Majorarea plafonului de deductibilitate fiscală pentru contribuțiile la pensiile facultative, cerută de APAPR: ,,După 17 ani, deductibilitatea fiscală la Pilonul 3 de pensii ar trebui actualizat”

Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) cere majorarea plafonului de deductibilitate fiscală pentru contribuțiile la pensiile facultative, menținut la 400 de euro pe an de 17 ani, considerând că o actualizare ar încuraja economisirea pe termen lung.

„După 17 ani, deductibilitatea fiscală la Pilonul 3 de pensii ar trebui actualizată. APAPR a luat act de adoptarea de către Parlament a proiectului de lege privind Conturile de Economii şi Investiţii. Încurajarea economisirii pe termen lung este esenţială într-un context marcat de provocări demografice şi de necesitatea diversificării surselor de venit pentru perioada de după retragerea din activitate”, se menţionează într-un comunicat al asociaţiei.

Din această perspectivă, orice măsură care sprijină acumularea de active financiare de către populaţie contribuie la consolidarea securităţii financiare a viitorilor pensionari, notează sursa citată.

„În acelaşi timp, considerăm că interesul manifestat de autorităţi pentru stimularea economisirii pe termen lung creează un context favorabil pentru analizarea şi susţinerea unor măsuri similare şi în cazul pensiilor private facultative (Pilonul 3), un instrument matur şi eficient prin care peste 1,2 milioane de români economisesc deja pentru perioada de pensionare, unii dintre ei de aproape 20 de ani”, se mai arată în comunicat.

În acest context, APAPR solicită majorarea plafonului de deductibilitate pentru contribuţiile la pensiile facultative (Pilonul 3), plafon care se situează la 400 de euro pe an şi care a rămas nemodificat în ultimii 17 ani, în pofida creşterii semnificative a salariilor şi a economiei româneşti.

„Ne dorim ca actualele evoluţii legislative din zona economisirii să contribuie la dezvoltarea unei politici publice coerente şi predictibile de încurajare a acumulării de economii pe termen lung. Obiectivul comun ar trebui să fie stimularea responsabilităţii financiare şi crearea unui cadru care să încurajeze cât mai mulţi români să economisească pentru viitor”, precizează asociaţia.

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