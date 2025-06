Profesorul de economie Cristian Păun: „UE nu cere majorarea taxelor pentru remedierea deficitului bugetar excesiv”

„UE nu cere majorarea taxelor pentru remedierea deficitului bugetar excesiv”, subliniază profesorul de economie Cristian Păun.

Potrivit acestuia ceea ce solicită UE este:

1. Eliminarea pensiilor speciale;

2. Modernizarea și reformarea statului;

3. Reducerea cheltuielilor inutile prin digitalizare și reforme (administrativ-teritorială sau privatizare, de exemplu);

4. Colectarea mai bună a taxelor existente;

5. Deblocarea de urgență a fondurilor europene;

6. Control mai bun și mai ferm privind contrabanda, evaziunea, contrafacerea, munca la negru.

„Având în vedere sumele de pe masă (circa 65 miliarde de euro fără reforma administrativ-teritorială și fără privatizări) pierdute de un stat ineficient și lipsit de control real, dacă am realiza 10% din cele 6 teme de mai sus am scăpa de presiune fără majorarea niciunei taxe. 10% anul acesta! E mult? Pare că da. E copleșitor pentru politruci. Devastator pentru ei, preocupați fiind de tichetele de vacanță din acest an și de ofertele pentru vară din Turcia sau Grecia. La 20% realizări, am putea chiar să mai reducem din presiunea fiscală actuală.

Oricum, politrucii de la noi ar trebui să facă toate astea pentru binele nostru, pentru a ne fi mai bine tuturor. Nu pentru că ne trage de urechi UE sau FMI. Starea de normalitate este suflecarea mânecilor și punerea pe treabă cu râvnă, responsabilitate și implicare totală. Starea de anormalitate este creșterea taxelor și văicăreala pe neputințe și lipsă de timp.

Să lase harneala că suntem sătui de “limbrismul” ăsta alunecos.

Se poate? Hai că nu se poate…”, afirmă profesorul Cristian Păun.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI