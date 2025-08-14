Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 15 – 21 august 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 15 – 21 august 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Bald is the New Black / Cu chelie e șmecherie Avanpremiera
Regia: Camille Delamarre
Cu: Kev Adams, Michaël Youn, Rayane Benseti, Faustine Koziel, Clara Joly
Gen Film: Comedie
Durată: 83 min
Rating: AP 12
Zacharie, abia trecut de 30 de ani, trăiește o iubire perfectă cu Romy. Dar peste noapte, ea îl părăsește după ce înțelege ce-l așteaptă pe el în viitorul apropiat: o chelie prematură. În șase luni, va fi chel ca-n palmă. Ca să facă față, cere ajutorul unchiului Joseph, care știe bine cu ce se mănâncă asta. Prin întâlniri neașteptate, tratamente-șoc și strategii cam șubrede, Zacharie va trebui să lupte cu destinul!
Joi 19:40
Smurfs / Ștrumfii: Filmul Avanpremiera
Regia: Chris Miller
Cu: Hannah Waddingham, Natasha Lyonne, Dan Levy, Kurt Russell, John Goodman, Rihanna
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical
Durată: 92 min
Rating: AG
Când Papa Ștrumf este răpit de vrăjitorii răi Razamel și Gargamel, Smurfette îi conduce pe Ștrumfi într-o misiune în lumea reală pentru a-l salva. Cu ajutorul noilor prieteni, ștrumfii trebuie să descopere ce le definește destinul pentru a salva universul.
Dublat: Sambata, Duminica 14:10
Nobody 2 / Nobody: Erou de serviciu 2
Regia: Timo Tjahjanto
Cu: Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, Bob Odenkirk
Gen Film: Actiune, Comedie, Crima, Thriller
Durată: 89 min
Rating: N 15
La patru ani după ce a înfruntat accidental mafia rusă, Hutch are încă o datorie de 30 de milioane de dolari față de organizația criminală și o achită printr-un șir nesfârșit de execuții ale unor infractori internaționali.
Deși îi place adrenalina meseriei sale, Hutch și soția lui Becca (Connie Nielsen) sunt copleșiți de muncă și încep să se îndepărteze unul de celălalt. Așa că decid să le ofere copiilor lor (Gage Munroe, Paisley Cadorath) o scurtă vacanță la Wild Bill’s Majestic Midway and Waterpark – singurul loc unde Hutch și fratele său Harry (RZA) au fost vreodată în vacanță, pe vremea când erau copii.
Vineri pana Miercuri 19:30; 21:30; Joi 21:30
Materialists / Materialiștii
Regia: Celine Song
Cu: Pedro Pascal, Chris Evans, Dakota Johnson
Gen Film: Comedie, Romantic
Durată: 116 min
Rating: AP 12
Afacerea profitabilă a unei femei care conduce o agenție matrimonială ajunge în pericol după ce intră într-un triunghi amoros toxic care îi amenință clienții.
Vineri pana Joi 18:50; 21:15
Dolphin Boy 2 / Prietenul meu, delfinul 2
Regia: Mohammad Kheirandish
Gen Film: Animatie
Durată: 96 min
Rating: AG
În această continuare a filmului Prietenul meu, delfinul din 2022, tânărul protagoist, crescut de delfini, pornește într-o nouă aventură. Împreună cu navigatorul său și alți însoțitori, el înfruntă monștri marini pentru a-și păstra rolul de „erou al mării”. Totul se complică atunci când Majid, mânat de gelozie, descoperă locul unde se află o poțiune misterioasă. De aici, lucrurile scapă de sub control: o balenă sălbatică, o misiune de salvare riscantă și, în cele din urmă, adevărul despre originile umane ale băiatului-delfin ies la iveală.
