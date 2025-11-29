Prognoza meteo pentru 1 Decembrie la Alba Iulia. Meteorologii ANM au transmis câte grade vor fi de Ziua Națională a României
Prognoza meteo pentru 1 Decembrie la Alba Iulia. Meteorologii ANM au transmis câte grade vor fi de Ziua Națională a României
Meteorologii ANM au transmis cum o să fie vremea de 1 Decembrie la Alba Iulia. Participanții la festivitatea de Ziua Națională a României vor avea parte de un cer mult mai noros, însă probabilitatea de ploaie slabă va fi mică. Maximele vor fi de 7 grade, iar minimele de 2 grade.
Citește și: PROGRAMUL de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Paradă militară, concerte Voltaj, Damian Brothers și foc de artificii de Ziua Națională
Vremea de 1 decembrie la Alba Iulia
Vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va fi mai mult noros, însă probabilitatea de ploaie slabă va fi mică, în primele ore ale intervalului. Noaptea se va forma ceață. Temperatura maximă va fi de 5…7 grade, iar cea minimă de 2…3 grade.
Vremea de 1 decembrie la București
Valorile termice diurne vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă. cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiformă și posibil ceață în primele ore ale zilei și din nou pe parcursul nopții. vântul va sufla slab. temperatura maximă va fi de 9…11 grade, iar cea minimă de 2…3 grade.
Vremea de 1 decembrie la în întreaga țară
Cerul va avea înnorări persistente în nord, nord-est și centru, unde izolat va ploua slab pe parcursul zilei, iar în zonele montane aferente, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. În restul țării cerul va fi variabil, însă în primele ore ale zilei și din nou spre finalul intervalului vor fi nori joși. Vântul va sufla slab și moderat, iar dimineața și mai ales noaptea local va fi ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 12 grade, iar cele minime între -2 și 6 grade.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Pompierii ISU Alba, la datorie în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Parade cu peste 70 de pompieri militari și 6 autospeciale
Pompierii ISU Alba, la datorie în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Parade cu peste 70 de pompieri militari și 6 autospeciale Cu prilejul minivacanței de Sfântul Andrei și al celebrării Zilei Naționale a României, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba transmite cele mai calde gânduri tuturor românilor și vă invită […]
29-30 noiembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 29-30 noiembrie 2025. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz […]
19 decembrie | Concert caritabil Russell McGregor & Johann Strauss Ensemble în Zlatna. Sala de Festivități Ampelum se transformă în ,,inima Vinenei” pentru o seară
Concert caritabil Russell McGregor & Johann Strauss Ensemble în Zlatna. Sala de Festivități Ampelum se transformă în ,,inima Vinenei” pentru o seară La Sala de Festivități Ampelum din Zlatna urmează să aibă loc un concert caritabil,dedicat celor 200 de ani de Strauss, susținut de Russell McGregor & Johann Strauss Ensemble, pe data de 19 decembrie. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă” ar putea fi introdusă în şcoli: Ce prevede noul proiect de lege
Disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă” ar putea fi introdusă în şcoli: Ce prevede noul proiect de lege Ar putea fi...
Zborul cu dronele în minivacanța de 1 Decembrie, INTERZIS. Operatorii neautorizați riscă sancțiuni și amenzi
Zborul cu dronele în minivacanța de 1 Decembrie, INTERZIS. Operatorii neautorizați riscă sancțiuni și amenzi Ministerul Afacerilor Interne îi îndeamnă...
Știrea Zilei
VIDEO | ”Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Parada portului popular și spectacol folcloric cu sute de copii
,,Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Parada portului popular și spectacol folcloric cu sute de...
VIDEO | Podar Daria și Suciu Lucas, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Obrejan David și Tokes Ivett, au câștigat Miss și Mister Unirea
VIDEO | Podar Daria și Suciu Lucas, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național “Horea, Cloșca...
Curier Județean
Prognoza meteo pentru 1 Decembrie la Alba Iulia. Meteorologii ANM au transmis câte grade vor fi de Ziua Națională a României
Prognoza meteo pentru 1 Decembrie la Alba Iulia. Meteorologii ANM au transmis câte grade vor fi de Ziua Națională a...
Pompierii ISU Alba, la datorie în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Parade cu peste 70 de pompieri militari și 6 autospeciale
Pompierii ISU Alba, la datorie în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Parade cu peste 70 de pompieri militari...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
Nume care se sărbătoresc în 30 noiembrie, de Sfântul Andrei 2025
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Andrei 2025 • Nume derivate din Andrei sărbătorite de Sf Andrei • Semnificația numelui...
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...