Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 27 martie – 2 aprilie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Ready or Not 2: Here I Come / Scapă cine poate 2 Avanpremiera

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Cu: Shawn Hatosy, Samara Weaving, Sarah Michelle Gellar, Kevin Durand, Elijah Wood

Gen Film: Comedie, Horror

Durată: 104 min

Rating: IM 18

«Ready or Not 2: Here I Come» o urmărește pe Grace MacCaullay, singura supraviețuitoare a unui joc brutal care a dus la moartea soțului ei și a familiei acestuia. Acum, ea trebuie să-și protejeze sora mai mică, Faith, de familii rivale care se lupta pentru putere in acelasi joc mortal. Filmul îmbină comedia neagră cu horrorul, în timp ce Grace navighează într-o lume în care sistemele legale, bogăția și moralitatea sunt distorsionate pentru a-i servi pe cei puternici. Narațiunea explorează teme precum lupta de clasă, puterea transmisă din generație în generație și rezistența, transformând premisa de supraviețuire a filmului original într-o confruntare amplă între cei vânați și cei care cred că dețin regulile societății.

Miercuri, Joi 21:00

The Super Mario Galaxy Movie / Super Mario Galaxia: Filmul 3D Avanpremiera

Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Cu: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 98 min

Rating: AG

Mario, Luigi și prietenii lor sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Sărbătoarea este însă întreruptă brutal când Bowser atacă din nou și o răpește pe Princess Peach.

Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură prin galaxie, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de misterioasa gardiană cosmică Rosalina, care îi ghidează prin univers alături de micile creaturi stelare numite Lumas.

Dublat: Miercuri, Joi 14:10

Subtitrat: Miercuri, Joi 19:20

They Will Kill You / Ei te vor ucide

Regia: Kirill Sokolov

Cu: Patricia Arquette, Heather Graham, Tom Felton, Zazie Beetz, Myha’la Herrold

Gen Film: Actiune, Comedie, Horror

Durată: 94 min

Rating: IM 18

De la New Line Cinema și Nocturna vine filmul „Ei te vor ucide” din 27 martie, doar la cinema. Producția se dezlănțuie cu valuri de sânge, plus groază plină de acțiune și umor negru, în care o tânără trebuie să supraviețuiască o noapte în hotelul Virgil. Acolo un cult demonic ascuns a pregătit o capcană mortală care să facă din femeie ofrandă.

Vineri, Miercuri, Joi 21:15

Sambata 21:40

Duminica, Luni , Marti 21:00

The Magic Faraway Tree / Copacul magic din lumea fermecată

Regia: Ben Gregor

Cu: Andrew Garfield, Claire Foy, Nicola Coughlan, Jessica Gunning, Rebecca Ferguson

Gen Film: Aventuri, Familie

Durată: 110 min

Rating: AG

Simon Farnaby adaptează îndrăgita poveste pentru copii a lui Enid Blyton într-o aventură fantastică și capricioasă, cu Claire Foy și Andrew Garfield în rolurile principale. După ce se mută într-o zonă rurală izolată din Anglia, copiii lor dau peste un copac magic uriaș, locuit de personaje excentrice precum Moonface și Dame Washalot. În timp ce se cațără în tărâmuri fantastice deasupra norilor, această familie modernă găsește refugiul suprem și șansa de a se reconecta și de a se aprecia reciproc pentru ceea ce sunt cu adevărat.

Dublat: Vineri, Sambata 13:45; Duminica 14:25

Luni, Marti 16:50; Miercuri, Joi 16:40

Subtitrat: Vineri, Sambata 16:00

Duminica 16:35; Luni, Marti 19:00

Arco

Regia: Ugo Bienvenu

Cu: Margot Ringard Oldra, Oscar Tresanini, Nathanaël Perrot

Gen Film: Animatie, Fantastic, SF

Durată: 88 min

Rating: AG

Cum ar fi dacă curcubeele ar fi de fapt călători în timp care zboară pe cer? În primul său zbor prin timp, Arco (10 ani) aterizează forțat din anul 3.000 în viitorul nostru apropiat. Căderea sa este observată de o fetiță, Iris, care îl ajută să se întoarcă acasă

Dublat: Vineri, Sambata 14:00

Duminica 14:10; Luni, Marti 16:15

Project Hail Mary / Proiectul Hail Mary 2D / VIP 2D

Regia: Phil Lord, Christopher Miller

Cu: Ryan Gosling, Liz Kingsman, Sandra Hüller

Gen Film: Drama, SF, Thriller

Durată: 156 min

Rating: AP 12

Profesorul de științe Ryland Grace (Ryan Gosling) se trezește pe o navă spațială la ani-lumină de casă, fără să-și amintească cine e sau cum a ajuns acolo. Pe măsură ce memoria îi revine, Ryland începe să-și înțeleagă misiunea: trebuie să rezolve misterul substanței care provoacă stingerea soarelui. Profesorul trebuie să-și folosească cunoștințele și ingeniozitatea pentru a împiedica dispariția vieții pe Pământ…

