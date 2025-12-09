Rămâi conectat

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 12 – 18 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 12 – 18 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Avatar: Fire and Ash / Avatar: Foc și cenușă 3D / VIP 3D Avanpremiera 

Regia: James Cameron 

Cu: Stephen Lang, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Kate Winslet 

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller 

Durată: 197 min 

Rating: AP 12 

Avatar: Foc și Cenușă continuă epopeea familiei Sully la scurt timp după evenimentele din Avatar: Calea Apei. Adoptați de Clanul Metkayina, Jake, Neytiri și copiii lor încearcă să-și găsească echilibrul după pierderea lui Neteyam, ucis într-o luptă brutală cu Oamenii Cerului din corporația RDA, și să se adapteze unei noi vieți pe recifele Pandorei. Când Spider, fiul adoptiv al familiei, devine ținta pericolelor tot mai mari, familia Sully pornește alături de Clanul Tlalim – cunoscuți și sub numele de Negustorii Vântului, un trib nomad pașnic care navighează cerurile – într-o călătorie plină de riscuri. 

3D: Miercuri, Joi 19:30 

3D VIP: Miercuri, Joi 20:00 

Silent Night, Deadly Night / Crăciun sângeros 

Regia: Mike P. Nelson 

Cu: Rohan Campbell, Ruby Modine, David Tomlinson, Erik Athavale 

Gen Film: Horror 

Durată: 95 min 

Rating: IM 18 

Un copil asistă la uciderea părinților săi de către un bărbat în costum de Moș Crăciun. Ani mai târziu, ca adult, el însuși îmbracă un costum de Moș Crăciun și pornește în căutarea răzbunarii împotriva celor responsabili pentru evenimentul traumatic din copilăria sa. 

Vineri pana Marti 19:00  

Miercuri, Joi 15:20 

Dust Bunny / Monstrul din camera mea 

Regia: Bryan Fuller 

Cu: Mads Mikkelsen, Sigourney Weaver, Sophie Sloan 

Gen Film: Drama, Horror, Thriller 

Durată: 106 min 

Rating: N 15 

O fetiță de 10 ani face echipă cu un asasin profesionist pentru a-și înfrunta demonii cu care se confruntă fiecare dintre ei. 

Micuța Aurora are un vecin misterios (Mads Mikkelsen) care ucide monștri reali, ca meserie; este asasin plătit. Aurora îl angajează atunci când are nevoie să îl distrugă pe monstrul din camera ei care se pare că i-a mâncat toată familia. 

Vineri pana Marti 21:10  

Miercuri, Joi 17:20 

Dreams / Dreams: La granița dintre lumi 

Regia: James Vanderbilt 

Cu: Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon, Leo Woodall, Colin Hanks 

Gen Film: Drama, Istoric, Thriller 

Durată: 148 min 

Rating: N 15 

După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, psihiatrul american dr. Douglas Kelley (Rami Malek) este însărcinat cu evaluarea stării psihice a prizonierilor naziști de rang înalt ce urmează a fi judecați în foarte mediatizatul proces de la Nuremberg. În timpul acestui demers, ajunge într-o confruntare psihologică tensionată cu Herman Goring (Russell Crowe), mâna dreaptă a lui Hitler, pentru că miza din spatele acestui proces este cu totul alta decât ceea ce își închipuise la început. 

Vineri pana Miercuri 18:40 

The King of Kings / Împăratul împăraților 

Regia: Seong-ho Jang

Cu: Kenneth Branagh, Oscar Isaac, Pierce Brosnan, Uma Thurman, Mark Hamill 

Gen Film: Animatie, Familie 

Durată: 104 min 

Rating: AG 

Un tată își poartă fiul în cea mai mare poveste spusă vreodată. Ceea ce începe ca o simplă poveste de noapte bună se transformă într-o călătorie care le va schimba pentru totdeauna inimile. Prin puterea imaginației, băiatul pășește alături de Isus, trăindu-I miracolele, împărtășindu-I încercările și descoperind semnificația sacrificiului suprem. 

Dublat: Vineri pana Marti 12:20  

Miercuri, Joi 11:00 

Nuremberg 

Regia: James Vanderbilt 

Cu: Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon, Leo Woodall, Colin Hanks 

Gen Film: Drama, Istoric, Thriller 

Durată: 148 min 

Rating: N 15 

După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, psihiatrul american dr. Douglas Kelley (Rami Malek) este însărcinat cu evaluarea stării psihice a prizonierilor naziști de rang înalt ce urmează a fi judecați în foarte mediatizatul proces de la Nuremberg. În timpul acestui demers, ajunge într-o confruntare psihologică tensionată cu Herman Goring (Russell Crowe), mâna dreaptă a lui Hitler, pentru că miza din spatele acestui proces este cu totul alta decât ceea ce își închipuise la început. 

