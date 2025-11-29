Prognoza meteo pentru 1 Decembrie la Alba Iulia. Meteorologii ANM au transmis câte grade vor fi de Ziua Națională a României

Meteorologii ANM au transmis cum o să fie vremea de 1 Decembrie la Alba Iulia. Participanții la festivitatea de Ziua Națională a României vor avea parte de un cer mult mai noros, însă probabilitatea de ploaie slabă va fi mică. Maximele vor fi de 7 grade, iar minimele de 2 grade.

Vremea de 1 decembrie la Alba Iulia

Vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va fi mai mult noros, însă probabilitatea de ploaie slabă va fi mică, în primele ore ale intervalului. Noaptea se va forma ceață. Temperatura maximă va fi de 5…7 grade, iar cea minimă de 2…3 grade.

Vremea de 1 decembrie la București

Valorile termice diurne vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă. cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiformă și posibil ceață în primele ore ale zilei și din nou pe parcursul nopții. vântul va sufla slab. temperatura maximă va fi de 9…11 grade, iar cea minimă de 2…3 grade.

Vremea de 1 decembrie la în întreaga țară

Cerul va avea înnorări persistente în nord, nord-est și centru, unde izolat va ploua slab pe parcursul zilei, iar în zonele montane aferente, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. În restul țării cerul va fi variabil, însă în primele ore ale zilei și din nou spre finalul intervalului vor fi nori joși. Vântul va sufla slab și moderat, iar dimineața și mai ales noaptea local va fi ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 12 grade, iar cele minime între -2 și 6 grade.

