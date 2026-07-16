Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 17-23 iulie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 17-23 iulie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Her Private Hell Avanpremiera
Regia: Nicolas Winding Refn
Cu: Charles Melton, Sophie Thatcher, Havana Rose Liu, Dougray Scott
Gen Film: Crima, Drama, SF, Thriller
Durată: 110 min
Rating: N 15
Răzbunarea poartă piele…
Prin ceața misterioasă ce pune stăpânire pe o metropolă futuristă, dezlănțuind o entitate enigmatică și mortală, o tânără tulburată își caută tatăl. Drumul ei se intersectează cu cel al unui soldat american pornit într-o odisee cutremurătoare pentru a-și salva fiica din iad.
Miercuri, Joi 19:15
The Odyssey / Odiseea 2D / VIP 2D
Regia: Christopher Nolan
Cu: Robert Pattinson, Anne Hathaway, Jon Bernthal, Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, Istoric
Durată: 172 min
Rating: AP 12
Povestea lui Odysseus în călătoria sa periculoasă spre casă după Războiul Troian, prezentând întâlnirile sale cu Polyphemus, Sirenele, Circe și terminând cu reîntâlnirea cu soția sa, Penelope.
2D: Vineri pana Joi 17:10; 20:30
2D VIP: Vineri pana Joi 16:40; 20:00
Moana / Vaiana 3D / VIP 3D
Regia: Thomas Kail
Cu: Dwayne Johnson, Frankie Adams, Rena Owen, John Tui, Catherine Laga’aia
Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical
Durată: 120 min
Rating: AG
Debutanta Catherine Laga’aia intră în rolul principal al Moanei, fiica de șaisprezece ani a căpeteniei Tui, care face ceea ce face orice mare erou când destinul o cere: ignoră avertismentele tatălui ei și se aruncă cu capul înainte. Când o întunecime misterioasă otrăvește insulele Polineziei, Moana decide cu încăpățânare și curaj că ea este cea care trebuie să o oprească. Singura ei speranță? Să facă echipă cu cel mai incorigibil semizeu din lume, Maui, adus la viață de Dwayne „The Rock” Johnson, care își reia rolul din filmul de animație.
3D Dublat: Vineri pana Joi 12:15; 14:40
3D VIP Subtitrat: Vineri pana Joi 14:10
Evil Dead Burn / Cartea morților: Focul din iad
Regia: Sébastien Vanicek
Cu: Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Souheila Yacoub, Victory Ndukwe, Tandi Wright
Gen Film: Fantastic, Horror, Mister
Durată: 120 min
Rating: IM 18
După moartea soțului ei, o femeie caută alinare la socrii ei. Pe măsură ce aceștia se transformă, unul câte unul, în morți-vii, ea ajunge să descopere că jurămintele pe care le-a făcut în viață dăinuie chiar și după moarte.
Vineri pana Marti 19:15; 21:30
Miercuri, Joi 21:30
Obsession / Obsesia
Regia: Curry Barker
Cu: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Richter
Gen Film: Horror, Romantic, Thriller, Dragoste
Durată: 100 min
Rating: N 15
După ce rupe o crenguță din misterioasa „Salcie a unei singure dorințe” ca să cucerească inima fetei pe care o place, un romantic incurabil obține exact ce și-a dorit. Curând însă descoperă că unele dorințe vin cu un preț sumbru și sinistru.
Vineri pana Joi 17:00
Minions & Monsters / Minionii și monștrii 3D
Regia: Pierre Coffin
Cu: Pierre Coffin
Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie
Durată: 85 min
Rating: AG
După succesul celei mai amuzante comedii a verii lui 2024, „Sunt un mic ticălos 4”, Illumination își extinde universul animat plin de veselie cu un nou capitol nebunesc, cu personaje complet noi, din cea mai mare franciză animată globală din istorie: „Minionii și Monștrii”.
Aceasta este povestea gălăgioasă, absurdă și absolut adevărată despre cum au cucerit Minionii Hollywoodul, au devenit staruri de cinema, au pierdut totul, au dezlănțuit monștri asupra lumii și apoi s-au unit ca să salveze planeta de haosul pe care tot ei îl provocaseră.
Dublat: Vineri pana Joi 11:30; 13:20; 15:10
Toy Story 5 / Povestea jucăriilor 5 VIP 3D
Regia: Andrew Stanton
Cu: Tom Hanks, Greta Lee, Tim Allen, Ernie Hudson, Joan Cusack
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic
Durată: 90 min
Rating: AG
Woody, Buzz Lightyear, Jessie și restul găștii își văd rolurile puse la grea încercare atunci când se confruntă cu Lilypad, o tabletă smart, complet nouă, care vine cu propriile idei inovatoare despre ce este mai bine pentru copilul lor, Bonnie. „Misiunea noastră pe planeta asta este să facem un copil fericit.” – aceasta este deviza lor. Dar oare va mai fi timpul petrecut la joacă la fel ca înainte? „Vremurile poate se schimbă, însă prietenii sunt pentru totdeauna.” Vremea jucăriilor… oare este pe punctul să apună?
Dublat: Vineri pana Joi 12:00
Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări si bilete: www.inspirecinema.ro.
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