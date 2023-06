Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 16 – 22 iunie 2023

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 16 – 22 iunie 2023. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

No Hard Feelings / Nu-ți port pică! Avanpremiera

Regia: Gene Stupnitsky

Cu: Ebon Moss-Bachrach, Jennifer Lawrence, Natalie Morales, Matthew Broderick, Scott MacArthur

Gen Film: Comedie

Durată: 108 min

Rating: AP 12

Frumoasa Maddie (Jennifer Lawrence) are o viață dezordonată. Face livrări cu mașina personală și niciodată nu are suficienți bani. După ce vede un anunț pe Craiglist, tânăra acceptă oferta unui cuplu de a se vedea cu fiul lor (Andrew Barth Feldman), un băiat introvertit cu o viață socială dezastruoasă, care urmează sa plece curând la colegiu.

Joi 21:30

L’ultima notte di Amore / Ultima noapte Avanpremiera

Regia: Andrea Di Stefano

Cu: Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva

Gen Film: Drama, Thriller

Durată: 129 min

Rating: N 15

Franco Amore își pregătește discursul de pensionare. Este ultima lui noapte din cei 35 de ani în slujba poliției. În lunga sa carieră nu a tras nici măcar o dată pentru a ucide și întotdeauna s-a străduit să rămână onest. Ce nu știe el este că are în față cea mai lungă și dificilă noapte din viață și că pericolul amenință tot ceea ce contează pentru el: cariera sa, dragostea pentru soția sa, prietenia cu partenerii de echipă, chiar și propria-i viață.

Joi 18:40

Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel / Bărzoiul Richard se întoarce – Secretul marelui giuvaier Avanpremiera

Regia: Benjamin Quabeck, Mette Tange

Cu: Jay Myers, Kyra Jackson, Simona Berman

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 89 min

Rating: AG

Richard, o vrăbiuță adoptată de o familie de berze, petrece iarna în nordul Africii. Când află că nu el va conduce stolul spre nord, Richard se hotărăște să călătorească singur. Drumul său se intersectează cu cel al vrăbiuțelor conduse de Samia, ținute prizoniere de niște păsări marabu care îndeplinesc poruncile păunului Zamano. Ca să le elibereze, Richard trebuie să rezolve o ghicitoare și să găsească Marele Giuvaier. Pentru această aventură, contează pe ajutorul unei echipe de încredere și pe calitățile sale de barzo-vrabie!

Dublat: Sambata, Duminica 13:00

SUGA: Road to D-DAY

Regia: Jun-Soo Park

Cu: Suga

Gen Film: Musical, Biografic, Documentar

Durată: 87 min

Rating: AG

Min Yunki, care avea multe ingrijorari si vise, a devenit artistul de talie mondiala, SUGA din BTS, la varsta de douazeci si opt de ani. Lasand in urma o mostenire unica datorata talentului sau natural, muncii asidue si succesului incredibil, lucreaza la un album solo sub pseudonimul Agust D ?i porne?te in descoperirea unor noi povesti.

Sambata 19:00

Duminica 15:00

J-Hope in the Box

Regia: Jun-Soo Park

Cu: J-Hope

Gen Film: Musical

Durată: 92 min

Rating: AG

j-hope este primul muzician coreean, headliner al celui mai mare festival de muzica din lume, „Lollapalooza” din Chicago. Tanarul Jung Hoseok, care adora sa danseze, este acum cunoscut sub numele de j-hope, dansatorul principal si rapper al grupului de renume mondial, BTS.

Sambata 15:00

Duminica 19:00

Elemental 3D / Elementar

Regia: Peter Sohn

Cu: Mamoudou Athie, Leah Lewis, Wendi McLendon-Covey, Catherine O’Hara

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 98 min

Rating: AG

Elementar este cel mai nou lungmetraj original de la Disney și Pixar, a cărui acțiune este plasată în orașul Element, unde locuitorii din foc, apă, pământ și aer trăiesc împreună. Povestea o prezintă pe Ember (Flamă), o tânără dură, iute la minte și înflăcărată, a cărei prietenie cu un tip distractiv, sentimental și docil, pe nume Wade (Șuvoi), îi pune la îndoială convingerile despre lumea în care trăiesc.

Dublat: Vineri 13:10; Sambata, Duminica 12:20

Luni pana Miercuri 13:10; Joi 12:50

Subtitrat: Vineri 15:30; Sambata, Duminica 14:45

Luni pana Miercuri 15:30; Joi 15:15

Elemental / Elementar

Regia: Peter Sohn

Cu: Mamoudou Athie, Leah Lewis, Wendi McLendon-Covey, Catherine O’Hara

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 98 min

Rating: AG

Elementar este cel mai nou lungmetraj original de la Disney și Pixar, a cărui acțiune este plasată în orașul Element, unde locuitorii din foc, apă, pământ și aer trăiesc împreună. Povestea o prezintă pe Ember (Flamă), o tânără dură, iute la minte și înflăcărată, a cărei prietenie cu un tip distractiv, sentimental și docil, pe nume Wade (Șuvoi), îi pune la îndoială convingerile despre lumea în care trăiesc.