Vineri pana Joi 20:40 

Five Nights at Freddy’s 2 

Regia: Emma Tammi 

Cu: Elizabeth Lail, Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Piper Rubio 

Gen Film: Horror, Mister, Thriller 

Durată: 104 min 

Rating: N 15 

A trecut un an de la coșmarul supranatural de la Freddy Fazbear’s Pizza. Poveștile despre ce s-a întâmplat acolo au fost transformate într-o legendă locală plină de umor, care inspiră primul Fazfest din istoria orașului. 

Fostul paznic Mike (Josh Hutcherson) și agenta de poliție Vanessa (Elizabeth Lail) au ascuns adevărul de sora de 11 ani a lui Mike, Abby (Piper Rubio), cu privire la soarta prietenilor ei animatronici. 

Vineri pana Marti 14:35; 16:45  

Miercuri, Joi 13:10 

Crăciun cu Ramon 2D / VIP 2D 

Regia: Jesús del Cerro 

Cu: Pavel Bartoș, Andreea Vasile, Anastasia Haiducu 

Gen Film: Comedie, Familie 

Durată: 100 min 

Rating: AG 

Ramon (Pavel Bartoș), soț iubitor și viitor tată, nu stă departe de aventuri. De această dată, el pornește într-o misiune secretă pentru a o găsi pe nepoata pierdută a partenerei sale, cu scopul de a o aduce acasă înainte de sărbătorile de iarnă. Încercările sale dau naștere unor situații comice, dar și pline de emoţie. 

2D: Vineri pana Miercuri 13:40  

Joi 13:40; 18:30 

2D VIP: Vineri pana Marti 17:00 

Now You See Me: Now You Don’t / Now You See Me: Jaful perfect 3 VIP 2D 

Regia: Ruben Fleischer 

Cu: Rosamund Pike, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Daniel Radcliffe, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Mark Ruffalo 

Gen Film: Crima, Thriller 

Durată: 113 min 

Rating: AP 12 

Cei Patru Călăreți revin, alături de o nouă generație de iluzioniști cu trucuri și răsturnări de situație uluitoare, surprize și magie cum nu s-a mai văzut vreodată într-un film. Scopul? Jaful unor diamante cu o valoare inestimabilă. 

Vineri pana Marti 19:10  

Miercuri, Joi 16:00 

Zootopia 2 / Zootropolis 2 3D 

Regia: Jared Bush, Byron Howard 

Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster 

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister 

Durată: 107 min 

Rating: AG 

Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara. 

Dublat: Vineri pana Joi 11:30 

Tati Full-Time 

Regia: Letiția Roșculeț 

Cu: Alex Bogdan, Eva Măruță, Raluca Aprodu 

Gen Film: Comedie 

Durată: 106 min 

Rating: AP 12 

Iustin, un fost avocat, actual artist part-time și tată full-time din obligație, e prins în mijlocul unui coșmar logistic, emoțional și familial: botezul bebelușului pe care îl are cu Sânziana, directoarea școlii și femeia „mai matură” din viața lui. Pe hârtie, Iustin e tatăl ideal. În realitate, nu are bani, respectul socrilor sau control asupra propriei vieți. 

Vineri pana Marti 12:40  

Miercuri, Joi 11:50 

Tafiti – Across the Desert / Tafiti: Aventură prin deșert 

Regia: Nina Wels 

Cu: Kathleen Renish, Cosima Henman, Steve Hudson, Dela Gakpo, Mike McAlpine, Jeremiah Castelo 

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie 

Durată: 81 min 

Rating: AG 

Tafiti, o mică mangustă curajoasă, pornește într-o călătorie prin deșert împreună cu cel mai bun prieten al său, Pinsel. Împreună descoperă frumusețea naturii, își fac prieteni neașteptați și învață ce înseamnă camaraderia, solidaritatea și curajul. 

Dublat: Sambata, Duminica 11:00 

The Yellow Tie / Cravata galbenă 

Regia: Serge Ioan Celebidachi 

Cu: John Malkovich, Ben Schnetzer, Miranda Richardson, Kate Phillips 

Gen Film: Aventuri, Drama, Muzica 

Durată: 145 min 

Rating: AG 

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat. 

Vineri pana Joi 15:50 

Predator: Badlands / Predator: Ținuturi sălbatice 3D 

Regia: Dan Trachtenberg 

Cu: Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi 

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, SF, Thriller 

Durată: 115 min 

Rating: N 15 

În viitor, pe o planetă îndepărtată, tânărul Predator Dek, izgonit de propriul clan, își găsește un aliat neașteptat în Thia (Elle Fanning), un android al companiei Weyland-Yutani. Împreună vor porni în căutarea adversarului suprem. 

Vineri pana Marti 14:50  

Miercuri, Joi 13:55 

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. 

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro. 

