Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 18-24 septembrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

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Avengers: Endgame Encore Avanpremiera

Regia: Anthony Russo, Joe Russo

Cu: Brie Larson, Karen Gillan, Scarlett Johansson, Bradley Cooper, Tom Holland, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 182 min

Rating: AP 12

Plutind în voia sorții, în adâncul spațiului, fără apă sau mâncare și cu rezervele de aer pe terminate, Tony Stark înregistrează un mesaj pentru Pepper Potts, în speranța că, într-o bună zi, probabil mult după ce el nu va mai fi decât un schelet mumificat la bordul unei nave în derivă, vorbele lui vor ajunge la destinatar. Între timp, Răzbunătorii care au supraviețuit decimării provocate de Thanos cu un simplu pocnet din degete, adică Thor, Black Widow, Captain America și Bruce Banner (cu Hulk făcut ghem de frică și încă reticent la ideea de a-și arăta fața în public), încearcă să găsească o cale de a-și salva prietenii, aliații și, mă rog, acea jumătate de univers care nu a supraviețuit semi-zeului malefic ce a nimicit viața pe o scară greu de imaginat.

Miercuri, Joi 20:20

Runner / Curierul Avanpremiera

Regia: Scott Waugh

Cu: Alan Ritchson, Owen Wilson, Leila George, Rodrigo Santoro, Peta Sergeant

Gen Film: Actiune, Comedie, Thriller

Durată: 97 min

Rating: N 15

Hank Malone (Alan Ritchson), fost militar și curier de elită, are la dispoziție doar trei ore pentru a transporta de la Los Angeles la Santa Barbara un ficat destinat transplantului unei fetițe de șapte ani. Silit să facă echipă cu Ben Bishop (Owen Wilson), un partener cât se poate de neașteptat, Hank devine ținta unui cartel nemilos care vrea organul pentru propriul lider. Urmăriți din toate părțile și amenințați de trădări, cei doi trebuie să supraviețuiască unei curse mortale și să livreze încărcătura înainte de a fi prea târziu.

Miercuri, Joi 18:20

Hope / Hope: Atacul final Avanpremiera

Regia: Hong-jin Na

Cu: Jeong-min Hwang, In-seong Jo, Jung Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander

Gen Film: Actiune, Drama, Mister, SF, Thriller

Durată: 160 min

Rating: N 15

În timp ce ajutoarele au fost redirecționate pentru a stinge incendii de pădure, iar toate comunicațiile din orașul Hope au fost întrerupte, șeful de poliție și ajutorul său sunt singurii care trebuie să se ocupe de siguranța rezidenților. După un atac fulgerător și complet debusolant, polițiștii împreună cu o mâna de localnici curajoși pornesc pe urmele fiarei în munți, dar se trezesc vânați la rândul lor. Ceea ce începe din ignoranță sădește sămânța dezastrului, escaladând prin conflicte umane într-o tragedie de proporții cosmice.

Miercuri, Joi 20:40

Heart of the Beast / În inima sălbăticiei VIP 2D Avanpremiera

Regia: David Ayer

Cu: Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Thriller

Durată: 101 min

Rating: AP 12

Nu contează pentru cine trăiești… ci pentru cine ai fi gata să mori.

După un accident aviatic cumplit, un ofițer din Forțele Speciale și câinele său de luptă se trezesc blocați în adâncul sălbăticiei din Alaska. Împreună, sunt nevoiți să ducă o luptă brutală pentru supraviețuire împotriva forțelor naturii.

Sambata, Duminica, Marti 21:20

Miercuri, Joi 21:30

3 zile în septembrie

Regia: Tudor Giurgiu

Cu: Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Mirela Zeța, Emilia Popescu, Adela Popescu

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 75 min

Rating: N 15

Apariția intempestivă a amantei logodnicului ei o determină pe Bianca să fugă de la propria petrecere de nuntă, lansându-se într-o odisee haotică și eliberatoare pe străzile pustii ale unei stațiuni de pe litoral.

Vineri pana Marti 18:00

Miercuri, Joi 16:50

Resident Evil

Regia: Zach Cregger

Cu: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Kali Reis, Zach Cherry, Johnno Wilson

Gen Film: Actiune, Horror, Mister, SF

Durată: 90 min

Rating: IM 18

Povestea urmărește un curier ghinionist însărcinat să livreze un colet la un spital izolat. În scurt timp, acesta se trezește prins în mijlocul unei epidemii și trebuie să se lupte cu hoarde de creaturi mutante pentru a supraviețui.

