30 iulie – 2 august 2026 | Festivalul Internațional de Folclor: Aiudul devine din nou gazda folclorului internațional

Festivalul Internațional de Folclor 2026: Aiudul devine din nou gazda folclorului internațional

În perioada 30 iulie – 2 august 2026, revine Festivalul Internațional de Folclor Aiud, ajuns la ediția a XIV-a.

„Un eveniment de referință pentru orașul nostru, FIF Aiud este al doilea cel mai mare festival de acest gen din România organizat sub egida CIOFF, după Festivalul Inimilor din Timișoara.

Timp de patru zile, scena din Piața Dr. Constantin Hagea va găzdui ansambluri folclorice din 7 țări, care vor aduce la Aiud dansuri, cântece și tradiții din diferite colțuri ale lumii.

Unul dintre cele mai spectaculoase momente ale festivalului, Parada Portului Popular, va transforma străzile orașului într-un adevărat spectacol de culoare, energie și tradiție.

Festivalul Internațional de Folclor Aiud este o celebrare a patrimoniului cultural, a diversității și a legăturilor create prin intermediul folclorului.

Vă așteptăm la Aiud, între 30 iulie și 2 august 2026, pentru o nouă ediție a unuia dintre cele mai importante evenimente culturale ale orașului!”, au transmis joi, 16 iulie 2026, reprezentanții Primăriei Aiud.

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