Aproape 1.000 de urși vor putea fi împușcați în România: Camera Deputaților a adoptat legea. Categoria care este interzisă la vânătoare

Camera Deputaților a adoptat, prin vot decizional, proiectul de lege care permite împușcarea a aproape o mie de urși bruni. Inițiativa legislativă îi aparține senatorului UDMR Tanczos Barna.

Noua lege interzice vânătoarea femelelor însoțite de pui care au mai puțin de doi ani, scrie PROTV.

În schimb, se dă liber la împușcarea urșilor-trofeu. Chiar dacă președintele Nicușor Dan a trimis proiectul în Parlament, la reexaminare, pentru că, în viziunea sa, cotele de vânătoare nu vizează urșii periculoși, ci urșii, în general, textul legii a rămas neschimbat.

Cota de vânătoare stabilită prin această lege este de 969 de exemplare pentru anul acesta și 2027, dublu față de cotele de prevenție de până acum.

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