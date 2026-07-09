Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 10-16 iulie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Dunkirk

Regia: Christopher Nolan

Cu: Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy, Kenneth Branagh

Gen Film: Actiune, Drama, Istoric, Razboi, Thriller

Durată: 107 min

Rating: AP 12

Povestea filmului Dunkirk surprinde trupele britanice şi ale aliaţilor înconjurate de inamici pe plaja franceză şi forţate să facă faţă unui asalt aproape imposibil de rezistat.

Filmul reuneşte o distribuţie impresionantă din care fac parte actorii Tom Hardy („Mad Max: Drumul furiei”), Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy şi debutantul Fionn Whitehead. Filmul este produs de Christopher Nolan şi Emma Thomas, iar Jake Myers este producător executiv.

Duminica 19:00

Inception / Începutul

Regia: Christopher Nolan

Cu: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Elliot Page

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF, Thriller

Durată: 148 min

Rating: N 15

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) este un hoț priceput, cel mai bun în domeniul periculoasei arte a extracției, adică al furtului de informații și secrete prețioase din subconștientul oamenilor în timp ce aceștia visează, când mintea lor este cel mai vulnerabilă.

Rara abilitate a lui Cobb i-a conferit un statut de profesionist extrem de căutat, de o valoare inestimabilă în complicata lume a spionajului tehnologic, dar l-a făcut în același timp să piardă tot ceea ce era mai important pentru el și l-a transformat într-un fugar internațional. Acum i se oferă o șansă să recapete tot ceea ce a pierdut: o ultimă misiune i-ar putea reda viața de dinainte dacă reușește un lucru imposibil, opusul extracției de informații: implantarea lor în mintea cuiva.

Sambata 19:00

The Dark Knight / Cavalerul negru

Regia: Christopher Nolan

Cu: Christian Bale, Heath Ledger

Gen Film: Actiune, Crima, Drama, Thriller

Durată: 152 min

Rating: N 15

O urmare a hitului de acțiune Batman Begins, Cavalerul negru îi reunește pe regizorul Christopher Nolan și pe starul Christian Bale, care reia în această nouă peliculă rolul lui Bruce Wayne/Batman.

Cu ajutorul locotenentului Jim Gordon și a hotărâtului procuror districtual, Harvey Dent, Batman începe lupta împotriva crimei organizate din Gotham City pentru a o strârpi definitiv. Inițial, triumviratul se dovedește a fi eficient, dar în curând cei trei devin ținta unui geniu al răului, cunoscut sub numele de Joker, care aruncă orașul în anarhie, forțându-l pe Cavalerul negru să încalce fragila graniță dintre erou și răzbunător.

Vineri 19:00

My Father’s Shadow / Umbra tatălui meu

Regia: Akinola Davies

Cu: Sope Dirisu, Godwin Egbo, Chibuike Marvelous Egbo, Efòn Wini, Adesina McCoy Babalola, Lawrence Chu

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 94 min

Rating: AP 12

Pe fundalul crizei electorale din Nigeria din 1993, filmul urmărește doi frați tineri care străbat vastitatea orașului Lagos împreună cu tatăl lor îndepărtat (Sope Dirisu), transformând o simplă călătorie spre casă într-o confruntare tensionată cu tulburările politice, legăturile rupte și dificultățile maturizării premature.

Vineri pana Joi 19:10

Moana / Vaiana 3D / VIP 3D

Regia: Thomas Kail

Cu: Dwayne Johnson, Frankie Adams, Rena Owen, John Tui, Catherine Laga’aia

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 120 min

Rating: AG

Debutanta Catherine Laga’aia intră în rolul principal al Moanei, fiica de șaisprezece ani a căpeteniei Tui, care face ceea ce face orice mare erou când destinul o cere: ignoră avertismentele tatălui ei și se aruncă cu capul înainte. Când o întunecime misterioasă otrăvește insulele Polineziei, Moana decide cu încăpățânare și curaj că ea este cea care trebuie să o oprească. Singura ei speranță? Să facă echipă cu cel mai incorigibil semizeu din lume, Maui, adus la viață de Dwayne „The Rock” Johnson, care își reia rolul din filmul de animație.

