Profesorul universitar, Cristian Păun, avertisment pentru români: Riscăm să ajungem în situația de faliment a Greciei. Traiectoria este aceeași!

Profesorul universitar din cadrul Acedemiei de Studii Economice București, originar din Alba, Cristian Păun, explică de ce creșterea exponențială a deficitului bugetar va duce rapid la o datorie publică de peste 60% și avertizează asupra faptului că, România a intrat pe aceeași traiectorie care a condus Grecia spre faliment, în anul 2009.

„Drumul e același. Deci e doar o problemă de viteză ce poate accelera intrarea noastră foarte rapid într-o situație ca a Greciei. Este ceea ce s-a întâmplat și cu Grecia. Un trigger, un eveniment din acesta puternic, care poate veni, din păcate, chiar și din exterior. Adică poate veni din Uniunea Europeană.”, a spus Cristian Păun, la Digi24.

Economistul a precizat că deficitul bugetar este semnul unui echilibru major, iar România se îndreaptă cu pași repezi spre o datorie de peste 60% din PIB.

„Vedem că tranșele din PNRR vin tot mai tăiate din cauza noastră, nici măcar din cauza deficitului. Deci ce să ne mai taie Uniunea Europeană pe procedură de deficit excesiv, că ne-am tăiat noi craca de sub picioare la greu? Da, deficitul și trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna, este esența unui dezechilibru major. Este de fapt o existență economică pe caiet, pe datorie și presează pe datoria publică în PIB. Păi, acest deficit de 8% din PIB se adaugă la datorie. Dacă tu, an de an adaugi câteva procente din PIB la datoria publică pentru că trebuie să finanțeze aceste procente din PIB pe care nu le ai, o să ajungem foarte repede cu datoria peste 60% din PIB, fiecare an de deficit, punând noi procente din PIB la datoria publică”.

Cristian Păun: În 2025 Guvernul va fi nevoit să impună noi taxe

Profesorul de economie mai arată că în anul 2025, Guvernul va fi nevoit să impună noi taxe, pentru că nu există ”o soluție magică”, care să rezolve situația României, notează stiripesurse.ro

”Da, dar din păcate, repet, eu cred că ar trebui să înțelegem că nu mai există o soluție magică. Guvernul se înșală amarnic dacă el mai crede că poate rezolva astăzi problema cu un singur tip de măsură. 2025 este inevitabil anul noilor taxe. Eu cred că va fi și anul noilor taxe mai mari și va fi și anul unor ajustări profunde în zona cheltuielilor publice. S-ar putea să vedem concedieri, s-ar putea să vedem, într-un final, ceea ce tot spunem de ceva vreme: Desființarea de ministere, desființarea de agenții pe care le-am tot creat într-o frenezie în ultimii ani, tot felul de agenții și tot felul de astfel de de structuri pe care nu avem de unde să le plătim. Și atunci, într-adevăr, încet-încet, nu va ajunge doar să crești taxele în România. Va trebui să ajungem și la reforme într-un final.”, a mai spus Cristian Păun.