Dublat: Vineri pana Joi 12:00
Weapons / Arme
Regia: Zach Cregger
Cu: Josh Brolin, Julia Garner, June Diane Raphael, Benedict Wong, Austin Abrams
Gen Film: Drama, Horror, Mister, Thriller
Durată: 128 min
Rating: IM 18
Când toți copiii dintr-o clasă, cu excepția unuia, dispar în mod misterios în aceeași noapte, la exact aceeași oră, un oraș întreg trebuie să descopere misterul și vinovatul.
Vineri pana Joi 18:20; 21:00
The Naked Gun / Un polițist cu explozie întârziată
Regia: Akiva Schaffer
Cu: Liam Neeson, Paul Walter Hauser, Pamela Anderson, Kevin Durand, Danny Huston
Gen Film: Actiune, Comedie
Durată: 85 min
Rating: AP 12
Doar un singur om are abilitățile speciale… necesare pentru a conduce poliția și a salva lumea! Locotenentul Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) calcă pe urmele tatălui său în „Un polițist cu explozie întârziată”, o comedie regizată de Akiva Schaffer (Saturday Night Live, Popstar: Never Stop Never Stopping) și produsă de Seth MacFarlane (Ted, Family Guy).
Vineri pana Joi 17:40
Bring Her Back / Să o aduci înapoi
Regia: Danny Philippou, Michael Philippou
Cu: Sally Hawkins, Billy Barratt, Stephen Phillips, Sally Anne Upton, Jonah Wren Phillips
Gen Film: Horror
Durată: 104 min
Rating: N 15
Vineri pana Joi 15:30
The Bad Guys 2 / Băieții răi 2 3D
Regia: Pierre Perifel, JP Sans
Cu: Sam Rockwell, Zazie Beetz, Awkwafina, Anthony Ramos
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Crima, Familie, Mister, SF
Durată: 104 min
Rating: AG
Dublat: Vineri pana Joi 12:10; 14:20
The Fantastic Four: First Steps 3D / Cei 4 Fantastici: Primii pași
Regia: Matt Shakman
Cu: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach
Gen Film: Actiune, Aventuri, SF
Durată: 115 min
Rating: AP 12
Prima familie a universului Marvel se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum. Forțați sa găsească un echilibru între rolurile lor de eroi și cea de familie bine sudată, cei patru fantastici trebuie să apere Pământul de un zeu spațial lacom numit Galactus, și de vestitorul său Silver Surfer.
Vineri pana Joi 16:30
Sirenele 3: Legenda coroanei
Regia: Răzvan Gogan
Cu: Andra Gogan, Daria Meluță, Maria Dinu, Anca Sigartău, Ștefan Iancu
Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic
Durată: 95min
Rating: AG
Cele 3 sirene își doresc mai mult ca niciodată să renunțe la puteri și descoperă legenda unei coroane fermecate care le poate îndeplini orice dorință. Însă coroana pare să ascundă un secret bine păstrat, care le poate distruge liniștea pentru totdeauna.
Vineri, Luni pana Joi 14:10; 16:15
Sambata, Duminica 16:15
Lilo & Stitch 3D
Regia: Dean Fleischer-Camp
Cu: Billy Magnussen, Chris Sanders, Zach Galifianakis, Tia Carrere, Courtney B. Vance
Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic, SF
Durată: 115 min
Rating: AG
O reimaginare live-action a animației clasice din 2002, „Lilo & Stitch” este povestea emoționantă și incredibil de amuzantă a unei fete hawaiene singuratice, Lilo, și a unui extraterestru fugar pe nume Stitch, care seamănă pentru noi oamenii, mai mult sau mai puțin, cu un cățel, dar care a fost conceput pentru a provoca haos și distrugere. După o serie de aventuri prin care trec cei doi, prin dragoste și ’ohana – conceptul hawaiian pentru familie – Lilo îl ajută pe Stitch să devină un personaj cald și simpatic căruia să-i pese de cei din jurul său, iar Stitch o va ajuta pe Lilo să își readucă împreună familia destrămată.
Dublat: Vineri pana Joi 13:10
Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.
