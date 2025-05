Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 23 – 29 MAI 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

The Ritual / Exorcizarea Avanpremiera

Regia: David Midell

Cu: Ashley Greene, Dan Stevens, Al Pacino

Gen Film: Horror

Durată: 98 min

Rating: N 15

Doi preoți – unul care își pune la îndoială credința și unul care se confruntă cu un trecut zbuciumat – trebuie să-și pună deoparte diferențele pentru a salva o tânără posedată printr-o serie dificilă și periculoasă de exorcizări.

Joi 21:15

A Tooth Fairy Tale / Zâna Măseluță: Între prietenie și magie Avanpremiera

Regia: Michael Johnson

Cu: Jon Lovitz, Maz Jobrani, Zachary Alexander Rice, Larkin Bell, Presley Ryan

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

Bine ați venit într-un regat al magiei și al misterului! Van este o zână măseluță adolescentă cu o înclinație rebelă, care dorește să exploreze viața dincolo de granițele civilizației sale izolate și ale tradițiilor rigide. Când îi întâlnește pe Rupee, cel mai drăguț trol din lume, și pe Gemma, o fetiță spiriduș îndrăzneață cu talent pentru știință, cele trei mici creaturi pornesc într-o aventură pentru a-și uni regatele separate, evitând în același timp păianjenii răuvoitori care se apropie.

Dublat: Sambata, Duminica 13:50

School of Magical Animals 3 / Școala animalelor magice 3 – Ziua pădurii Avanpremiera

Regia: Sven Unterwaldt Jr.

Cu: Emilia Maier, Loris Sichrovsky, Emilia Pieske, Luis Vorbach

Gen Film: Actiune, Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 105 min

Rating: AG

Ida și colegii de clasă se pregătesc pentru sărbătoarea anuală a pădurii. Va participa chiar și Helene, a cărei familie se confruntă cu falimentul, ea sperând să atragă fani pe canalul de social media și să-și crească veniturile. Animalul ei magic, motanul Karajan, vrea o viață luxoasă! Primește un animal de companie magic și Silas, cel mai bun prieten al lui Jo: un crocodil vegan pe nume Rick, care pare fioros, dar în realitate se teme că nu este la înălțimea durului Silas.

Dublat: Joi 14:20

Pinocchio

Regia: Daniel Burcea

Cu: Victor Bucur, Marius Burcea, Daniel Burcea

Gen Film: Teatru

Durată: 48 min

Rating: AG

Spectacol de teatru proiectat, recomandat copiilor peste 3 ani. Celebra poveste a lui Pinocchio este cunoscuta si iubita de copiii din intreaga lume. Micii spectatori sunt invitati sa redescopere povestea scrisa de Carlo Collodi, intr-un spectacol muzical cu papusi si marionete, antrenant si educativ.

Duminica 11:30

Mission: Impossible – The Final Reckoning / Misiune: Imposibilă. Răfuială finală

Regia: Christopher McQuarrie

Cu: Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson, Tom Cruise

Gen Film: Actiune, Aventuri, Thriller

Durată: 174 min

Rating: AP 12

Istoria personală nu mai contează când o inteligenţă artificială insistă să controleze tot ceea ce se întâmplă pe glob. Şi ce sacrificiu nu este justificat – şi nu doar justificat, ci chiar necesar – pentru a o învinge?

Vineri pana Joi 18:10; 20:30

Lilo & Stitch 3D

Regia: Dean Fleischer-Camp

Cu: Billy Magnussen, Chris Sanders, Zach Galifianakis, Tia Carrere, Courtney B. Vance

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic, SF

Durată: 115 min

Rating: AG

O reimaginare live-action a animației clasice din 2002, „Lilo & Stitch” este povestea emoționantă și incredibil de amuzantă a unei fete hawaiene singuratice, Lilo, și a unui extraterestru fugar pe nume Stitch, care seamănă pentru noi oamenii, mai mult sau mai puțin, cu un cățel, dar care a fost conceput pentru a provoca haos și distrugere. După o serie de aventuri prin care trec cei doi, prin dragoste și ’ohana – conceptul hawaiian pentru familie – Lilo îl ajută pe Stitch să devină un personaj cald și simpatic căruia să-i pese de cei din jurul său, iar Stitch o va ajuta pe Lilo să își readucă împreună familia destrămată.

Dublat: Vineri pana Joi 13:10; 15:35

Subtitrat: Vineri pana Joi 18:00

Hurry Up Tomorrow

Regia: Trey Edward Shults

Cu: The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan

Gen Film: Comedie, Muzical, Thriller

Durată: 121 min

Rating: N 15

Un muzician care suferă de insomnie pornește într-o călătorie introspectivă, ghidat de un străin enigmatic. Această experiență îl determină să își pună la îndoială identitatea și percepția asupra realității. Călătoria sa este însoțită de albumul conceptual omonim al The WEEKND, lansat sub acest nume de scenă pentru ultima dată.

