Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 12 – 18 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 12 – 18 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Avatar: Fire and Ash / Avatar: Foc și cenușă 3D / VIP 3D Avanpremiera
Regia: James Cameron
Cu: Stephen Lang, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Kate Winslet
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller
Durată: 197 min
Rating: AP 12
Avatar: Foc și Cenușă continuă epopeea familiei Sully la scurt timp după evenimentele din Avatar: Calea Apei. Adoptați de Clanul Metkayina, Jake, Neytiri și copiii lor încearcă să-și găsească echilibrul după pierderea lui Neteyam, ucis într-o luptă brutală cu Oamenii Cerului din corporația RDA, și să se adapteze unei noi vieți pe recifele Pandorei. Când Spider, fiul adoptiv al familiei, devine ținta pericolelor tot mai mari, familia Sully pornește alături de Clanul Tlalim – cunoscuți și sub numele de Negustorii Vântului, un trib nomad pașnic care navighează cerurile – într-o călătorie plină de riscuri.
3D: Miercuri, Joi 19:30
3D VIP: Miercuri, Joi 20:00
Silent Night, Deadly Night / Crăciun sângeros
Regia: Mike P. Nelson
Cu: Rohan Campbell, Ruby Modine, David Tomlinson, Erik Athavale
Gen Film: Horror
Durată: 95 min
Rating: IM 18
Un copil asistă la uciderea părinților săi de către un bărbat în costum de Moș Crăciun. Ani mai târziu, ca adult, el însuși îmbracă un costum de Moș Crăciun și pornește în căutarea răzbunarii împotriva celor responsabili pentru evenimentul traumatic din copilăria sa.
Vineri pana Marti 19:00
Miercuri, Joi 15:20
Dust Bunny / Monstrul din camera mea
Regia: Bryan Fuller
Cu: Mads Mikkelsen, Sigourney Weaver, Sophie Sloan
Gen Film: Drama, Horror, Thriller
Durată: 106 min
Rating: N 15
O fetiță de 10 ani face echipă cu un asasin profesionist pentru a-și înfrunta demonii cu care se confruntă fiecare dintre ei.
Micuța Aurora are un vecin misterios (Mads Mikkelsen) care ucide monștri reali, ca meserie; este asasin plătit. Aurora îl angajează atunci când are nevoie să îl distrugă pe monstrul din camera ei care se pare că i-a mâncat toată familia.
Vineri pana Marti 21:10
Miercuri, Joi 17:20
Dreams / Dreams: La granița dintre lumi
Regia: James Vanderbilt
Cu: Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon, Leo Woodall, Colin Hanks
Gen Film: Drama, Istoric, Thriller
Durată: 148 min
Rating: N 15
După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, psihiatrul american dr. Douglas Kelley (Rami Malek) este însărcinat cu evaluarea stării psihice a prizonierilor naziști de rang înalt ce urmează a fi judecați în foarte mediatizatul proces de la Nuremberg. În timpul acestui demers, ajunge într-o confruntare psihologică tensionată cu Herman Goring (Russell Crowe), mâna dreaptă a lui Hitler, pentru că miza din spatele acestui proces este cu totul alta decât ceea ce își închipuise la început.
Vineri pana Miercuri 18:40
The King of Kings / Împăratul împăraților
Regia: Seong-ho Jang
Cu: Kenneth Branagh, Oscar Isaac, Pierce Brosnan, Uma Thurman, Mark Hamill
Gen Film: Animatie, Familie
Durată: 104 min
Rating: AG
Un tată își poartă fiul în cea mai mare poveste spusă vreodată. Ceea ce începe ca o simplă poveste de noapte bună se transformă într-o călătorie care le va schimba pentru totdeauna inimile. Prin puterea imaginației, băiatul pășește alături de Isus, trăindu-I miracolele, împărtășindu-I încercările și descoperind semnificația sacrificiului suprem.
