Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 23 – 29 ianuarie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 23 – 29 ianuarie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Shelter / Protectorul VIP 2D Avanpremiera
Regia: Ric Roman Waugh
Cu: Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays
Gen Film: Actiune, Thriller
Durată: 107 min
Rating: N 15
Un singuratic de pe o insulă scoțiană îndepărtată salvează o fată din mare, declanșând o succesiune periculoasă de evenimente care culminează cu un atac asupra casei sale, obligându-l să se confrunte cu trecutul său agitat.
Joi 21:30
Send Help / Ajutor! 3D Avanpremiera
Regia: Sam Raimi
Cu: Dylan O’Brien, Rachel McAdams
Gen Film: Horror
Durată: 113 min
Rating: N 15
Doi colegi rămân blocați pe o insulă pustie, singurii supraviețuitori ai unui accident aviatic. Pe insulă, ei trebuie să depășească neînțelegeri din trecut și să colaboreze pentru a supraviețui. În cele din urmă, doar voința și inteligența îi vor scăpa cu viață.
Miercuri, Joi 21:00
Catane Avanpremiera
Regia: Ioana Mischie
Cu: Costel Cașcaval, Iulia Lumânare, Cristian Bota, Mihai Mălaimare
Gen Film: Comedie, Drama, Romantic
Durată: 96 min
Rating: AP 12
În satul Catane izbucnește panica atunci când localnicii află că vor fi investigați deoarece fiecare gospodărie a declarat că are persoane cu dizabilități pentru a nu plăti taxe la stat, în frunte cu primarul și cu asistenta dispensarului comunal. O echipă de inspectori ai Comisiei Persoanelor cu Handicap este delegată să afle adevărul, dar după multiple interogatorii și vizite-surpriză, se declară convinși de autenticitatea lor. O răsturnare de situație finală însă tinde să restabilească adevărul.
Miercuri, Joi 19:15
Charlie the Wonderdog / Charlie, câinele minune Avanpremiera
Regia: Shea Wageman
Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo
Gen Film: Animatie, Familie, Comedie
Durată: 95 min
Rating: AG
Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.
Dublat: Sambata, Duminica 12:20
Mercy VIP 3D
Regia: Timur Bekmambetov
Cu: Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis, Chris Pratt, Kylie Rogers, Jeff Pierre
Gen Film: Actiune, Crima, Drama, Mister, SF, Thriller
Durată: 103 min
Rating: N 15
Într-un viitor apropiat, un detectiv (Chris Pratt) este acuzat de uciderea soției sale și judecat. Are la dispoziție 90 de minute pentru a-și dovedi nevinovăția în fața unei judecătoare AI (Rebecca Ferguson), pe care o susținuse cândva, înainte ca aceasta să-i decidă soarta.
Vineri pana Miercuri 21:30
Joi 19:30
Return to Silent Hill / Silent Hill: Întoarcerea în iad
Regia: Christophe Gans
Cu: Jeremy Irvine, Hannah Anderson, Robert Nairne, Evie Templeton
Gen Film: Drama, Horror, Mister, Romantic, Dragoste
Durată: 106 min
Rating: N 15
Când James primește o scrisoare misterioasă de la iubita lui pierdută, Mary, este atras spre Silent Hill – un oraș cândva familiar, acum înghițit de întuneric. Pe măsură ce o caută, James se confruntă cu creaturi monstruoase și descoperă un adevăr înfiorător care îi va testa limitele sănătății sale mintale.
Vineri pana Joi 21:15
Marty Supreme / Marty Suprem
Regia: Josh Safdie
Cu: Timothée Chalamet, Sandra Bernhard, Fran Drescher, Gwyneth Paltrow
Gen Film: Drama, Sport
Durată: 150 min
Rating: N 15
Revelația noii generații, apreciatul actor Timothée Chalamet joacă rolul principal în filmul “Marty Suprem”, povestea unui tânăr tupeist și versatil pe care nimeni și nimic nu îl poate opri din a-și realiza visul.
