pierre, Bobby Lee, Nick Kroll, Gabrielle Union
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Sport
Durată: 100 min
Rating: AG
Archie Everhardt, o capră de dimensiuni modeste, sfidează așteptările alăturându-se unei echipe de elită în roarball – un sport periculos în care animalele concurează pe terenuri dificile, mereu în schimbare. Împreună cu coechipierii săi, el trebuie să demonstreze că își merită locul în Liga feroce.
3D Dublat: Vineri, Luni, Marti 12:20; Sambata, Duminica 12:30
3D VIP Dublat: Vineri pana Marti 14:10; Miercuri, Joi 14:30
Wuthering Heights / La răscruce de vânturi 2D / VIP 2D
Regia: Emerald Fennell
Cu: Margot Robbie, Jacob Elordi
Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste
Durată: 136 min
Rating: AP 12
Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La răscruce de vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.
2D: Vineri pana Marti 16:45
Miercuri, Joi 14:50
2D VIP: Vineri pana Marti 18:25
Miercuri, Joi 18:35
Miss Moxy / Pisicuta Moxy
Regia: Vincent Bal, Wip Vernooij
Cu: Barbara Sarafian, Pieter Embrechts, Sarah Bannier, Frank Focketijn
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie
Durată: 85 min
Rating: AG
Miss Moxy, o pisică domestică, se rătăcește în timpul unei vacanțe și trebuie să găsească drumul spre casă prin sudul Europei cu ajutorul celor mai josnice creaturi pe care și le poate imagina o pisică: un câine comic și o pasăre bătrână și înțeleaptă. În timpul acestei călătorii, ea își lărgește viziunea asupra vieții și descoperă adevăratul sens al prieteniei.
Dublat: Vineri, Luni, Marti 14:40
Băieți de oraș: Golden Boyz VIP 2D
Regia: Mihai Bendeac
Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.
Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.
Vineri pana Marti 16:15; 21:00
Miercuri, Joi 16:30; 21:00
Charlie the Wonderdog / Charlie, câinele minune
Regia: Shea Wageman
Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo
Gen Film: Animatie, Familie, Comedie
Durată: 95 min
Rating: AG
Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.
Dublat: Vineri, Luni, Marti 12:40
Sambata, Duminica 12:15
Miercuri, Joi 12:00
Zootopia 2 / Zootropolis 2 VIP 3D
Regia: Jared Bush, Byron Howard
Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister
Durată: 107 min
Rating: AG
Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.
Dublat: Vineri, Luni, Marti 12:00
Miercuri, Joi 12:20
Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.
Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Prima parcare construită în Blaj în locul garajelor, aproape de finalizare: Câte locuri noi de parcare vor fi disponibile
Prima parcare construită în Blaj în locul garajelor, aproape de finalizare Prima parcare construită în municipiul Blaj în locul garajelor este aproape de finalizare, a anunțat, miercuri, 4 martie 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar. „Ne reîntâlnim din nou la parcările de la blocurile 12, 13 și 15. În urmă cu o lună am fost aici […]
4 – 5 martie 2026 | O stradă din Aiud, închisă temporar circulației. Se efectuează lucrări de branșament apă și canalizare
O stradă din Aiud, închisă temporar circulației. Se efectuează lucrări de branșament apă și canalizare Strada Ostașilor din municipiul Aiud va fi închisă temporar circulației rutiere până miercuri, 5 martie 2026, pentru efectuarea unor lucrări de branșament la rețelele de apă și canalizare. Autoritățile locale au anunțat că restricțiile sunt valabile în intervalul orar 08:00 […]
FOTO | ACCIDENT rutier pe șoseaua de centură din Alba Iulia: Două autoturisme implicate. Două persoane, transportate la spital de urgență
ACCIDENT rutier pe șoseaua de centură din Alba Iulia: Două autoturisme implicate. Două persoane, transportate la spital de urgență Un echipaj SMURD și o autospecială cu apă și spumă intervin de urgență la un accident rutier petrecut pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia. Din primele informații este vorba despre un accident rutier cu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
CFR Călători: Aplicația de cumpărare a biletelor online nu va funcționa în noaptea de miercuri spre joi
CFR Călători: Aplicația de cumpărare a biletelor online nu va funcționa în noaptea de miercuri spre joi Aplicaţia de cumpărare...
FOTO | Unitățile canine Salvamont România, în stagiul de pregătire intensivă 2026 în Munții Făgăraș
Unitățile canine Salvamont România, în stagiul de pregătire intensivă 2026 în Munții Făgăraș Câinii de intervenție ai Salvamont România se...
Știrea Zilei
SCANDAL violent într-un imobil din Aiud: Un bărbat a fost arestat după ce și-ar fi atacat victima cu pumnii, picioarele și un cuțit. Ce s-a întâmplat
SCANDAL violent într-un imobil din Aiud: Un bărbat a fost arestat după ce și-ar fi atacat victima cu pumnii, picioarele...
FOTO | Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia, operațional din 15 martie 2026: 240 de biciclete electrice inteligente și 60 de biciclete mecanice, disponibile. Lista stațiilor electrice
Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia, operațional din 15 martie 2026: 240 de biciclete electrice inteligente și 60 de...
Curier Județean
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 6– 12 martie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 6– 12 martie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial...
VIDEO | Prima parcare construită în Blaj în locul garajelor, aproape de finalizare: Câte locuri noi de parcare vor fi disponibile
Prima parcare construită în Blaj în locul garajelor, aproape de finalizare Prima parcare construită în municipiul Blaj în locul garajelor...
Politică Administrație
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu 2026, la Serviciul Centrul Local Câmpeni: ,,Își vor reduce cheltuielile cu transportul și timpul de deplasare”
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu...
Opinii Comentarii
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...