Dublat: Vineri pana Marti 12:20
Miercuri, Joi 11:00
Nuremberg
Regia: James Vanderbilt
Cu: Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon, Leo Woodall, Colin Hanks
Gen Film: Drama, Istoric, Thriller
Durată: 148 min
Rating: N 15
După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, psihiatrul american dr. Douglas Kelley (Rami Malek) este însărcinat cu evaluarea stării psihice a prizonierilor naziști de rang înalt ce urmează a fi judecați în foarte mediatizatul proces de la Nuremberg. În timpul acestui demers, ajunge într-o confruntare psihologică tensionată cu Herman Goring (Russell Crowe), mâna dreaptă a lui Hitler, pentru că miza din spatele acestui proces este cu totul alta decât ceea ce își închipuise la început.
Vineri pana Joi 20:40
Five Nights at Freddy’s 2
Regia: Emma Tammi
Cu: Elizabeth Lail, Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Piper Rubio
Gen Film: Horror, Mister, Thriller
Durată: 104 min
Rating: N 15
A trecut un an de la coșmarul supranatural de la Freddy Fazbear’s Pizza. Poveștile despre ce s-a întâmplat acolo au fost transformate într-o legendă locală plină de umor, care inspiră primul Fazfest din istoria orașului.
Fostul paznic Mike (Josh Hutcherson) și agenta de poliție Vanessa (Elizabeth Lail) au ascuns adevărul de sora de 11 ani a lui Mike, Abby (Piper Rubio), cu privire la soarta prietenilor ei animatronici.
Vineri pana Marti 14:35; 16:45
Miercuri, Joi 13:10
Crăciun cu Ramon 2D / VIP 2D
Regia: Jesús del Cerro
Cu: Pavel Bartoș, Andreea Vasile, Anastasia Haiducu
Gen Film: Comedie, Familie
Durată: 100 min
Rating: AG
Ramon (Pavel Bartoș), soț iubitor și viitor tată, nu stă departe de aventuri. De această dată, el pornește într-o misiune secretă pentru a o găsi pe nepoata pierdută a partenerei sale, cu scopul de a o aduce acasă înainte de sărbătorile de iarnă. Încercările sale dau naștere unor situații comice, dar și pline de emoţie.
2D: Vineri pana Miercuri 13:40
Joi 13:40; 18:30
2D VIP: Vineri pana Marti 17:00
Now You See Me: Now You Don’t / Now You See Me: Jaful perfect 3 VIP 2D
Regia: Ruben Fleischer
Cu: Rosamund Pike, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Daniel Radcliffe, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Mark Ruffalo
Gen Film: Crima, Thriller
Durată: 113 min
Rating: AP 12
Cei Patru Călăreți revin, alături de o nouă generație de iluzioniști cu trucuri și răsturnări de situație uluitoare, surprize și magie cum nu s-a mai văzut vreodată într-un film. Scopul? Jaful unor diamante cu o valoare inestimabilă.
Vineri pana Marti 19:10
Miercuri, Joi 16:00
Zootopia 2 / Zootropolis 2 3D
Regia: Jared Bush, Byron Howard
Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister
Durată: 107 min
Rating: AG
Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.
Dublat: Vineri pana Joi 11:30
Tati Full-Time
Regia: Letiția Roșculeț
Cu: Alex Bogdan, Eva Măruță, Raluca Aprodu
Gen Film: Comedie
Durată: 106 min
Rating: AP 12
Iustin, un fost avocat, actual artist part-time și tată full-time din obligație, e prins în mijlocul unui coșmar logistic, emoțional și familial: botezul bebelușului pe care îl are cu Sânziana, directoarea școlii și femeia „mai matură” din viața lui. Pe hârtie, Iustin e tatăl ideal. În realitate, nu are bani, respectul socrilor sau control asupra propriei vieți.
Vineri pana Marti 12:40
Miercuri, Joi 11:50
Tafiti – Across the Desert / Tafiti: Aventură prin deșert
Regia: Nina Wels
Cu: Kathleen Renish, Cosima Henman, Steve Hudson, Dela Gakpo, Mike McAlpine, Jeremiah Castelo
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie
Durată: 81 min
Rating: AG
Tafiti, o mică mangustă curajoasă, pornește într-o călătorie prin deșert împreună cu cel mai bun prieten al său, Pinsel. Împreună descoperă frumusețea naturii, își fac prieteni neașteptați și învață ce înseamnă camaraderia, solidaritatea și curajul.