Vineri pana Marti 17:20; 19:40

Miercuri, Joi 16:20

Iertarea

Regia: Nicolae Mărgineanu

Cu: Toma Cuzin, Maria Ploae, Ela Ionescu, Radu Botar

Gen Film: Drama

Durată: 100 min

Rating: AP 12

A fost gardian, a executat ordine. Douăzeci de ani mai târziu pornește în căutarea omului pe care l-a schilodit. Cuzin Toma aduce pe ecran o poveste emoționantă despre vinovăție și iertare.

Vineri pana Marti 19:10

Cats in the Museum: Treasures of Egypt / Pisicile de la muzeu 2: Comoara din Egipt

Regia: Vasiliy Rovenskiy

Cu: Roman Kurtsyn, Diomid Vinogradov, Snezhana Samokhina, Darya Blokhina

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

La doi ani după ce au salvat Mona Lisa, șoricelul Maurice tânjește după o nouă aventură, în timp ce Vincent și Cleopatra încearcă să țină în frâu doi pisoi neastâmpărați. Când Maurice descoperă în tunelurile ascunse ale Ermitajului un papirus străvechi cu harta către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la o mie de ani, cu toții pornesc spre Egipt. Cum fiecare își dorește altceva, prietenii ajung să se întreacă pentru a găsi primii lampa fermecată.

Dublat: Vineri pana Marti 12:20; 13:10

Miercuri, Joi 12:10

Dosarele orașului alb

Regia: Iura Luncașu

Cu: Bogdan Bob Rădulescu, Cătălin Herlo, Ioana Oleleu, Daniel Oancea, Stefania Oltean, Ares Caius

Gen Film: Actiune, Mister, Thiller

Durată: 78 min

Rating: N 15

La barajul de la Târnița este găsit cadavrul unui bărbat necunoscut, îngreunat cu beton și legat cu lanț. Comisarul Emil Voineag, alături de criminalista Eva și colegul Toma, începe o anchetă care pare fără piste: nici identitate, nici motiv clar. În paralel, la Cluj-Napoca, Carol Ionescu, un tată măcinat de vină și alcool, are o premoniție tulburătoare: fiica lui, Mara, va fi răpită. Curând, presimțirea devine realitate.

Vineri pana Marti 16:20

By Any Means / Cu orice preț

Regia: Elegance Bratton

Cu: Yahya Abdul-Mateen II, Mark Wahlberg, Nicole Beharie, Josh Lucas, LisaGay Hamilton

Gen Film: Actiune, Crima, Thiller

Durată: 107 min

Rating: N 15

Inspirat din fapte reale, By Any Means spune povestea unui tânăr agent FBI de culoare (Yahya Abdul-Mateen II), trimis în Mississippiul anilor 1960 pentru a investiga o serie de crime brutale împotriva liderilor mișcării pentru drepturi civile. Silit să colaboreze cu temutul asasin mafiot Greg Scarpa (Mark Wahlberg), agentul pornește pe urmele ucigașilor într-o misiune mortală, în care granița dintre dreptate și răzbunare devine tot mai neclară. Când sistemul nu mai funcționează, cei doi bărbați, despărțiți de toate, ajung la aceeași concluzie: legea are limite. Ei nu.

Vineri pana Marti 21:30

Miercuri, Joi 18:30

Practical Magic 2 / Ce vrăji mai fac fetele 2

Regia: Susanne Bier

Cu: Nicole Kidman, Sandra Bullock, Lee Pace, Joey King, Maisie Williams

Gen Film: Comedie, Drama, Fantastic, Romantic

Durată: 130 min

Rating: AP 12

Cu Sandra Bullock și Nicole Kidman în rolurile principale, „Ce vrăji mai fac fetele 2” ne întoarce într-o lume condusă de răutăţi sub clar de lună și de magie ancestrală puternică, în care surorile Owens trebuie să înfrunte blestemul întunecat ce amenință să le destrame familia o dată pentru totdeauna.

Vineri pana Marti 21:10

Coyote vs. Acme

Regia: Dave Green

Cu: John Cena, Lana Condor, Will Forte, P.J. Byrne

Gen Film: Animatie, Aventuri, Fantastic, Comedie, Familie

Durată: 98 min

Rating: AG

După ce produsele ACME îl dezamăgesc încă o dată în încercarea sa neobosită de a-l prinde pe Road Runner, Wile E. Coyote decide să angajeze un avocat care își face reclamă pe panouri publicitare pentru a da în judecată Corporația ACME.

