Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 10-16 iulie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 10-16 iulie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Dunkirk
Regia: Christopher Nolan
Cu: Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy, Kenneth Branagh
Gen Film: Actiune, Drama, Istoric, Razboi, Thriller
Durată: 107 min
Rating: AP 12
Povestea filmului Dunkirk surprinde trupele britanice şi ale aliaţilor înconjurate de inamici pe plaja franceză şi forţate să facă faţă unui asalt aproape imposibil de rezistat.
Filmul reuneşte o distribuţie impresionantă din care fac parte actorii Tom Hardy („Mad Max: Drumul furiei”), Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy şi debutantul Fionn Whitehead. Filmul este produs de Christopher Nolan şi Emma Thomas, iar Jake Myers este producător executiv.
Duminica 19:00
Inception / Începutul
Regia: Christopher Nolan
Cu: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Elliot Page
Gen Film: Actiune, Aventuri, SF, Thriller
Durată: 148 min
Rating: N 15
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) este un hoț priceput, cel mai bun în domeniul periculoasei arte a extracției, adică al furtului de informații și secrete prețioase din subconștientul oamenilor în timp ce aceștia visează, când mintea lor este cel mai vulnerabilă.
Rara abilitate a lui Cobb i-a conferit un statut de profesionist extrem de căutat, de o valoare inestimabilă în complicata lume a spionajului tehnologic, dar l-a făcut în același timp să piardă tot ceea ce era mai important pentru el și l-a transformat într-un fugar internațional. Acum i se oferă o șansă să recapete tot ceea ce a pierdut: o ultimă misiune i-ar putea reda viața de dinainte dacă reușește un lucru imposibil, opusul extracției de informații: implantarea lor în mintea cuiva.
Sambata 19:00
The Dark Knight / Cavalerul negru
Regia: Christopher Nolan
Cu: Christian Bale, Heath Ledger
Gen Film: Actiune, Crima, Drama, Thriller
Durată: 152 min
Rating: N 15
O urmare a hitului de acțiune Batman Begins, Cavalerul negru îi reunește pe regizorul Christopher Nolan și pe starul Christian Bale, care reia în această nouă peliculă rolul lui Bruce Wayne/Batman.
Cu ajutorul locotenentului Jim Gordon și a hotărâtului procuror districtual, Harvey Dent, Batman începe lupta împotriva crimei organizate din Gotham City pentru a o strârpi definitiv. Inițial, triumviratul se dovedește a fi eficient, dar în curând cei trei devin ținta unui geniu al răului, cunoscut sub numele de Joker, care aruncă orașul în anarhie, forțându-l pe Cavalerul negru să încalce fragila graniță dintre erou și răzbunător.
Vineri 19:00
My Father’s Shadow / Umbra tatălui meu
Regia: Akinola Davies
Cu: Sope Dirisu, Godwin Egbo, Chibuike Marvelous Egbo, Efòn Wini, Adesina McCoy Babalola, Lawrence Chu
Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical
Durată: 94 min
Rating: AP 12
Pe fundalul crizei electorale din Nigeria din 1993, filmul urmărește doi frați tineri care străbat vastitatea orașului Lagos împreună cu tatăl lor îndepărtat (Sope Dirisu), transformând o simplă călătorie spre casă într-o confruntare tensionată cu tulburările politice, legăturile rupte și dificultățile maturizării premature.
Vineri pana Joi 19:10
Moana / Vaiana 3D / VIP 3D
Regia: Thomas Kail
Cu: Dwayne Johnson, Frankie Adams, Rena Owen, John Tui, Catherine Laga’aia
Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical
Durată: 120 min
Rating: AG
Debutanta Catherine Laga’aia intră în rolul principal al Moanei, fiica de șaisprezece ani a căpeteniei Tui, care face ceea ce face orice mare erou când destinul o cere: ignoră avertismentele tatălui ei și se aruncă cu capul înainte. Când o întunecime misterioasă otrăvește insulele Polineziei, Moana decide cu încăpățânare și curaj că ea este cea care trebuie să o oprească. Singura ei speranță? Să facă echipă cu cel mai incorigibil semizeu din lume, Maui, adus la viață de Dwayne „The Rock” Johnson, care își reia rolul din filmul de animație.