Dublat: Sambata, Duminica 11:00
The Yellow Tie / Cravata galbenă
Regia: Serge Ioan Celebidachi
Cu: John Malkovich, Ben Schnetzer, Miranda Richardson, Kate Phillips
Gen Film: Aventuri, Drama, Muzica
Durată: 145 min
Rating: AG
Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.
Vineri pana Joi 15:50
Predator: Badlands / Predator: Ținuturi sălbatice 3D
Regia: Dan Trachtenberg
Cu: Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi
Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, SF, Thriller
Durată: 115 min
Rating: N 15
În viitor, pe o planetă îndepărtată, tânărul Predator Dek, izgonit de propriul clan, își găsește un aliat neașteptat în Thia (Elle Fanning), un android al companiei Weyland-Yutani. Împreună vor porni în căutarea adversarului suprem.
Vineri pana Marti 14:50
Miercuri, Joi 13:55
Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.
Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
Ținute pentru prima întâlnire – fă o primă impresie bună (P)
Ținute pentru prima întâlnire – fă o primă impresie bună Primele întâlniri au ceva magic: pot fi o pierdere totală de timp… sau un moment pe care amândoi îl veți ține minte tot restul vieții! Vă chinuiți cu ce să purtați pentru următoarea întâlnire? Vedeți câteva dintre sugestiile noastre! Cine știe, poate aceasta va fi […]
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 5 – 11 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 5 – 11 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Nuremberg Avanpremiera Regia: James Vanderbilt Cu: Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon, Leo Woodall, Colin Hanks Gen Film: Drama, Istoric, Thriller Durată: 148 min Rating: N 15 După încheierea celui de-al Doilea […]
10 decembrie 2025 | SKEPSIS prezintă spectacolul ”În Largul Mării”, ultimul din acest an, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia
10 decembrie 2025 | SKEPSIS prezintă spectacolul ”În Largul Mării”, ultimul din acest an, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia Miercuri, 10 decembrie 2025, ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, compania de teatru SKEPSIS prezintă spectacolul ”În Largul Mării”. În Largul Mării, după Slawomir Mrozek este unul dintre cele […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea în România de Crăciun 2025 și de Revelion 2026: Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi vremea în România de Crăciun 2025 și de Revelion 2026: Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele...
Ce spune Ministrul Educației despre măsurile împotriva abandonului școlar: Programul Masa Caldă trebuie să continue. Sunt copii care vin la școală pentru asta
Ce spune Ministrul Educației despre măsurile împotriva abandonului școlar: Programul Masa Caldă trebuie să continue. Sunt copii care vin la...
Știrea Zilei
FOTO | Un pompier și un polițist din Alba, EROI în timpul liber: Au intervenit primii la un incendiu pentru a salva casa vecinilor, dar și un cățel și un iepuraș
Un pompier și un polițist din Alba, EROI în timpul liber: Au intervenit primii la un incendiu pentru a salva...
VIDEO | Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, recepția finală, suspendată până la remedierea viciilor apărute în perioada de garanție: Constructorul lucrează în zona fostelor alunecări de teren de la Alba Iulia Nord
Pe autostrada A10 Sebeș–Turda, recepția finală este suspendată până la remedierea viciilor apărute în perioada de garanție. Constructorul lucrează în...
Curier Județean
FOTO | Delegație sanitar-veterinară din Israel – vizită de lucru în Alba, în perspectiva începerii exportului ouălor de consum
Delegație sanitar-veterinară din Israel – vizită de lucru în Alba, în perspectiva începerii exportului ouălor de consum O delegație a...
Polițiștii din Alba, acțivități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile la Sebeș: Peste 300 de elevi au abordat teme despre violență, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și fizică
Polițiștii din Alba, acțivități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile la Sebeș: Peste 300 de elevi au abordat teme despre...
Politică Administrație
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...
FOTO | Lucrările avansează în Teiuș. Strada Horea și Barbu Lăutaru, în plin proces de modernizare: ,,În ritm alert, profitând de vremea blândă”
Lucrările avansează în Teiuș. Strada Horea și Barbu Lăutaru, în plin proces de modernizare: ,,În ritm alert, profitând de vremea...
Opinii Comentarii
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...
Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași
Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...