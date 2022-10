Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 14 – 22 octombrie 2022

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 16 – 22 septembrie 2022. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Avatar 3D Avanpremiera

Regia: James Cameron

Cu: Zoe Saldana, Sam Worthington

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 171 min

Rating: AG

200 de ani în viitor, Jake, un veteran de război paralizat, este adus împreună cu alți pământeni pe planeta Pandora. Aceasta este locuită de o rasă umanoidă, Na’vi, o veche civilizație deloc încântată de oaspeți. Jake și semenii săi trebuie să lupte pentru a-și găsi locul pe luxurianta Pandora și între timp tânărul se îndrăgostește de Neytiri, o localnică.

Joi 20:15

Don’t Worry Darling / Nu îți face griji, dragă Avanpremiera

Regia: Olivia Wilde

Cu: Florence Pugh, Olivia Wilde, Gemma Chan, Chris Pine, Harry Styles

Gen Film: Mister, Thriller

Durată: 128 min

Rating: AP 12

Alice (Pugh) și Jack (Styles) sunt norocoși să locuiască în comunitatea Victory, orașul companiei experimentale care găzduiește bărbații care lucrează pentru proiectul ultrasecret Victory și familiile lor. Optimismul societal din anii 1950 susținut de CEO-ul lor, Frank (Pine) – vizionar corporativ și trainer motivational – ancorează fiecare aspect al vieții de zi cu zi în utopia strânsă a deșertului.

Joi 21:00

Rapirea din serai

Regia: Cristian Mihailescu

Cu: Raluca Oprea, Gjergji Mani, Oana Serban, Valentin Racoveanu, Mihai Marinescu

Gen Film: Teatru

Durată: 65 min

Rating: AG

In palatul lui Selim Pasa se gasesc inchise Konstanze si camerista ei Blonda. Curand apare Belmonte, un tanar nobil spaniol, logodnicul Konstanzei, sosit pentru a o elibera. Pedrillo, valetul sau, prizonier si el, ii promite ajutorul. Dar intrarea in palat ii este inchisa de Osmin, capetenia paznicilor. Profitand de faptul ca Pasa Selim este mare amator de arta, Pedrillo ajuns gradinar il recomanda pe Belmonte drept unul dintre cei mai renumiti arhitecti italieni ai timpului, reusind astfel sa-i asigure accesul in palat. Inima lui Belmonte este plina de speranta. Konstanze, dimpotriva, singura si prizoniera, isi canta dragostea pe care o crede pierduta.

Duminica 12:00

Ticket to Paradise / Bilet pentru paradis

Regia: Ol Parker

Cu: Julia Roberts, George Clooney

Gen Film: Comedie, Dragoste, Romantic

Durată: 109 min

Rating: AP 12

Povestea unui cuplu divorțat (George Clooney și Julia Roberts) care pleacă spre Bali pentru a-și împiedica fiica să facă greșeala pe care ei cred că au făcut-o cu 25 de ani în urmă.

Vineri pana Miercuri 16:10; 18:10; 20:30; 21:15

Joi 18:00; 21:15

Three Thousand Years of Longing / 3000 de ani de dorință

Regia: George Miller

Cu: Idris Elba, Tilda Swinton

Gen Film: Dramă, Romantic, Fantastic

Durată: 113 min

Rating: AP 12

Dr. Alithea Binnie (Tilda Swinton) este mulțumită de viață și privește lumea cu un scepticism sănătos. În ciuda acestui fapt, ea întâlnește un Djinn (Idris Elba) care îi oferă trei dorințe în schimbul eliberării lui.

Aceasta este o problemă, deoarece ea este specialist în arta narațiunii și cunoaște toate poveștile cu morală despre dorințele care au mers prost. El își pledează cauza spunându-i povești fantastice din trecutul său. În cele din urmă, ea se lasă amăgită și își pune o dorință care îi va surprinde pe amândoi.

