Curier Județean

16 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Polițiștii rutieri acționează astăzi, 16 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Faleza râului Târnava Mare, la Blaj, amenajată prin fonduri europene nerambursabile: Cererea de finanțare va fi depusă până la sfârșitul lunii octombrie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 44 de minute

în

16 iulie 2026

De

Faleza râului Târnava Mare, la Blaj, amenajată prin fonduri europene nerambursabile: Cererea de finanțare va fi depusă până la sfârșitul lunii octombrie 2026 Un pas important pentru amenajarea falezei Târnavei Mari și dezvoltarea durabilă a Blajului a fost făcut miercuri, 15 iulie 2026, la o întâlnire de lucru care a avut ca obiectiv principal două […]

Citește mai mult

Curier Județean

30 iulie – 2 august 2026 | Festivalul Internațional de Folclor: Aiudul devine din nou gazda folclorului internațional

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

16 iulie 2026

De

Festivalul Internațional de Folclor 2026: Aiudul devine din nou gazda folclorului internațional În perioada 30 iulie – 2 august 2026, revine Festivalul Internațional de Folclor Aiud, ajuns la ediția a XIV-a. „Un eveniment de referință pentru orașul nostru, FIF Aiud este al doilea cel mai mare festival de acest gen din România organizat sub egida […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE VIDEO | Accident în Alba Iulia: Doi minori de 12 și 16 ani răniți după coliziunea cu o mașină pe strada Arnsberg

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

16 iulie 2026

De

Accident în Alba Iulia: Doi minori de 12 și 16 ani răniți după coliziunea cu o mașină pe strada Arnsberg Un accident rutier a avut loc joi, 16 iulie 2026, în Alba Iulia. Doi minori, de 12 și 16 ani, au fost răniți după coliziunea cu o mașină pe strada Arnsberg. Polițiștii au fost sesizați, […]

Citește mai mult