3D Dublat: Vineri pana Joi 12:00; 14:30
3D Subtitrat: Vineri, Sambata, Luni pana Joi 21:10
Duminica 21:15
3D VIP Subtitrat: Vineri pana Duminica 16:35
Luni pana Joi 18:30
Evil Dead Burn / Cartea morților: Focul din iad
Regia: Sébastien Vanicek
Cu: Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Souheila Yacoub, Victory Ndukwe, Tandi Wright
Gen Film: Fantastic, Horror, Mister
Durată: 120 min
Rating: IM 18
După moartea soțului ei, o femeie caută alinare la socrii ei. Pe măsură ce aceștia se transformă, unul câte unul, în morți-vii, ea ajunge să descopere că jurămintele pe care le-a făcut în viață dăinuie chiar și după moarte.
Vineri pana Joi 19:20; 21:30
The Invite / Invitația vecinilor
Regia: Olivia Wilde
Cu: Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde, Penélope Cruz
Gen Film: Comedie, Drama
Durată: 108 min
Rating: AP 12
Bazat pe filmul lui Cesc Gay: „Sentimental”, The Invite, în regia Oliviei Wilde, spune povestea a două cupluri care explorează complexitatea relațiilor din zilele noastre. Ce poate merge prost la o simplă cină între vecini? Absolut totul!
Vineri pana Joi 17:10
Supergirl VIP 3D
Regia: Craig Gillespie
Cu: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa, David Krumholtz, Emily Beecham
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF
Durată: 110 min
Rating: AP 12
Cea mai nouă aventură DC Studios, „Supergirl” o aduce, din vară, pe marile ecrane din toată lumea, pe Milly Alcock în dublu rol ca Supergirl/ Kara Zor-El. Filmul este regizat de Craig Gillespie, după un scenariu de Ana Nogueira.
Când un adversar neașteptat și nemilos lovește foarte aproape de casă, Kara/ Supergirl face echipă cu un personaj imprevizibil și pornesc împreună într-o călătorie interstelară în căutarea dreptății.
Vineri, Sambata 14:20
Duminica 14:20; 21:10
Luni pana Joi 16:20; 20:50
Obsession / Obsesia
Regia: Curry Barker
Cu: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Richter
Gen Film: Horror, Romantic, Thriller, Dragoste
Durată: 100 min
Rating: N 15
După ce rupe o crenguță din misterioasa „Salcie a unei singure dorințe” ca să cucerească inima fetei pe care o place, un romantic incurabil obține exact ce și-a dorit. Curând însă descoperă că unele dorințe vin cu un preț sumbru și sinistru.
Vineri pana Joi 17:00
Minions & Monsters / Minionii și monștrii 3D
Regia: Pierre Coffin
Cu: Pierre Coffin
Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie
Durată: 85 min
Rating: AG
După succesul celei mai amuzante comedii a verii lui 2024, „Sunt un mic ticălos 4”, Illumination își extinde universul animat plin de veselie cu un nou capitol nebunesc, cu personaje complet noi, din cea mai mare franciză animată globală din istorie: „Minionii și Monștrii”.
Aceasta este povestea gălăgioasă, absurdă și absolut adevărată despre cum au cucerit Minionii Hollywoodul, au devenit staruri de cinema, au pierdut totul, au dezlănțuit monștri asupra lumii și apoi s-au unit ca să salveze planeta de haosul pe care tot ei îl provocaseră.
Dublat: Vineri pana Joi 11:30; 13:20
Toy Story 5 / Povestea jucăriilor 5 VIP 3D
Regia: Andrew Stanton
Cu: Tom Hanks, Greta Lee, Tim Allen, Ernie Hudson, Joan Cusack
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic
Durată: 90 min
Rating: AG
Woody, Buzz Lightyear, Jessie și restul găștii își văd rolurile puse la grea încercare atunci când se confruntă cu Lilypad, o tabletă smart, complet nouă, care vine cu propriile idei inovatoare despre ce este mai bine pentru copilul lor, Bonnie. „Misiunea noastră pe planeta asta este să facem un copil fericit.” – aceasta este deviza lor. Dar oare va mai fi timpul petrecut la joacă la fel ca înainte? „Vremurile poate se schimbă, însă prietenii sunt pentru totdeauna.” Vremea jucăriilor… oare este pe punctul să apună?
Dublat: Vineri pana Duminica 12:15
Luni pana Joi 12:10; 14:15
Scary Movie 6 / Comedie de groază
Regia: Michael Tiddes
Cu: Regina Hall, Chris Elliott, Anna Faris, Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Marlon Wayans
Gen Film: Comedie, Horror
Durată: 95 min
Rating: N 15
Doi prieteni se trezesc din nou implicați într-un poveste dementă plină cu ucigași, monștri și creaturi supranaturale.
Vineri pana Joi 15:10
Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.
Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.
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