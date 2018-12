Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 21-27 decembrie 2018

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 21 – 27 decembrie 2018. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall.

Bumblebee 3D Avanpremiera

Regia: Travis Knight

Cu: Hailee Steinfeld, John Cena, Angela Bassett, Justin Theroux

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 118 min

Rating: AP12

Fugar încă din 1987, Bumblebee își găsește refugiu într-un atelier dintr-un orășel maritim din California.

Charilie, o fată care urmează să îmlinească 18 ani, și care încearcă să-și găsească un loc al ei pe lume, îl descoperă pe Bumblebee, cu răni adânci din bătălii trecute, și aproape nefuncțional. Între cei doi se va înfiripa o prietenie care va ajuta omenirea să scape dintr-o invazie pe cât de neașteptată, pe atât de periculoasă.

Sambata, Duminica, Joi 21:20

Spider-Man: Into the Spider-Verse 3D / Omul-Păianjen: În lumea păianjenului Avanpremiera

Regia: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Cu: Hailee Steinfeld, Nicolas Cage, Mahershala Ali, Liev Schreiber, Jake Johnson

Gen Film: Actiune, Aventuri, Animatie, SF

Durată: 122 min

Rating: AG

Tatăl lui Miles este un ofiţer de poliţie ca la carte, iar mama sa este o asistentă medicală extrem de devotată meseriei sale. Amândoi sunt nişte părinţi iubitori , mândri de realizările fiului lor, dorind să-l vadă integrat în şcoala pentru copii supradotaţi, unde l-au înscris. Totuşi, acomodarea pentru noua şcoală pare a fi destul de grea pentru Miles, care ar prefera mai degrabă să petreacă timp cu prietenii săi din vecini, sau să-l viziteze pe unchiul Aaron, care-l încurajează în pasiunea sa pentru graffiti. Deşi Miles îl idolatrizează pe Aaron, unchiul său fermecător este o persoană complexă, care a cam avut probleme cu legea în trecut.

Dublat: Sambata, Joi 13:00; Duminica 14:15

Subtitrat: Joi 21:00

Mary Poppins Returns / Mary Poppins revine

Regia: Rob Marshall

Cu: Emily Blunt, Ben Whishaw, Emily Mortimer

Gen Film: Fantastic, Familie, Musical

Durată: 137 min

Rating: AG

După ce Michael suferă o grea pierdere personală, enigmatica dădacă Mary Poppins (Emily Blunt) reintră în viața familiei Banks și, împreună cu veșnic optimistul aprinzător de felinare stradale Jack (Manuel Miranda), își folosește abilitățile magice unice pentru a ajuta familia Banks să redescopere bucuria și uimirea care lipseau din viața lor.

Dublat: Vineri 17:20; Sambata 14:50; Duminica 15:50; Luni 11:10; Miercuri 17:00; Joi 15:10

Subtitrat: Vineri, Sambata 20:00; Duminica 21:00; Luni 13:45; Miercuri 19:40; Joi 20:20

Aquaman 3D

Regia: James Wan

Cu: Jason Momoa, Amber Heard

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 148 min

Rating: AP12

„Aquaman” îl aduce pe Jason Momoa în rolul lui Arthur Curry, alias Aquaman. Momoa îl descrie pe Curry ca fiind „jumătate om, jumătate zeu”. Poate să respire sub apă, să comunice cu creaturile mării și, pe deasupra, este superputernic. Geoff Johns spune că e „un om prins între două lumi, dar care are responsabilitatea de a le proteja pe amândouă…”

Vineri 15:00; 20:20; 20:40; Sambata 15:30; 18:30; 20:40; Duminica 14:45; 17:30; 20:20

Luni 13:30; Miercuri 16:30; 19:20; Joi 15:40; 18:30

Racetime 3D / Marea bulgăreală 2 – Supercursa săniuțelor

Regia: Benoît Godbout, Jean-François Pouliot, François Brisson

Cu: Noel Fisher, Angela Galuppo, Dawn Ford

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Comedie

Durată: 85 min

Rating: AG

Când se organizează cea mai spectaculoasă cursă de sănii în micul orășel, Frankie-Patru-Ochi și echipa sa, având-o pe Sophie la conducerea saniei, se înscriu cu gândul că își vor învinge competitorii, adică echipa formată din nou-sosiții Zac, misterios și dichisit, și vărul său atletic Charly. Dar sania fantastică proiectată de Frankie se dezintegrează chiar înainte de a trece linia de sosire. Este o pierdere amară pentru Frankie, care refuză să accepte că ar fi făcut greșeli de construcție. Împreună cu prietenii săi, el reușește să demonstreze că Zac a trișat în timpul cursei.

Dublat: Vineri 12:20; 14:20; Sambata, Joi 12:15; Duminica 12:30; Luni 11:30; Miercuri 15:30

Second Act / A doua şansă

Regia: Peter Segal

Cu: Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Jennifer Lopez, Leah Remini

Gen Film: Comedie, Dragoste, Romantic

Durată: 103 min

Rating: AP12

Maya, o femeie ambițioasă de 40 de ani, este blocată într-un loc de muncă prost plătit, luptându-se cu frustrările visurilor neîmplinite. O femeie inteligentă care a lucrat cu sârguință într-un magazin local, acesteia îi este refuzată o poziție managerială din lipsa unei diplome universitare. Cu toate acestea, când are șansa de a primi jobul viselor ei, ea profită la maxim de oportunitate. După o eroare de identificare, Maya impresionează directorul executiv al uneia dintre cele mai mari corporații din New York și primește un loc de muncă în compania sa. Indusă în eroare, compania o consideră pe Maya o consultantă desăvârșită și o angajează să se ocupe de o afacere importantă. Având în vedere oportunitatea incredibilă de a avea cariera și stilul de viață la care l-a visat mereu, ea trebuie să dovedească că inteligența poate fi la fel de valoroasă ca și o diplomă universitară, și că nu este niciodată prea târziu pentru a-și lua revanșa.

