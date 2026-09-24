Reguli noi pentru alocațiile și indemnizațiile acordate copiilor și tinerilor: Modificări anunțate de ANPIS

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță noi reguli privind alocația de plasament și drepturile bănești acordate copiilor și tinerilor. Modificările privesc continuarea măsurii de protecție după majorat, acordarea indemnizației celor care studiază sau lucrează și menținerea plăților pe durata școlarizării.

Ordinul stabilește, de asemenea, condițiile în care tinerii care au ieșit din sistemul de protecție specială pot solicita plata retroactivă.

Noile reglementări sprijină integrarea socio-profesională a tinerilor de până la 26 de ani care își continuă studiile sau au un loc de muncă, oferindu-le cadrul legal pentru a solicita drepturile bănești retroactive și un parcurs predictibil către autonomia personală.

Ce se schimbă pentru elevi și studenți

„Noile reglementări sprijină integrarea socio-profesională a tinerilor de până la 26 de ani care își continuă studiile sau au un loc de muncă, oferindu-le cadrul legal pentru a solicita drepturile bănești retroactive și un parcurs predictibil către autonomia personală. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială , instituția care efectuează plata beneficiilor de asistență socială, anunță modificările și completările aduse Procedurii de stabilire și plată a alocației de plasament, a indemnizației de sprijin și a indemnizației pentru tineri, prin Ordinul nr. 1.277/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 787.

Actul normativ aduce clarificări esențiale și simplificări administrative menite să garanteze sprijinul financiar continuu pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială.”, potrivit unui comunicat al ANPIS

Principalele noutăți ale actului normativ

Prelungirea măsurilor de protecție și sprijin pentru studii

Alocația de plasament se acordă și după vârsta de 18 ani dacă tânărul își continuă studiile (o singură dată pentru fiecare formă de învățământ) sau la cerere, pe o perioadă de tranziție de până la 2 ani. În situația în care tânărul începe o nouă formă de învățământ în această perioadă, sprijinul poate fi prelungit până la finalizarea studiilor, fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Simplificări pentru tinerii care lucrează sau studiază

Indemnizația pentru tineri se acordă celor sub 26 de ani care fac dovada că au un loc de muncă sau urmează o formă de învățământ, indiferent dacă părăsesc sistemul la majorat sau au ieșit deja din sistemul de protecție specială.

Consiliere obligatorie la ieșirea din sistem

Opțiunea de încetare a măsurii de protecție la majorat va fi precedată obligatoriu de informare și consiliere din partea DGASPC, consemnată într-un raport scris înmânat și tânărului.

Plăți fără întrerupere

Pentru elevii și studenții care depun adeverința de școlarizare din 6 în 6 luni sau înainte de finalizarea anului școlar, plata alocației și a indemnizației nu se suspendă.

Termen extins pentru plăți retroactive

Tinerii ieșiți din sistemul de protecție care îndeplineau condițiile la data de 10 aprilie 2026 pot solicita indemnizația retroactiv începând cu această dată, cu condiția ca cererea să fie depusă în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului. Pentru cererile depuse după acest termen plata dreptului se va face începând cu luna depunerii.

Cererile și actele doveditoare pot fi depuse la ghișeele agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială (AJPIS/APISMB). Potrivit ANPIS, documentele pot fi transmise și prin mijloace electronice.

În luna septembrie 2026, ANPIS, prin agențiile teritoriale, a efectuat plățile aferente dreptului lunii august în valoare de peste 35,5 milioane lei pentru cei 27.205 beneficiari ai alocației de plasament, sume care reprezintă drepturi financiare acordate copiilor aflați în îngrijire specială.

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