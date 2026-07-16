Foto | Profesori din Italia impresionați de nivelul elevilor de la Liceul de Arte din Alba Iulia: Săli pline, aplauze generoase și atmosferă caldă la Festivalul Internațional BAROCKADA 2026

Profesori din Italia impresionați de nivelul elevilor de la Liceul de Arte din Alba Iulia: Săli pline, aplauze generoase și atmosferă caldă la Festivalul Internațional BAROCKADA 2026

Primele zile ale Festivalului Internațional BAROCKADA au demonstrat că muzica veche poate emoționa, inspira și aduce oamenii împreună. Sălile pline, aplauzele generoase și atmosfera caldă creată la fiecare eveniment confirmă că Alba Iulia are un public care iubește cultura și răspunde cu entuziasm atunci când aceasta este oferită cu pasiune și profesionalism.

Festivalul a debutat cu un concert susținut de elevii Liceului de Arte „Regina Maria”, tineri muzicieni care au impresionat prin sensibilitate și maturitate artistică, oferind un început emoționant unei săptămâni dedicate muzicii vechi.

În cea de-a doua seară, publicul a fost cucerit de recitalul „Mozart on the Road”, susținut la patru mâini de claveciniștii Cipriana Smărăndescu și Andrea Riderelli. Concertul, construit cu eleganță, umor și rafinament, a propus o călătorie muzicală alături de Mozart, Haydn și Beethoven, fiind răsplătit cu îndelungi aplauze.

Festivalul continuă în această seară, în eleganta Sală a Dietei din cadrul Palatului Principilor Transilvaniei, un partener de încredere al BAROCKADA, care găzduiește o parte dintre cele mai importante evenimente ale festivalului. Publicul este invitat la concertul „Un Cavalier di Spagna”, susținut de ansamblul italian Dolci Accenti, unul dintre cele mai apreciate ansambluri de muzică veche din Europa. Programul aduce în fața publicului muzica secolelor XVI-XVII, într-o interpretare autentică și plină de expresivitate.

În paralel cu seria concertelor, peste 50 de tineri muzicieni din România, Italia și Germania participă la masterclass-urile festivalului, unde studiază alături de profesori recunoscuți internațional.

Unul dintre cele mai frumoase rezultate ale acestor zile este aprecierea venită chiar din partea profesorilor invitați din Italia. Aceștia s-au declarat profund impresionați de nivelul artistic al elevilor din Alba Iulia și de seriozitatea cu care aceștia lucrează.

„Știam că vom întâlni elevi bine pregătiți, dar nivelul lor ne-a depășit așteptările. Există talent, disciplină și o dorință sinceră de a învăța. Sunt tineri cu un potențial extraordinar.” – este mesajul transmis de profesorii italieni după primele zile de curs.

Aceste aprecieri reprezintă o recunoaștere importantă și pentru profesorii Liceului de Arte „Regina Maria”, care, prin munca lor de zi cu zi, formează generații de muzicieni capabili să performeze la un nivel european.

BAROCKADA înseamnă însă mai mult decât concerte. În fiecare seară, cineBAROCKADA completează experiența muzicală prin proiecții de film dedicate muzicii vechi, selecția fiind realizată de Radu Rădescu, unul dintre cei mai apreciați promotori ai muzicii baroce din România.

Poate cel mai frumos lucru care se întâmplă în aceste zile este faptul că muzicieni, profesori, elevi, voluntari și public descoperă că muzica veche nu aparține doar trecutului. Ea poate aduce oamenii împreună și poate transforma un oraș într-un loc al întâlnirilor, al dialogului și al bucuriei de a crea.

Primele zile ale festivalului arată că BAROCKADA nu este doar un nou eveniment cultural în calendarul orașului, ci începutul unei povești care are toate șansele să devină o tradiție pentru Alba Iulia.

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