Visul lui Marty de a deveni cel mai mare jucător de ping pong este luat în derâdere și bagatelizat, însă acesta se încăpățânează să le demonstreze tuturor că orice victorie vine cu multe sacrificii.
Vineri pana Marti 20:50
Miercuri, Joi 18:00
Micuța Amélie
Regia: Liane-Cho Han Jin Kuang, Maïlys Vallade
Cu: Loïse Charpentier, Victoria Grobois, Yumi Fujimori, Cathy Cerda, Marc Arnaud
Gen Film: Animatie, Familie
Durată: 75 min
Rating: AG
Micuța Amélie descoperă lumea cu uimirea și curiozitatea vârstei fragede, având-o alături pe prietena ei, Nishio-san. Însă odată cu cea de-a treia aniversare, un eveniment neașteptat îi tulbură universul fragil și marchează trecerea de la miracolul copilăriei la primele umbre ale vieții. O încântare pentru spectatori de toate vârstele.
Dublat: Vineri pana Joi 13:30
Rental Family / Familie de închiriat
Regia: Mitsuyo Miyazaki
Cu: Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Akira Emoto, Nihi
Gen Film: Comedie, Drama
Durată: 103 min
Rating: AP 12
Acțiunea se petrece în Tokyo-ul contemporan și urmărește povestea unui actor american care își caută sensul în viață, până când primește o slujbă neobișnuită: să lucreze pentru o agenție din Tokyo ai cărei angajați sunt actori plătiți să interpreteze roluri de părinți, prieteni, soți sau alte persoane dragi, contra cost. Pe măsură ce se implică tot mai mult în viețile clienților săi, el începe să formeze legături autentice, care estompează granița dintre jocul actoricesc și realitate. Confruntându-se cu dilemele morale ale meseriei sale, își redescoperă scopul, sentimentul de apartenență și frumusețea discretă a conexiunii umane.
Vineri pana Marti 18:35
Hamnet
Regia: Chloé Zhao
Cu: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn
Gen Film: Biografic, Drama
Durată: 125 min
Rating: AP 12
Povestea lui Agnes, soția lui William Shakespeare, care se luptă să accepte pierderea singurului ei fiu, Hamnet. O poveste umană și cutremurătoare care a stat la baza creației celei mai faimoase piese a lui Shakespeare, Hamlet.
Vineri pana Marti 18:50
Miercuri, Joi 16:45
North: An Epic Journey of Friendship / Spre nord
Regia: Bente Lohne
Cu: Jennifer Lynn Wilson, RJ Balde, Brianna Fernandez, Mads Mikkelsen, Charlie Bauer
Gen Film: Animatie
Durată: 85 min
Rating: AG
Spre nord este un film de animație 3D, o aventură pentru întreaga familie, inspirată de „Crăiasa zăpezilor” de Hans Christian Andersen. Acțiunea se desfășoară în Copenhaga victoriană și o are în centrul atenției pe tânăra Gerda, care pornește într-o călătorie periculoasă prin nordul înghețat pentru a-și salva cel mai bun prieten, Kai, răpit de misterioasa Regină a Zăpezilor. Ghidată de un înger păzitor neastâmpărat și ajutată de prieteni magici, Gerda înfruntă pericole, vrăji și puterea iernii veșnice. Prin curaj și iubire, ea rupe vraja Reginei Zăpezilor și îl aduce pe Kai acasă la timp pentru a sărbători Crăciunul.
Dublat: Vineri pana Joi 11:40
Un weekend criminal
Regia: Cătălin Dascălu
Cu: Tzancă Uraganu, Iuliana Beregoi
Gen Film: Comedie
Durată: 82 min
Rating: AP 12
Lia şi Denis, un cuplu tânăr şi fără griji, concep un plan de a-și ucide șeful. Aceștia trec printr-o serie de situații limită, dar cu foarte mult umor inclus, pentru a-și duce la bun sfârșit ideea criminală. Dar cum îți opreşti un plan perfect când deja l-ai pus în mişcare?