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 12:40

Joi 13:20

The Flash

Regia: Andrés Muschietti

Cu: Michael Keaton, Ben Affleck, Ezra Miller, Ron Livingston, Kiersey Clemons, Sasha Calle

Gen: Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 149 min

Rating: AP 12

Barry Allen/Flash își folosește super-viteza pentru a schimba trecutul, dar încercarea lui de a-și salva familia creează o lume fără supereroi, forțându-l să pornească într-o misiune pentru a salva viitorul.

Vineri, Luni pana Miercuri 18:35; 20:10

Sambata, Duminica 20:15; 21:00

Joi 18:10; 20:30

Transformers: Rise of the Beasts 3D / Transformers: Ascensiunea bestiilor

Regia: Steven Caple Jr.

Cu: Anthony Ramos, Ron Perlman, Peter Cullen, Michelle Yeoh

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 132 min

Rating: AP 12

Revenind la acțiunea și spectacolul care au captivat cinefilii din întreaga lume, Transformers: Ascensiunea bestiilor va purta publicul într-o aventură în jurul lumii din anii ’90 alături de Autoboți și va introduce o nouă facțiune de Transformers – Maximals – care li se va alătura ca aliați în lupta pentru Pământ.

Vineri, Luni pana Miercuri 17:50; 21:30

Sambata, Duminica 18:30; 21:15

Joi 15:30; 21:10

The Boogeyman / Baubaul

Regia: Rob Savage

Cu: Chris Messina, Sophie Thatcher, Marin Ireland, David Dastmalchian, Vivien Lyra Blair

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 103 min

Rating: N 15

Încă suferind după moartea recentă a mamei lor, o adolescentă și sora ei mai mică încep să fie terorizate în propria casă de o prezență sadică. Lipsite de ajutor, cele două fete trebuie să-și scoată tatăl din letargia provocată de pierderea suferită de familia lor înainte de-a fi prea târziu.

Vineri, Luni pana Miercuri 15:10

Sambata 17:00; Duminica 16:50

Spider-Man: Across the Spider-Vers / Omul-Păianjen: Prin lumea păianjenului

Regia: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson

Cu: Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Issa Rae, Oscar Isaac, Jake Johnson

Gen Film: Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 145 min

Rating: AP12

Miles se aliază cu Gwen Stacy, este catapultat prin multi-vers și descoperă o întreagă echipă de Oameni Păianjen, de la Peter Parker și Miguel O’Hara la Spider-Woman și Spider-Punk. Dar și provocările le depășesc așteptările: acum se înfruntă cu un răufăcător mai puternic decât orice au întâlnit vreodată. Dincolo însă de asemănările și deosebirile cu ceilalți Oameni Păianjeni, Miles trebuie să-și redefinească rolul de erou urban și să-și găsească propria cale pentru a-și salva apropiații; deși este doar un adolescent, riscă să schimbe definitiv viața tuturor din multi-vers. O mască poate purta oricine, dar nu toți își pun viața în joc pentru binele celorlalți. Iar arhetipul eroului există în toate culturile – un motiv în plus să realizăm cât de asemănători suntem, de fapt, în ciuda diferențelor.

Vineri, Luni pana Miercuri 17:20

Sambata, Duminica 15:30; Joi 15:45

The Little Mermaid 3D / Mica sirenă

Regia: Rob Marshall

Cu: Melissa McCarthy, Awkwafina, Jacob Tremblay, Javier Bardem, Daveed Diggs, Halle Bailey

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic, Musical, Romantic, Dragoste

Durată: 140 min

Rating: AG

Ariel face o înțelegere cu vrăjitoarea diabolică a mării, Ursula, ceea ce îi oferă șansa de a experimenta viața pe uscat

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 15:45

Sambata, Duminica 12:40

Joi 12:30

Fast X 3D / Furios și iute X

Regia: Louis Leterrier

Cu: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Brie Larson, Charlize Theron, Jason Statham

Gen Film: Actiune, Mister, SF

Durată: 146 min

Rating: AP 12

În acest al zecelea film din seria Fast and Furious, regizat de Louis Leterrier, Dominic Toretto (Vin Diesel) și familia lui devin ținta răzbunătorului fiu al lui Hernan Reyes – temutul traficant de droguri ucis de Luke Hobbs în Fast Five (2011).

Vineri, Luni pana Miercuri 20:30

Sambata, Duminica 17:20

Joi 17:35

The Super Mario Bros. Movie 3D / Super Mario Bros: Filmul

Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Cu: Anya Taylor-Joy, Chris Pratt, Seth Rogen, Jack Black, Keegan-Michael Key

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 108 min

Rating: AG

Povestea frațior Super Mario în călătoria lor prin Regatul Ciupercilor.

De la Nintendo și Illumination vine un nou film de animație bazat pe universul Super Mario Bros.

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 13:40

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.