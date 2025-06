Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 27 iunie – 3 iulie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Regia: Gareth Edwards

Cu: Scarlett Johansson, Rupert Friend, Jonathan Bailey, Mahershala Ali

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF, Thriller

Durată: 134 min

Rating: N 15

La 5 ani după Jurassic World Dominion, o echipă care lucrează la o un proiect remarcabil din lumea medicală pornește într-o expediție în regiuni ecuatoriale izolate pentru a extrage ADN-ul de la trei creaturi preistorice masive.

Joi 21:00

La infiltrada / Sub acoperire

Regia: Arantxa Echevarría

Cu: Carolina Yuste, Luis Tosar, Iñigo Gastesi, Diego Anido, Nausicaa Bonn

Gen Film: Thriller

Durată: 118 min

Rating: N 15

După ani întregi petrecuți sub acoperire în rândurile simpatizanților separatiștilor basci, un ofițer de poliție își atinge într-un final scopul: organizația teroristă ETA o contactează.

Vineri pana Joi 21:20

F1: The Movie / F1 Filmul

Regia: Joseph Kosinski

Cu: Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem

Gen Film: Drama, Sport

Durată: 155 min

Rating: AP 12

Supranumit „Cel mai tare care n-a fost”, Sonny Hayes (Brad Pitt) era un fenomen cu perspectivă promițătoare în anii ’90 până când un accident aproape i-a distrus cariera. 30 de ani mai târziu, acesta lucrează ca șofer de curse private până când este abordat cu o nouă propunere de către fostul său partener Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietar al unei echipe de Formula 1 pe cale de a intra în faliment.

Vineri pana Joi 17:40; 20:40

Regia: Gerard Johnstone

Cu: Jemaine Clement, Allison Williams, Ivanna Sakhno, Violet McGraw, Amie Donald, Jenna Davis

Gen Film: Horror, SF, Thriller

Durată: 124 min

Rating: N 15

La doi ani după ravagiile provocate de M3GAN, creatoarea ei, Gemma, recurge la reînvierea infamei sale creații pentru a o distruge pe Amelia, arma de nivel militar construită de un contractor din domeniul apărării care a furat tehnologia care stă la baza M3GAN.

Vineri pana Miercuri 18:30; 21:00

Joi 18:30

28 Years Later / După 28 de ani

Regia: Danny Boyle

Cu: Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jodie Comer, Jack O’Connell

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 115 min

Rating: N 15

Au trecut aproape trei decenii de când virusul furiei a scăpat dintr-un laborator de arme biologice, iar acum, încă aflați într-o carantină impusă brutal, unii au găsit modalități de a trăi printre infectați. Un astfel de grup de supraviețuitori trăiește pe o mică insulă conectată la continent printr-o singură șosea, puternic apărată. Atunci când unul dintre membrii grupului părăsește insula pentru o misiune în inima întunecată a continentului, descoperă secrete, minuni și orori care au provocat mutații nu numai la infectați, ci și la alți supraviețuitori.

Vineri pana Joi 15:10

Regia: Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi

Cu: America Ferrera, Yonas Kibreab, Zoe Saldana

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Elio nu este cel mai adaptat băiețel, dar lucrurile chiar o iau razna când ia contact cu extratereștrii care îl iau de pe Pământ. Băiatul devine fără să vrea reprezentantul planetei. În acest timp, mama lui, Olga, lucrează la un proiect secret de decodare a mesajelor extraterestre.

Dublat: Vineri pana Joi 13:00

Regia: Răzvan Gogan

Cu: Andra Gogan, Daria Meluță, Maria Dinu, Anca Sigartău, Ștefan Iancu

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 75 min

Rating: AG

Ajunse pe insula misterioasă, cele 3 sirene încearcă prin toate mijloacele să renunțe la puterile lor magice, însă cei care le vânează sunt mai aproape ca niciodată. Selena, Milen și Lena vor avea nevoie de noi puteri și de mult ajutor ca să facă față acestei noi provocări.

Vineri pana Joi 15:25; 17:10

How to Train Your Dragon / Cum să îți dresezi dragonul 3D