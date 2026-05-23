Doi adolescenți de 15 ani, din Șibot, REȚINUȚI pentru furt calificat: „Palmares” infracțional incredibil

Vineri, 22 mai 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi minori, în vârstă de 15 ani, ambii din localitatea Șibot, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 12-17 mai 2026, cei doi ar fi pătruns, prin efracție, în incinta unui imobil de pe raza localității Șibot, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

În aceeași perioadă, cei doi tineri ar fi profitat de faptul că trei autoturisme parcate, pe raza localității Șibot, erau neasigurate și ar fi sustras mai multe bunuri.

Valoarea prejudiciului total fiind de aproximativ 5.000 de lei.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și recuperării prejudiciului.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

