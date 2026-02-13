Profesorul Cristian Păun, despre plecarea Carrefour din România: ,,Este doar începutul, dacă nu schimbăm ceva de urgență”
Profesorul Cristian Păun a explicat într-o postare în mediul online de ce plecarea Carrefour din România este doar începutul unui lung șir de astfel de acțiuni. Postarea vine în contextul în care cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunţat joi vânzarea unităţii sale din România către Paval Holding, într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro.
Frații Pavăl arată că s-a intrat în faza negocierilor finale și ambiția lor este să creeze un lanț integrat, iar pentru asta este nevoie să se extindă către retailul alimentar.
,,Câteva caracteristici importante ale sectorului de retail (din România și de peste tot în lume):
– Marje nete de profit foarte mici (1-3%): asta înseamnă că cifra de afaceri poate fi mare dar profiturile sunt aproape nesemnificative prin raportare la ea. Din motive care țin de natura acestui tip de afacere, nu de nu știu ce comportament evazionist;
Citește și: Anunț oficial: Carrefour vinde filiala din România către Pavăl Holding (Dedeman). Valoarea tranzacției depășește 800 milioane de euro
– Retailul operează cu un volum mare de produse dar generează un profit per unitate de volum foarte redus;
– Retailul operează cu costuri rigide foarte ridicate: chirii, salarii, logistică, energie etc.
Acest tip de sector este foarte sensibil la următoarele elemente:
– taxe pe cifra de afaceri, nu pe profit: taxe de ”solidaritate”, impozit minim pe cifra de afaceri;
– plafonarea adaosului comercial care afectează profitabilitatea foarte mică;
– impozite pe active în creștere (terenuri, clădiri, construcții speciale)
– fiscalitatea muncii foarte ridicată: retailul operează cu mii de angajați, este un sector foarte intensiv în muncă. Carrefour avea, de exemplu, circa 17.000 angajați doar în România. Orice creștere de salariu minim sau de fiscalitate pe muncă generează costuri operaționale importante care, pentru că marja de profit este foarte redusă, produce pierderi importante foarte rapid;
– lipsa de predictibilitate fiscală (schimbări dese de reguli fiscale, aplicări retroactive, excepții care din temporar devin permanente).
Nu este întâmplător faptul că se retrage Carrefour din România. Și nici dătător de speranță că sunt preluați de niște investitori locali. Ei vor avea fix aceleași probleme pe care le are în momentul de față Carrefour. Nu poți face multă magie ca să salvezi situația unui sector gâtuit de taxe în ultimii ani.
Se retrage și din Italia, ar spune unii… Se gândesc să vândă și ce au în Polonia sau Belgia… E un plan mai amplu la nivel de grup.
În Italia, de exemplu, TVA este de 22%, impozitul pe profit este de 24% și mai există și o taxă regională de 3,9% tot pe profit. În Italia, povara fiscală pe muncă este ușor mai mare ca în România (45-46% față de 41-42% la noi). În Italia nu există însă salariu minim (sunt niște contracte colective la nivelul unor sectoare), la noi este cam 740 Euro / lună.
Este clar că nu mai suntem competitivi demult nici pe salariul minim, nici pe povara fiscală pe muncă, nici pe TVA, nici pe impozitarea capitalului.
Carrefour va fi doar începutul, dacă nu schimbăm ceva de urgență… Deocamdată taxa de stâlp e, tot acolo. Impozitul minim pe cifra de afaceri, tot acolo. Impozitele în creștere semnificativă. Deficitul nu a fost nici el ajustat semnificativ.
Doar taxarea nu ajută. Pleacă toți, pe model Carrefour, dacă continuăm așa”, a scris Păun pe rețelele de socializare.
