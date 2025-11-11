Procedura pentru obținerea avizelor ISU va fi simplificată: Când vor intra în vigoare noile modificări

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, 11 noiembrie 2025, că procedurile de obținere a avizelor ISU vor fi simplificate, ca răspuns la solicitările mediului de afaceri și ale camerelor de comerț. Decizia face parte dintr-o serie de măsuri menite să reducă birocrația și să digitalizeze procesul de autorizare, fără a afecta standardele de siguranță împotriva incendiilor.

Avize ISU: termene mai scurte și proceduri digitalizate

„Se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU. După dezbaterile din ultima lună, am finalizat proiectul de simplificare şi debirocratizare a procedurilor de obţinere a avizelor ISU”, a declarat premierul Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că ordonanța de urgență cu noile reguli va fi pusă în transparență decizională până la finalul acestei săptămâni.

Șeful Executivului a precizat că termenele de avizare vor fi reduse, procesul va fi digitalizat și regulile clarificate pentru a evita interpretările neunitare.

„Toate acestea fără a reduce standardele de siguranţă împotriva incendiilor”, a adăugat Bolojan.

Consultări cu mediul de afaceri

În cadrul întâlnirii de la Palatul Victoria, premierul s-a întâlnit cu reprezentanții camerelor de comerț și ai retailerilor din România, discuția fiind axată pe simplificarea și digitalizarea procedurilor de emitere a avizelor și autorizațiilor pentru securitate la incendiu.

„În discuțiile avute cu mediul de afaceri au fost semnalate o serie de nemulțumiri. Unele sunt legate de procesul de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și de obținerea avizelor de mediu. În ceea ce privește prima temă, avem un pachet de modificări legislative pregătit pentru a reduce termenele și a fi cât mai serioși și eficienți în prevenirea incendiilor”, a explicat Ilie Bolojan.

Reprezentanții camerelor de comerț și ai retailerilor au apreciat propunerile legislative și au solicitat clarificări suplimentare, subliniind că vor contribui la definitivarea pachetului pentru a asigura aplicarea corectă a noii legislații.

Rolul Departamentului pentru Situații de Urgență

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a prezentat principiile care vor sta la baza pachetului legislativ, ce va fi publicat în consultare publică începând cu această săptămână.

„Noile prevederi vor avea în vedere simplificarea procedurilor, reducerea termenelor de emitere a avizelor și autorizațiilor privind securitatea la incendiu, digitalizarea procesului de autorizare/avizare, demersuri care vor contribui la facilitarea demarării investițiilor”, a spus Arafat.

De asemenea, procedura internă de analiză a documentelor va fi eficientizată și flexibilizată, iar responsabilitatea arhitecților, proiectanților și administratorilor va fi întărită. Un control mai riguros va verifica respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, iar clarificarea legislației va asigura practici unitare în implementare.

Următoarea etapă: avizele de mediu

Premierul Bolojan a anunțat că simplificarea procedurilor pentru avizele ISU este doar prima etapă.

„Energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite, contradictorii și de birocrație”, a precizat el.

În ceea ce privește avizele de mediu, soluțiile sunt analizate de un grup de lucru la nivelul Guvernului și vor fi prezentate în scurt timp.

La întâlnirea de la Palatul Victoria, alături de premier, au fost prezenți Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Raed Arafat, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, și Raul Gutin, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului.

