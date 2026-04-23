Primarul Dragoș Crișan, după ce jocurile de noroc au fost interzise în Aiud: ,,Chiar jucători ne-au scris că își doresc să fie închise”

Proiectul de hotărâre privind interzicerea unor activități de jocuri de noroc pe raza UAT – Municipiul Aiud, inițiat de Primărie și Consiliul Local, a fost adoptat, joi, 23 aprilie 2026 de aleșii locali aiudeni, întruniți în ședință ordinară.

S-au înregistrat 17 voturi pentru interzicerea păcănelelor, respectiv unul împotrivă (al consilierului local independent Ionela Danciu).

Primarul din Aiud, Dragoș Crișan, a relatat că această decizie vine în urma mai multor discuții cu cetățenii și cu administratorii sălilor de jocuri de noroc din municipiu.

,,Pentru că se pare că Guvernul nu își dorește să își asume acest lucru, împreună cu consilierii locali am luat, consider eu, decizia bună pentru locuitorii din Aiud”, a explicat edilul din Aiud pentru ziarulunirea.ro.

,,Chiar jucători ne-au scris că își doresc să fie închise aceste săli”

Administrația locală din Aiud a lansat mai multe întrebări sau dezbateri pe rețelele de socializare, acolo unde locuitorii au discutat pe baza subiectului jocurilor de noroc:

,,În momentul în care am aflat că decizia este la noi, am lăsat pe social media întrebări către cetățeni și către cei implicați în această activitate, care este părerea sau punctul lor de vedere. Feedback-ul pozitiv și în număr mare a fost pentru închiderea sălilor de jocuri, menționându-se dramele pe care le provoacă. Chiar jucători ne-au scris că își doresc să fie închise aceste săli”, a mai spus primarul din Aiud.

Edilul a precizat și că amplasarea acestor săli de jocuri în proximitatea școlilor sau în zona centrală protejată nu este un lucru benefic pentru comunitate:

,,Cu privire la amplasarea acestor săli de jocuri în proximitatea școlilor, nu sunt bine amplasate, creând o obișnuință pentru copiii care trec zilnic pe lângă ele. Mai mult decât atât, în zona centrală protejată, aceste jocuri nici nu ar fi avut voie să își desfășoare activitatea, regulamentul nostru interzicând acest lucru”, a mai spus primarul din Aiud.

Ce prevede hotărârea care interzice jocurile de noroc în Aiud?

Principalele prevederi cuprinse în hotărârea adoptată de aleșii locali din Aiud sunt:

Art. 1. Pe teritoriul unității administrativ teritoriale – Municipiul Aiud se interzice organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc, astfel cum sunt definite la art. 3, coroborat cu prevederile art. 10 din O.U.G. nr. 77/24.06.2009, cu excepția celor prevăzute de art. 10 alin. (1) lit. (a) și (b) din O.U.G. nr. 77/24.06.2009.

Art. 2. Operatorii economici care dețin autorizație de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național al Jocurilor de Noroc, valabilă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își pot continua activitatea doar până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.

Art. 3. Operatorii care organizează și exploatează activitățile de jocuri de noroc prevăzute de art. 10 alin. (1) lit. (a) și (b) din O.U.G. nr. 77/24.06.2009 vor putea funcționa numai în baza autorizației de funcționare emise conform Regulamentului local de reglementare a activităților de jocuri de noroc de pe raza Municipiului Aiud.

Art. 4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu se emit autorizații de funcționare pentru activități de jocuri de noroc, așa cum sunt definite la art. 10 din OUG nr. 77/2009 privind exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare pe teritoriu municipiului Aiud.

Art. 5. Prin derogare de la prevederile Art. 4, ulterior adoptării Regulamentului local de reglementare a activităților de jocuri de noroc de pe raza Municipiului Aiud, se vor putea emite autorizații de funcționare operatorilor economici care desfășoară activitățile prevăzute de art. 10 alin. (1) lit. a) și b) din OUG 77/2009.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI