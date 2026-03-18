Producătorul de mezeluri Elit Cugir a ajuns la aproape 50 de magazine în vestul ţării. Produce peste 30.000 de tone de preparate din carne pe an
Elit Cugir, unul dintre cei mai procesatori de carne din țară, cu mai multe fabrici în Alba, Arad, Prahova şi Bucureşti, a ajuns la o reţea de aproape 50 de magazine proprii, în condiţiile în care la finalul anului 2022 brandul avea o reţea de 35 de unităţi.
Brandul este prezent cu magazine în Alba, Hunedoara, Caraş-Severin şi Arad. Cele mai multe magazine Elit sunt în Hunedoara, scire zf.ro.
În 2024 (ultimele date disponibile), Elit a avut o cifră de afaceri de 832 de milioane de lei, în creştere cu 5% faţă de anul precedent, arată datele de la Ministerul de Finanţe. Profitul companiei s-a ridicat la 90,2 mil. lei, mai mare cu 29% faţă de anul anterior. Compania a avut un număr de peste 2.000 de angajaţi, fiind în top cinci angajatori din industria alimentară.
Compania produce, conform datelor de la finalul anului trecut, peste 30.000 de tone de preparate din carne pe an prin intermediul mai multor mărci proprii, Elit, Premia sau Promo. Datele de pe site-ul companiei arată că Elit are cinci fabrici.
Elit este un brand deţinut de gigantul chinez WH Group, care controlează şi Comtim România, liderul pieţei de carne de porc.
