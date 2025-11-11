Procedura pentru obținerea avizelor ISU va fi simplificată: Când vor intra în vigoare noile modificări
Procedura pentru obținerea avizelor ISU va fi simplificată: Când vor intra în vigoare noile modificări
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, 11 noiembrie 2025, că procedurile de obținere a avizelor ISU vor fi simplificate, ca răspuns la solicitările mediului de afaceri și ale camerelor de comerț. Decizia face parte dintr-o serie de măsuri menite să reducă birocrația și să digitalizeze procesul de autorizare, fără a afecta standardele de siguranță împotriva incendiilor.
Avize ISU: termene mai scurte și proceduri digitalizate
„Se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU. După dezbaterile din ultima lună, am finalizat proiectul de simplificare şi debirocratizare a procedurilor de obţinere a avizelor ISU”, a declarat premierul Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.
El a subliniat că ordonanța de urgență cu noile reguli va fi pusă în transparență decizională până la finalul acestei săptămâni.
Șeful Executivului a precizat că termenele de avizare vor fi reduse, procesul va fi digitalizat și regulile clarificate pentru a evita interpretările neunitare.
„Toate acestea fără a reduce standardele de siguranţă împotriva incendiilor”, a adăugat Bolojan.
Consultări cu mediul de afaceri
În cadrul întâlnirii de la Palatul Victoria, premierul s-a întâlnit cu reprezentanții camerelor de comerț și ai retailerilor din România, discuția fiind axată pe simplificarea și digitalizarea procedurilor de emitere a avizelor și autorizațiilor pentru securitate la incendiu.
„În discuțiile avute cu mediul de afaceri au fost semnalate o serie de nemulțumiri. Unele sunt legate de procesul de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și de obținerea avizelor de mediu. În ceea ce privește prima temă, avem un pachet de modificări legislative pregătit pentru a reduce termenele și a fi cât mai serioși și eficienți în prevenirea incendiilor”, a explicat Ilie Bolojan.
Reprezentanții camerelor de comerț și ai retailerilor au apreciat propunerile legislative și au solicitat clarificări suplimentare, subliniind că vor contribui la definitivarea pachetului pentru a asigura aplicarea corectă a noii legislații.
Rolul Departamentului pentru Situații de Urgență
Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a prezentat principiile care vor sta la baza pachetului legislativ, ce va fi publicat în consultare publică începând cu această săptămână.
„Noile prevederi vor avea în vedere simplificarea procedurilor, reducerea termenelor de emitere a avizelor și autorizațiilor privind securitatea la incendiu, digitalizarea procesului de autorizare/avizare, demersuri care vor contribui la facilitarea demarării investițiilor”, a spus Arafat.
De asemenea, procedura internă de analiză a documentelor va fi eficientizată și flexibilizată, iar responsabilitatea arhitecților, proiectanților și administratorilor va fi întărită. Un control mai riguros va verifica respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, iar clarificarea legislației va asigura practici unitare în implementare.
Următoarea etapă: avizele de mediu
Premierul Bolojan a anunțat că simplificarea procedurilor pentru avizele ISU este doar prima etapă.
„Energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite, contradictorii și de birocrație”, a precizat el.
În ceea ce privește avizele de mediu, soluțiile sunt analizate de un grup de lucru la nivelul Guvernului și vor fi prezentate în scurt timp.
La întâlnirea de la Palatul Victoria, alături de premier, au fost prezenți Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Raed Arafat, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, și Raul Gutin, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Economistul Radu Georgescu, despre scăderea consumului după majorarea TVA-ului: „Românii au mâncat non-stop în ultima săptămână din iulie… și au rumegat în august”
Economistul Radu Georgescu, despre scăderea consumului după majorarea TVA-ului: „Românii au mâncat non-stop în ultima săptămână din iulie… și au rumegat în august” Economistul Radu Georgescu a scris pe rețele sociale despre starea economiei românești, pornind de la două rapoarte recente, unul al Eurostat privind consumul alimentar și altul al grupului Ahold Delhaize, proprietarul lanțurilor […]
Cum va fi VREMEA în România până în 23 noiembrie 2025: Vreme schimbătoare, cu variații mari de temperatură de la o zi la alta. PROGNOZA METEO de la ANM pe regiuni, în următoarele două săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 23 noiembrie 2025: Vreme schimbătoare, cu variații mari de temperatură de la o zi la alta. PROGNOZA METEO de la ANM pe regiuni, în următoarele două săptămâni ANM a emis luni, 10 noiembrie 2025, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în perioada 10-23 noiembrie. După ploi, vremea […]
Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR
Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR Registrul Auto Român (RAR) a demarat o acțiune la nivel național pentru a verifica dacă firmele care comercializează vehicule second-hand respectă normele legale referitoare la omologare, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității acestora. Citește […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Procedura pentru obținerea avizelor ISU va fi simplificată: Când vor intra în vigoare noile modificări
Procedura pentru obținerea avizelor ISU va fi simplificată: Când vor intra în vigoare noile modificări Premierul Ilie Bolojan a anunțat...
Economistul Radu Georgescu, despre scăderea consumului după majorarea TVA-ului: „Românii au mâncat non-stop în ultima săptămână din iulie… și au rumegat în august”
Economistul Radu Georgescu, despre scăderea consumului după majorarea TVA-ului: „Românii au mâncat non-stop în ultima săptămână din iulie… și au...
Știrea Zilei
Bianca Todorescu, din județul Alba, scrie istorie în powerlifting. Prima femeie româncă medaliată mondial la seniori
Prima femeie româncă medaliată la senioare la un Campionat Mondial de Powerlifting este din județul Alba Bianca Todorescu a devenit...
VIDEO | Albaiulian de 46 de ani, găsit DECEDAT în locuință, după ce vecinii au semnalat miros de gaz pe casa scării: Cum s-a desfășurat intervenția
Albaiulian de 46 de ani, găsit DECEDAT în locuință, după ce vecinii au semnalat miros de gaz pe casa scării:...
Curier Județean
FOTO | Atleții din Blaj, pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint
Atleții din Blaj au urcat pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint...
AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de lei
AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de...
Politică Administrație
VIDEO | Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba Iulia: Investiția a fost făcută din bugetul local
Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba...
VIDEO | Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul anului”
Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul...
Opinii Comentarii
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...