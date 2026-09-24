Uniforma obligatorie la un pas să fie impusă în şcolile din România: Ce reguli vor avea de respectat elevii

Senatul a aprobat proiectul de lege pentru uniforme obligatorii. Planul obligă primăriile să ofere haine gratuit copiilor din familii fără posibilităţi materiale. Profesorii sunt de acord cu uniformele, mai ales că vestimentaţia este de multe ori motiv de bullying.

Dezbaterea despre uniforma obligatorie s-a mutat din Parlament în discuţiile dintre părinţi şi a cunoscut unele derapaje.

„Atât timp cât eu şi soţul meu muncim şi avem salarii bune, copilul meu nu are de ce să fie „la fel” cu ultimul sărăcuţ din clasa!”, spune un părinte.

„Uniforma costă mai puţin decât 10 perechi de îmbrăcăminte”, spune un alt părinte.

Proiectul uniformelor obligatorii mai trebuie aprobat şi de Camera Deputaţilor. Consiliul Elevilor se opune, însă, vehement.

„Diferenţele la nivel vestimentar sunt vizibile si acesta este un lucru bun, fiecare elev are dreptul de a-si exprima viziunea cu privire la viata pe care o traiesc si prin intermediul vestimentatiei”, a declarat Bogdan Andrei Enache, secretar executive Consiliul Naţional al Elevilor.

Nici ministrul Educaţiei nu este de acord cu uniformele. Crede că banii pentru acestea ar trebui direcţionaţi spre cadrele didactice mai degrabă. Profesorii, văd, însă, altfel lucrurile.

Majoritatea şcolilor precizează de ani de zile în regulamentul intern că elevii trebuie să vină la ore îmbrăcaţi cu tricouri sau bluze albe şi pantaloni ori fuste de culori închise. Puţini părinţi verifică, însă, dacă adolescenţii respectă regula.

Iar dacă uniforma devine obligatorie, atunci nici părinţii şi nici elevii nu mai au dreptul să adauge sau să modifice alte elemente la nivelul vestimentaţiei celor mici. Şi încă o regulă – accesoriile vor fi interzise. Singurul care rămâne valabil va fi ecusonul unităţii de învăţământ.

În regulamentele internationale, regulile sunt mult mai stricte. De exemplu, la această şcoală britanică, elevii au voie să poarte doar un set de cercei, un singur lanţ cu pandantiv şi o singură brăţara la mana. Ochelarii de soare sunt interzişi.

„Există părinţi şi copii care vor să epateze, care vor să îşi pună tot portofelul în tinuta zilnică, şi acolo e o problema. Copiii fără posibilităţi simt că nu se pot ridica”, a explicat Gigi Bartic, specialist educaţie

Proiectul legii uniformelor prevede că toţi copiii din familii vulnerabile vor primi gratuit haine pentru şcoală.

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