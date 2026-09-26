Profesorul Cristian Păun, ironic cu privire la discursul suveranist: ,,Sunt fix ăia care iau bani cu împrumut din stânga sau dreapta și uită instant să îi dea înapoi”
Profesorul Cristian Păun, ironic cu privire la discursul suveranist: ,,Sunt fix ăia care iau bani cu împrumut din stânga sau dreapta și uită instant să îi dea înapoi”
Profesorul Cristian Păun afirmă, într-o postare publicată vineri, 25 septembrie, că discursul suveranist promovează, în opinia sa, izolarea României și respingerea capitalului și investițiilor străine.
Economistul critică atitudinea celor care contestă influența creditorilor și investitorilor străini, deși România și sectorul privat au apelat, spune el, la finanțare externă și la capital din afara țării.
Textul integral scris de Cristian Păun este următorul:
,,După ce am împrumutat de la străini vreo 200 de miliarde de euro (și public, și privat), urlăm că suntem în genunchi. Că nu mai suntem independenți. Vrem să fim de capul nostru. Facem pe șmecherii. Doldora de datorii.
După ce, neavând capital, i-an momit pe străini să aducă bani de acasă, să ne dea de munca, să punem o pâine mai bună pe masă, îi trimitem înapoi acasă. Fără banii lor, să îi lase aici. Urlăm că suntem slugile lor. Colonia lor. Vrem să fim suverani. Facem pe șmecherii, nu facem investiții.
Străinii de ne-au dat banii lor ne deranjează acum. Ne încurcă. Vor regulile lor pe aici. Vor banii înapoi. Și cu dobândă. Sau cu profit. Ce să vezi! Nesimțiții. Să decidă ei la noi în țară? Pe banii lor? Unde ai mai văzut tu așa ceva? Suntem șmecheri! Să plece la ei acasă. Țara asta e a noastră, nu a lor.
Ăia cu ratingul ce naiba vor și ei? De ce le iau partea? De ce ne dau notă proastă? Nu au auzit de România? Nu au auzit că, dacă nu ar fi fost românii, lumea asta nu ar fi existat. Auzi tu? Ce șmecherie!
Pot să pun pariu că suveraniștii sunt fix ăia care iau bani cu împrumut din stânga sau dreapta și uită instant să îi dea înapoi. Sunt fix ăia care dau țepe unora în afaceri. Care sunt numai pe ciupeală și harneală. Cărora vor să le plătească alții datoriile. Care nu sunt niciodată de vină. Alții sunt de vină. Au ceva cu ei mereu. De la asemena indivizi nu pot să emane decât „dări în plată”, „taxe pe stâlp”, „suprataxe”, „naționalizări”, „impozite progresive”… Ei vor lupta mereu pentru independența noastră. Adică, izolare completă. Adică, sărăcie. Adică, la cheremul lor. Nu-i șmecherie, e iubire de țară și Dumnezeu!
Să plece străinii! Rușii și chinezii sunt români, nu străini. Nu ne vindem țara! Decât rușilor sau chinezilor Afară din UE! Trăiască CAER și URSS, rebranduite în „Drumul Mătăsii” și inițiative ale celor trei mări. De peste mări și țări. Apă, paie și bătaie!
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