2D: Vineri, Sambata 15:50; Duminica 16:00

Luni, Marti 18:00; Miercuri, Joi 16:15

2D VIP: Vineri, Sambata, Luni pana Joi 18:30

Duminica 18:20

Silent Friend / Prieten tăcut

Regia: Ildikó Enyedi

Cu: Tony Leung Chiu Wai, Luna Wedler, Léa Seydoux, Sylvester Groth, Enzo Brumm

Gen Film: Biografic, Drama, Istorie

Durată: 147 min

Rating: AP 12

În inima unei grădini botanice dintr-un vechi oraș universitar german se înalță un arbore maiestuos de ginkgo biloba. Timp de un secol, acest martor tăcut a însoțit, din umbră, transformările vieții umane. În trei momente distincte ale secolelor XX și XXI, trei oameni – fiecare cu propriile întrebări și frământări – ajung, inevitabil, în preajma acestui copac plin de mister și semnificație.

Vineri, Sambata 18:15

Chickenhare and the Secret of the Groundhog / Iepurele-Găină și secretul marmotei

Regia: Benjamin Mousquet

Cu: Joe Ochman, Bernardo de Paula, Jordan Tartakow, John Steins, Byron Patrickn

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 89 min

Rating: AG

După ce a îmbrăţişat faptul că diferența este ceea ce îl face special, nimic nu-l mai poate opri pe Iepurele-Găină să zboare și să exploreze lumea. Alături de ajutoarele sale, Meg, un sconcs expertă în arte marțiale, și Abe, o țestoasă sarcastică și antipatică, exploratorul nostru aventuros pornește într-o nouă expediție epică, urmând pașii tatălui său adoptiv, curajosul și admiratul explorator Regele Peter.

Dublat: Vineri, Sambata 12:10

Duminica 12:15; Luni, Marti 14:10

The Last Whale Singer / Ultima balenă cântătoare

Regi Vincent Tong, Chimwemwe Miller, Bruce Dinsmore, Jen Viens, Jenna Wheeler-Hughes

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Muzical

Durată: 99 min

Rating: AG

Când o creatură monstruoasă scapă de pe un iceberg care se topește, o balenă cu cocoașă adolescentă trebuie să-și înfrunte temerile și să se scufunde în adâncurile întunecate împreună cu prietenii săi, pentru a descoperi un cântec misterios care poate salva oceanele de la distrugere.

Dublat: Vineri, Sambata, Miercuri, Joi 11:40

Duminica 12:30

Luni, Marti 14:50

Reminders of Him / Frânturi din el

Regia: Vanessa Caswill

Cu: Bradley Whitford, Maika Monroe, Lauren Graham, Jennifer Robertson

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 114 min

Rating: AP 12

După o ieșire perfectă cu iubitul ei, Kenna (Maika Monroe; The Hand That Rocks the Cradle, Longlegs) face o greșeală inimaginabilă care o trimite la închisoare. Șapte ani mai târziu, Kenna se întoarce în orașul natal din Wyoming, sperând să-și refacă viața și să câștige șansa de a se reuni cu fiica ei, Diem, pe care nu a cunoscut-o niciodată.

Vineri, Sambata 21:00; Duminica 18:45

Luni, Marti 21:10; Miercuri, Joi 18:50

Hoppers / Hopperi VIP 3D

Regia: Daniel Chong

Cu: Jon Hamm, Bobby Moynihan, Piper Curda

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 105 min

Rating: AG

O iubitoare de animale folosește o tehnologie care îi plasează conștiința într-un castor robotizat pentru a descoperi mistere din lumea animalelor dincolo de imaginația ei.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Joi 14:25

Duminica 14:00

GOAT / Cel mai tare din parcare VIP 3D

Regia: Tyree Dillihay

Cu: David Harbour, Patton Oswalt, Aaron Pierre, Bobby Lee, Nick Kroll, Gabrielle Union

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Sport

Durată: 100 min

Rating: AG

Archie Everhardt, o capră de dimensiuni modeste, sfidează așteptările alăturându-se unei echipe de elită în roarball – un sport periculos în care animalele concurează pe terenuri dificile, mereu în schimbare. Împreună cu coechipierii săi, el trebuie să demonstreze că își merită locul în Liga feroce.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Joi 12:25

Duminica 12:00

Băieți de oraș: Golden Boyz VIP

Regia: Mihai Bendeac

Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.

Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.

Vineri, Luni pana Joi 16:30; 21:30

Sambata 16:30; 21:25

Duminica 16:15; 21:20

Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.