Vineri pana Marti 14:20
Greenland: Migration / Groenlanda 2: Migrația VIP 2D
Regia: Ric Roman Waugh
Cu: Gerard Butler, Morena Baccarin, Amber Rose Revah, Tommie Earl Jenkins, Roman Griffin Davis
Gen Film: Actiune, Thriller
Durată: 98 min
Rating: N 15
După ce o cometă a lovit Pământul și aproape toată planeta a fost distrusă, „Groenlanda 2: Migrația” continuă povestea familiei Garrity (Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis) care părăsește buncărul din Groenlanda pentru a căuta un cămin ferit de catastrofe. Însă mai întâi trebuie să depășească pericolele unor ținuturi pierdute, dar și fenomene extreme neprevăzute.
Vineri pana Miercuri 15:35
Bernard: Mission Mars / Bernard: Misiune pe Marte
Regia: Chao Wang
Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Familie, SF
Durată: 96 min
Rating: AG
Pentru a-și recâștiga onoarea, cel mai ghinionist agent, ursul Bernard, se furișează în misiunea de pe Marte, dar pătrunde pe neașteptate în lumea misterioasă a planetei Marte și se împrietenește cu monstrul marțian pe care plănuia să-l captureze. Între misiune și prietenie, ursul se va confrunta cu o alegere pentru care nu era pregătit.
Dublat: Vineri, Luni, Marti 12:20
Miercuri, Joi 13:10
Dragoste la țară
Regia: Gabriel Radu
Cu: Adrian Dumitru, Ana Maria Iorga
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
Ana (Ana Maria Iorga), fată de oraș, crescută în confort și în mall, a reușit să-l supere pe tatăl ei, care o ținea ca în puf. Ca să învețe niște umilință și să aprecieze viața în simplitatea ei, Ana este „exilată” la țară, să locuiască o vreme cu bunica ei.Pentru Ana, viața la sat e un coșmar: tocurile se afundă în noroi, internet nu prea, iar oamenii par veniți din alt film.
Vineri pana Marti 15:10; 17:00
Miercuri, Joi 15:10
The Housemaid / Menajera
Regia: Paul Feig
Cu: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson
Gen Film: Thriller
Durată: 131 min
Rating: N 15
The Housemaid spune povestea unei femei care nu a reușit în viață, dar care se bucură să o ia de la capăt ca menajeră a unui cuplu elitist și bogat.
Vineri pana Marti 16:00
Miercuri, Joi 15:20
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants / SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați VIP 3D
Regia: Derek Drymon
Cu: Clancy Brown, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Mark Hamill
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie Fantastic
Durată: 96 min
Rating: AG
SpongeBob și prietenii lui din Bikini Bottom pornesc pe mare în cea mai amplă și mai nouă aventură cinematografică de până acum… „Spongebob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați”. Dornic să demonstreze că e un tip curajos, SpongeBob pornește într-o misiune de a-și dovedi vitejia în fața lui domnul Krabs, urmărindu-l pe Olandezul Zburător – o fantomă misterioasă, un pirat spărgător de valuri – într-o comedie marinărească plină de aventuri care-l poartă în adâncurile cele mai adânci ale oceanului, acolo unde niciun burete n-a ajuns vreodată.