3D Dublat: Vineri pana Joi 12:00; 14:30

3D Subtitrat: Vineri, Sambata, Luni pana Joi 21:10

Duminica 21:15

3D VIP Subtitrat: Vineri pana Duminica 16:35

Luni pana Joi 18:30

Evil Dead Burn / Cartea morților: Focul din iad

Regia: Sébastien Vanicek

Cu: Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Souheila Yacoub, Victory Ndukwe, Tandi Wright

Gen Film: Fantastic, Horror, Mister

Durată: 120 min

Rating: IM 18

După moartea soțului ei, o femeie caută alinare la socrii ei. Pe măsură ce aceștia se transformă, unul câte unul, în morți-vii, ea ajunge să descopere că jurămintele pe care le-a făcut în viață dăinuie chiar și după moarte.

Vineri pana Joi 19:20; 21:30

The Invite / Invitația vecinilor

Regia: Olivia Wilde

Cu: Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde, Penélope Cruz

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 108 min

Rating: AP 12

Bazat pe filmul lui Cesc Gay: „Sentimental”, The Invite, în regia Oliviei Wilde, spune povestea a două cupluri care explorează complexitatea relațiilor din zilele noastre. Ce poate merge prost la o simplă cină între vecini? Absolut totul!

Vineri pana Joi 17:10

Supergirl VIP 3D

Regia: Craig Gillespie

Cu: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa, David Krumholtz, Emily Beecham

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 110 min

Rating: AP 12

Cea mai nouă aventură DC Studios, „Supergirl” o aduce, din vară, pe marile ecrane din toată lumea, pe Milly Alcock în dublu rol ca Supergirl/ Kara Zor-El. Filmul este regizat de Craig Gillespie, după un scenariu de Ana Nogueira.

Când un adversar neașteptat și nemilos lovește foarte aproape de casă, Kara/ Supergirl face echipă cu un personaj imprevizibil și pornesc împreună într-o călătorie interstelară în căutarea dreptății.

Vineri, Sambata 14:20

Duminica 14:20; 21:10

Luni pana Joi 16:20; 20:50

Obsession / Obsesia

Regia: Curry Barker

Cu: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Richter

Gen Film: Horror, Romantic, Thriller, Dragoste

Durată: 100 min

Rating: N 15

După ce rupe o crenguță din misterioasa „Salcie a unei singure dorințe” ca să cucerească inima fetei pe care o place, un romantic incurabil obține exact ce și-a dorit. Curând însă descoperă că unele dorințe vin cu un preț sumbru și sinistru.

Vineri pana Joi 17:00

Minions & Monsters / Minionii și monștrii 3D

Regia: Pierre Coffin

Cu: Pierre Coffin

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 85 min

Rating: AG

După succesul celei mai amuzante comedii a verii lui 2024, „Sunt un mic ticălos 4”, Illumination își extinde universul animat plin de veselie cu un nou capitol nebunesc, cu personaje complet noi, din cea mai mare franciză animată globală din istorie: „Minionii și Monștrii”.

Aceasta este povestea gălăgioasă, absurdă și absolut adevărată despre cum au cucerit Minionii Hollywoodul, au devenit staruri de cinema, au pierdut totul, au dezlănțuit monștri asupra lumii și apoi s-au unit ca să salveze planeta de haosul pe care tot ei îl provocaseră.

Dublat: Vineri pana Joi 11:30; 13:20

Toy Story 5 / Povestea jucăriilor 5 VIP 3D

Regia: Andrew Stanton

Cu: Tom Hanks, Greta Lee, Tim Allen, Ernie Hudson, Joan Cusack

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic

Durată: 90 min

Rating: AG

Woody, Buzz Lightyear, Jessie și restul găștii își văd rolurile puse la grea încercare atunci când se confruntă cu Lilypad, o tabletă smart, complet nouă, care vine cu propriile idei inovatoare despre ce este mai bine pentru copilul lor, Bonnie. „Misiunea noastră pe planeta asta este să facem un copil fericit.” – aceasta este deviza lor. Dar oare va mai fi timpul petrecut la joacă la fel ca înainte? „Vremurile poate se schimbă, însă prietenii sunt pentru totdeauna.” Vremea jucăriilor… oare este pe punctul să apună?

Dublat: Vineri pana Duminica 12:15

Luni pana Joi 12:10; 14:15

Scary Movie 6 / Comedie de groază

Regia: Michael Tiddes

Cu: Regina Hall, Chris Elliott, Anna Faris, Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Marlon Wayans

Gen Film: Comedie, Horror

Durată: 95 min

Rating: N 15

Doi prieteni se trezesc din nou implicați într-un poveste dementă plină cu ucigași, monștri și creaturi supranaturale.

Vineri pana Joi 15:10

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

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