Vineri pana Miercuri 21:10

Joi 18:45

Final Destination Bloodlines / Destinație finală Succesorii

Regia: Zach Lipovsky, Adam B. Stein

Cu: Rya Kihlstedt, Brec Bassinger, Richard Harmon, Max Lloyd-Jones, Tony Todd

Gen Film: Horror

Durată: 105 min

Rating: IM 18

Bântuită de același coșmar violent, studenta Stefanie se întoarce acasă pentru a găși acea singură persoană care poate rupe lanțul blestemelor și îi poate salva familia de la iminentul final macabru.

Cel mai nou capitol din sângeroasa franciză de succes de la New Line Cinema va transporta publicul direct la începutul nefirescului simț al dreptății pe care Moartea se încăpățânează să îl îndeplinească – „Destinație Finală Succesorii”.

Vineri pana Joi 15:50; 21:30

Buffalo Kids

Regia: Juan Jesús García Galocha, Pedro Solís García

Cu: Gemma Arterton, Sean Bean, Stephen Graham, Conor MacNeill, Eliza Rae Butler

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Western

Durată: 98 min

Rating: AG

Aventurile a doi frați irlandezi, Mary și Tom, orfani, care ajung în New York-ul anilor 1886 pentru a se întâlni cu unchiul lor Niall. Cum acesta nu ajunge la întâlnirea din port, cei doi copii pornesc într-o călătorie sălbatică prin țară. Ajung într-un tren, ce transportă un grup de copii orfani, unde cunosc un prieten extraordinar care le vor schimba viețile pentru totdeauna. Călătoria celor trei, alimentată de pericole și plină de descoperiri, îi va pune față în față cu răufăcători, eroi neașteptați și aventuri de neimaginat.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 13:50

Sambata, Duminica 11:50

Marea pescuială

Regia: Valeriu Andriuta

Cu: Pavel Bartoș, Adrian Titieni, Șerban Pavlu, Bogdan Farcaș

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Patru prieteni de o viață – Ață, Matelu, Bebe și Vio – au transformat pescuitul într-un ritual sfânt, o evadare din agitația Bucureștiului și din rutina sufocantă a vieții de zi cu zi. Fiecare partidă de pescuit devine o aventură în sine, presărată cu capturi spectaculoase, eșecuri hilare și, desigur, beții memorabile. Însă, dincolo de distracție, cei patru împărtășesc un vis comun: să aibă propria lor baltă de pescuit, un loc doar al lor, unde să-și trăiască pasiunea fără nicio restricție. Singura problemă? Nu au niciun ban pentru a cumpăra balta.

Vineri pana Miercuri 19:00

Joi 16:40

Sirenele: Secretul medalionului

Regia: Răzvan Gogan

Cu: Andra Gogan, Daria Meluță, Maria Dinu

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 87 min

Rating: AG

Trei prietene adolescente se luptă cu provocările de la școală, încercând în același timp să țină un secret bine ascuns: sunt sirene. Când secretul lor este expus pe social media, acestea pornesc într-o călătorie spre o insula secretă, unde speră sa poată reununța la puterile lor magice. Aventura lor este plină de surprize și neprevăzut, iar fetele descoperă care sunt lucrurile cu adevărat importante în viață.

Vineri pana Miercuri 13:00; 15:00

Joi 12:20

Captain Sabertooth and the Countess of Grel / Capitanul Saberthooth si Contesa de Grel

Regia: Rasmus A. Sivertsen, Are Austnes, Yaprak Morali

Cu: Kyrre Haugen Sydness, Lisa Stokke, Sienna Rosie Schei, David Leander Helgor

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 82 min

Rating: AG

Raven și Pinky servesc sub comanda căpitanului Sabertooth, temutul pirat și rege al celor șapte mări. Când Sibylla, vicleana contesă de Gral, le atacă nava, fură o statuetă prețioasă și îl răpește pe Pinky – totul făcând parte din planul ei inteligent de a-l prinde pe căpitanul Sabertooth și de a cuceri patria piraților. Acum, tânărul marinar Raven, împreună cu căpitanul Sabertooth, un dragon și un bucătar excentric trebuie să o oprească pe contesă și să-l salveze pe Pinky.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:00

Rosario / Blestemul

Regia: Felipe Vargas

Cu: David Dastmalchian, Paul Ben-Victor, Emeraude Toubia

Gen Film: Horror

Durată: 93 min

Rating: N 15

Rosario veghează trupul bunicii sale decedate în așteptarea ambulanței, dar, în timpul unei ninsori puternice, este atacată de entități supranaturale ce i-au posedat bunica.

Vineri pana Miercuri 17:00

