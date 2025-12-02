Prognoza meteo pentru luna decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion
Prognoza meteo pentru luna decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion
Estimările meteorologilor ANM pentru perioada 1 decembrie- 29 decembrie, arată că vremea urmează să fie mai caldă decât în mod normal, pentru această perioadă din an. Mai mult decât atât, posibilitatea de precipitații este redusă.
Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de sudvest a țării, iar în rest va fi deficitar, mai ales în vest și nord-vest.
Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025
Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane.
Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări.
Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025
Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane. Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară la nivelul întregii țări.
Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.