Vineri pana Miercuri 15:50

Joi 15:40

The Invitation / Invitație în iad

Regia: Jessica M. Thompson

Cu: Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty, Hugh Skinner, Stephanie Corneliussen

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 111 min

Rating: N 15

Evie este sedusă de un bărbat misterios, de care se îndrăgostește până peste cap. Curând, însă, tânăra realizează că se află în centrul unei conspirații gotice…

Vineri pana Miercuri 21:00

Joi 18:40

The Elfkins / Elfii cofetari

Regia: Ute von Münchow-Pohl

Cu: Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 83 min

Rating: AG

Legendarii „elfkins” din Köln, Germania, erau elfi care îi ajutau noaptea pe meșteșugari la muncile lor. Cu 200 de ani în urmă, însă, ei au fost izgoniți de soția malefică a unui croitor. Aceasta este povestea întoarcerii lor.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:30; 14:20

Joi 12:20; 14:10

After Ever Happy / După ce am găsit fericirea

Regia: Castille Landon

Cu: Louise Lombard, Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford

Gen Film: Dramă, Romantic, Dragoste

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Cel de-al patrulea film al francizei After continuă de unde s-a oprit După ce ne-am îndrăgostit: la nunta londoneză a mamei lui Hardin. În timp ce Hardin rămâne în urmă pentru a se confrunta și a se reconecta cu trecutul său, Tessa se întoarce în Seattle. Acolo, ea suferă o tragedie care o duce la alegeri dificile, care îi schimbă viața.

Vineri pana Joi 19:10

Where the Crawdads Sing / Acolo unde cântă racii

Regia: Olivia Newman

Cu: Daisy Edgar-Jones, Garret Dillahunt

Gen Film: Dramă, Mister

Durată: 130 min

Rating: AP 12

Abandonată de familie la începutul anilor ’50, Kya a trebuit să se descurce singură. A învătat să citească și să scrie cu ajutorul prietenul ei, Tate Walker, de care s-a și îndrăgostit, dar care a lăsat-o în urmă când a plecat la facultate. Acum, Kya trăiește într-o mlaștină din Carlina de Nord și e cunoscută de localnicii din Barkley Cove ca „fata din mlaștină”. Când un bărbat cu care a avut cândva o legătură este găsit mort, indiciile îi poartă pe investigatori catre Kya, care devine suspect principal.

Vineri pana Miercuri 18:25

Joi 16:05

Bullet Train / Trenul asasinilor

Regia: David Leitch

Cu: Brad Pitt, Joey King, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 133 min

Rating: N 15

Cinci asasini se îmbarcă în același tren ultra-rapid care călătorește între Tokyo și Morioka, având pe traseu doar câteva opriri. Fiecare dintre cei cinci realizează curând că misiunea sa are ceva în comun cu ale celorlalți.

Vineri pana Joi 16:30

DC League of Super-Pets / Gașca Animăluțelor DC

Regia: Jared Stern, Sam Levine

Cu: Keanu Reeves, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Kate McKinnon, John Krasinski

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 105 min

Rating: AG

Nedespărțiti, Krypto Super-Câinele și Superman sunt doi buni prieteni care împărtășesc aceleași superputeri și luptă împotriva criminalității în Metropolis. Când Superman și restul Ligii Justiției sunt răpiți, Krypto trebuie să convingă un grup de animale fără stăpân, Ace câinele, PB porcul cu burtă, Merton țestoasa și Chip veverița – să-și stăpânească puterile recent descoperite și să-l ajute să-i salveze pe supereroi.

Dublat: Vineri pana Miercuri 13:30

Joi 13:20

Thor: Love and Thunder 3D / Thor: Iubire și tunete

Regia: Taika Waititi

Cu: Taika Waititi, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Hemsworth, Karen Gillan

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic

Durată: 124 min

Rating: AP 12

În al patrulea film Marvel dedicat zeului tunetului, Thor face echipă cu Valkyrie, Korg, dar și cu fosta lui iubită, Jane Foster, pentru a i se opune lui Gorr, un supervillain care vrea să extermine casta zeilor.

Vineri pana Joi 14:00

Minions: The Rise of Gru 3D / Minionii 2

Regia: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val

Cu: Alan Arkin, Steve Carell, Lucy Lawless, Jean-Claude Van Damme, Michelle Yeoh

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 93 min

Rating: AG

Plasat imediat după evenimentele din primul film, de data aceasta în anii 1970, un Gru de 12 ani crește în suburbii. Un fanboy al unui grup de super-răi cunoscut sub numele de Vicious 6, Gru pune la cale un plan pentru a deveni suficient de rău pentru a li se alătura. Când Vicious 6 îl concediază pe liderul lor, legendarul luptător Wild Knuckles, Gru este intervievat pentru a deveni cel mai nou membru al lor.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Joi 12:00

Duminica 11:50

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.