Dublat: Vineri pana Joi 11:20
Avatar: Fire and Ash / Avatar: Foc și cenușă VIP 3D
Regia: James Cameron
Cu: Stephen Lang, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Kate Winslet
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller
Durată: 197 min
Rating: AP 12
Avatar: Foc și Cenușă continuă epopeea familiei Sully la scurt timp după evenimentele din Avatar: Calea Apei. Adoptați de Clanul Metkayina, Jake, Neytiri și copiii lor încearcă să-și găsească echilibrul după pierderea lui Neteyam, ucis într-o luptă brutală cu Oamenii Cerului din corporația RDA, și să se adapteze unei noi vieți pe recifele Pandorei. Când Spider, fiul adoptiv al familiei, devine ținta pericolelor tot mai mari, familia Sully pornește alături de Clanul Tlalim – cunoscuți și sub numele de Negustorii Vântului, un trib nomad pașnic care navighează cerurile – într-o călătorie plină de riscuri.
Vineri pana Miercuri 17:40
Joi 15:40
Zootopia 2 / Zootropolis 2 VIP 3D
Regia: Jared Bush, Byron Howard
Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister
Durată: 107 min
Rating: AG
Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.
Dublat: Vineri pana Joi 13:20
Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.
Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 16 – 22 ianuarie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 16 – 22 ianuarie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Rental Family / Familie de închiriat Avanpremiera Regia: Mitsuyo Miyazaki Cu: Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Akira Emoto, Nihi Gen Film: Comedie, Drama Durată: 103 min Rating: AP 12 Acțiunea se […]
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 9 – 15 ianuarie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 9 – 15 ianuarie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall 28 Years Later: The Bone Temple / După 28 de ani: Templul oaselor Avanpremiera Regia: Nia DaCosta Cu: Ralph Fiennes, Emma Laird, Alfie Williams, Chi Lewis-Parry, Robert Rhodes Gen Film: Horror Durată: […]
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 2 – 8 ianuarie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 2 – 8 ianuarie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Primate / Instinct primar Avanpremiera Regia: Johannes Roberts Cu: Kevin McNally, Johnny Sequoyah, Troy Kotsur, Jessica Alexander, Kae Yukawa Gen Film: Horror Durată: 89 min Rating: N 15 Maestrul horrorului Johannes Roberts […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Noi reglementări legislative: românii cu amenzi neplătite pot face închisoare sau muncă zilnică
Noi reglementări legislative: românii cu amenzi neplătite pot face închisoare sau muncă zilnică Un nou proiect prin care instanța îi...
Fără sechestru pe averea fostului președinte Klaus Iohannis: Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF
Fără sechestru pe averea fostului președinte Klaus Iohannis: Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF Curtea de Apel...
Știrea Zilei
Haos în Munții Apuseni, generat de controversele cu privire la bonificația de 50% la plata impozitelor și taxelor locale: În Alba doar 2 comune au prevăzut-o, în Cluj… s-a prea dat!
Haos în Munții Apuseni, generat de controversele cu privire la bonificația de 50% la plata impozitelor și taxelor locale: În...
VIDEO | Cosmin Zuleam a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia: Arestare preventivă în „Dosarul Jafului din Sibiu”
Cosmin Zuleam a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia Cosmin Zuleam, judecat pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian...
Curier Județean
FOTO | AMENZI de aproape 23.000 de mii de lei într-o singură zi la Alba Iulia în urma unei acțiuni în trafic a polițiștilor rutieri: 10 permise reținute și 5 certificate de înmatriculare retrase
AMENZI de aproape 23.000 de mii de lei într-o singură zi la Alba Iulia în urma unei acțiuni în trafic...
Tânăr de 20 de ani, din Ighiu, condamnat la închisoare, reținut de polițiști: Va sta peste 2 ani în Penitenciarul Aiud pentru FURT calificat
Tânăr de 20 de ani, din Ighiu, condamnat la închisoare, reținut de polițiști: Va sta peste 2 ani în Penitenciarul...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Calendar creștin ortodox, 22 ianuarie: Este prăznuit Sfântul Apostol Timotei – Omorât cu pietre de păgâni
Calendar creștin ortodox, 22 ianuarie: Este prăznuit Sfântul Apostol Timotei – Omorât cu pietre de păgâni Apostolul îi adresează lui...
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti!
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti! Pe 21 ianuarie, în...