Dublat: Vineri pana Marti 14:15

Miercuri, Joi 14:50

Cars / Mașini

Regia: John Lasseter

Cu: Paul Newman, Owen Wilson, Bonnie Hunt

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Sport

Durată: 116 min

Rating: AG

Lightning McQueen este un „mașinuț” mândru nevoie-mare, începător în ale curselor de mașini. El merge în viteză spre o cursă importantă, dar ajunge în Radiator Springs, unde are un accident în urma căruia distruge multe din bunurile locuitorilor acestui orășel.

Pentru a se revanșa, mândrul „mașinuț” este pedepsit să facă muncă in folosul comunității. Deși ar face orice ca să scape de muncă, McQueen trebuie să învețe să-i respecte și să se împrietenească cu locuitorii din Radiator Springs pentru a putea pleca din oraș și reveni pe circuitul de curse.

Dublat: Vineri pana Marti 15:00

Miercuri, Joi 14:00

PAW Patrol: The Dino Movie / Patrula cățelușilor: În lumea dinozaurilor

Regia: Cal Brunker

Cu: Mckenna Grace, Jameela Jamil, Terry Crews, Fortune Feimster, Snoop Dogg

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 88 min

Rating: AG

După ce nava lor este prinsă de o furtună, cățeii din Patrula Cățelușilor ajunge pe o insulă tropicală plină de dinozauri. Acolo cățelușii se împrietenesc cu Rex, un pui de dinozaur rămas izolat pe insulă de ani întregi. Când planurile de exploatare minieră ale primarului Humdinger declanșează erupția unui vulcan uriaș, cățelușii pornesc într-o misiune de salvare pentru a-i proteja căminul lui Rex înainte ca totul să dispară.

Dublat: Vineri pana Marti 11:20

Miercuri, Joi 13:00

Spider-Man: Brand New Day / Omul-Păianjen: O nouă zi VIP 3D

Regia: Destin Cretton

Cu: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 150 min

Rating: AP 12

Este O ZI CU TOTUL NOUĂ pentru Peter Parker. Lupta sa cu normă întreagă, ca Spider-Man, împotriva criminalității, într-o lume care nu-și amintește de el – și presiunea de a-și vedea vechii prieteni mergând mai departe – declanșează o schimbare în Peter pe care s-ar putea să nu o poată controla. Dar această transformare ar putea fi, de asemenea, singurul lucru care poate opri o nouă amenințare șocantă la adresa orașului și a celor pe care îi iubește – un răufăcător extrem de puternic pe care nimeni nu-l poate vedea.

Vineri, Luni 17:40

Sambata, Duminica, Marti pana Joi 15:15

The Odyssey / Odiseea VIP 2D

Regia: Christopher Nolan

Cu: Robert Pattinson, Anne Hathaway, Jon Bernthal, Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, Istoric

Durată: 172 min

Rating: AP 12

Povestea lui Odysseus în călătoria sa periculoasă spre casă după Războiul Troian, prezentând întâlnirile sale cu Polyphemus, Sirenele, Circe și terminând cu reîntâlnirea cu soția sa, Penelope.

Vineri, Luni 14:25; 20:30

Sambata, Duminica, Marti pana Joi 18:10

Moana / Vaiana VIP 3D

Regia: Thomas Kail

Cu: Dwayne Johnson, Frankie Adams, Rena Owen, John Tui, Catherine Laga’aia

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 120 min

Rating: AG

Debutanta Catherine Laga’aia intră în rolul principal al Moanei, fiica de șaisprezece ani a căpeteniei Tui, care face ceea ce face orice mare erou când destinul o cere: ignoră avertismentele tatălui ei și se aruncă cu capul înainte. Când o întunecime misterioasă otrăvește insulele Polineziei, Moana decide cu încăpățânare și curaj că ea este cea care trebuie să o oprească. Singura ei speranță? Să facă echipă cu cel mai incorigibil semizeu din lume, Maui, adus la viață de Dwayne „The Rock” Johnson, care își reia rolul din filmul de animație.

Dublat: Vineri, Luni 12:00

Sambata, Duminica, Marti pana Joi 12:50

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

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