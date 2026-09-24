Femeie de 52 de ani, din Valea Lungă, înșelată cu 68.100 de lei de falși reprezentanți ai BNR: Cum au acționat
Femeie de 52 de ani, din Valea Lungă, înșelată cu 68.100 de lei de falși reprezentanți ai BNR: Cum au acționat
O femeie de 52 de ani, din Valea Lungă, a fost înșelată cu peste 68.000 de lei de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai Băncii Naționale a României.
Potrivit IPJ Alba, de această dată, o femeie, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Valea Lungă, în perioada 11 – 12 septembrie 2026, ar fi fost determinată de persoane necunoscute, sub pretextul că sunt reprezentanți ai Băncii Naționale a României și o vor ajuta să-și securizeze conturile bancare deținute, să efectueze tranzacții financiare, în valoare totală de 28.100 de lei.
Ulterior, la data de 14 septembrie 2026, femeia ar fi fost determinată de răufăcători să solicite un credit în valoare de 40.000 de lei, sumă pe care, tot la indicațiile persoanelor necunoscute, ar fi introdus-o într-o adresă de portofel electronic. Astfel, valoarea totală a prejudiciului cauzat este de 68.100 de lei.
La data de 15 septembrie 2026, femeia a sesizat aceste aspecte polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Blaj.
Sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciunea, în vederea identificării autorilor și recuperării prejudiciului. Până în prezent, s-a reușit recuperarea sumei de 40.000 de lei.
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