Vineri 16:10; Sambata 15:55; Duminica 16:40; Luni 12:00; Miercuri 15:00; Joi 16:00

Mortal Engines 3D / Mașinării infernale

Regia: Christian Rivers

Cu: Hugo Weaving, Robert Sheehan, Stephen Lang, Jihae, Hera Hilmar

Gen Film: Actiune, Fantastic, SF, Thriller

Durată: 133 min

Rating: AP12

La mii de ani după ce civilizația a fost distrusă de un eveniment cataclismic, omenirea s-a adaptat, și și-a dezvoltat un nou mod de a trăi. Acum, orașe gigantice mobile cutreieră Pământul, prăduind nemilos orășelele mai mici pe tracțiune. Tom Natsworthy (Robert Sheehan), care se trage din pătura de jos a marelui oraș pe tracțiune, Londra, se vede nevoit să lupte pentru propria supraviețuire după ce dă peste o fugară extrem de periculoasă – Hester Shaw (Hera Hilmar). Cei doi, atât de diferiți, încât drumurile lor nu ar fi trebuit să se încrucișeze niciodată, formează o alianță imposibilă care va schimba viitorul omenirii..

Vineri 17:45; Sambata 18:00; Duminica 18:45; Miercuri 17:20; Joi 18:10

Robin Hood

Regia: Otto Bathurst

Cu: Taron Egerton, Ben Mendelsohn, Jamie Dornan, Paul Anderson, Jamie Foxx

Gen Film: Actiune, Aventuri

Durată: 122 min

Rating: AP12

Robin Hood (Taron Egerton), războinic călit în luptă și comandantul său maur, Little John (Jamie Foxx), pornesc o revoltă îndrăzneață împotriva corupției la nivel înalt, ce are rădăcini și legături chiar și cu Coroana Angliei, într-o aventură plină de acțiune, de explozii, multe lupte, dar și mult romantism.

Vineri 18:15; Sambata 17:30; Duminica 18:30; Luni 14:00; Miercuri 20:00; Joi 17:50

Creed II

Regia: Steven Caple Jr.

Cu: Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Dolph Lundgren, Florian Munteanu

Gen Film: Drama, Sport

Durată: 135 min

Rating: AP12

Viața a devenit un număr de echilibristică pentru Adonis Creed. Între obligațiile de natură personală și pregătirile pentru următorul meci, Adonis ajunge în fața celei mai mari provocări din viața sa. Are de înfruntat un oponent ce are legături cu trecutul familiei sale și asta nu face altceva decât să intensifice apropiata bătălie din ring. Rocky Balboa e mereu în colțul lui Adonis, sprijinindu-l. Împreună, cei doi vor înfrunta moștenirea lor comună, vor pune la îndoială cauzele și motivele pentru care merită să lupți și vor descoperi că, în cele din urmă, nimic nu e mai important decât familia. Creed 2 e despre întoarcerea la origini, pentru a redescoperi din ce aluat e făcut un adevărat campion și pentru a nu uita că, orice ai face, nu poți scăpa de propriul tău trecut.

Vineri 14:40

The Grinch 3D / Grinch

Regia: Yarrow Cheney, Scott Mosier

Cu: Benedict Cumberbatch, Rashida Jones, Tristan O’Hare, Scarlett Estevez

Gen film: Animaţie, Comedie, Familie

Durată: 95 min

Rating: AG

În fiecare an, celebrările din ce în ce mai grandioase, mai strălucitoare și mai zgomotoase ale Crăciunului, perturbă singurătatea și liniștea lui Grinch. Când Whos afirmă că vor face un Crăciun de trei ori mai mare în acest an, Grinch își dă seama că există o singură cale de a-și câștiga pacea și liniștea: trebuie să fure Crăciunul. Pentru a realiza acest lucru, el decide că se va prezenta drept Moș Crăciun în Ajunul Crăciunului, mergând atât de departe încât va prinde în cursă un ren apatic care să-i tragă sania. Între timp, în Who-ville, Cindy-Lou Who, o tânără fată entuziasmată de sărbătoarea Crăciunului, plănuiește cu gașca sa de prieteni să-l prindă pe Moș Crăciun în timp ce își face turul din Ajunul Crăciunului, pentru a-i mulțumi pentru ajutorul oferit mamei sale singure suprasolicitate. Totuși, pe măsură ce Crăciunul se apropie, planul ei bine intenționat amenință să se ciocnească cu cel mult mai infam al lui Grinch. Își va atinge Cindy-Lou scopul de a-l întâlni în sfârșit pe Moș Crăciun? Va reuși Grinch să reducă la tăcere odată pentru totdeauna sărbătoarea Crăciunului?

Dublat: Vineri 13:00; Sambata, Joi 14:00; Duminica 12:50; Miercuri 14:30

Elliot the Littlest Reindeer / Elliot: O poveste de Crăciun

Regia: Jennifer Westcott

Cu: Josh Hutcherson, Samantha Bee

Gen film: Animatie, Familie

Durată: 94 min

Rating: AG

Când unul dintre renii lui Moș Crăciun anunță brusc că se pensionează, e nevoie urgentă să i se găsească un înlocuitor! Deși e cel mai nepotrivit candidat, Elliot, ajutat de Hazel, prietena lui cea mai bună, e ferm hotărât să dovedească lumii întregi că el e “renul” care trebuie să facă parte din echipa Moșului.

Dublat: Vineri, Sambata 12:40; Duminica 13:50; Joi 13:15