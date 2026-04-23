Operație dificilă realizată cu succes la spitalul din Alba Iulia: Pacient cu tumoră cerebrală gigant, salvat de medici după o intervenție care a durat 7 ore
O echipă multidisciplinară din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, formată din doi medici neurochirurgi, un chirurg plastician și un medic anestezist, a salvat viața unui pacient diagnosticat cu o tumoră cerebrală de mari dimensiuni (10 × 10 cm), în urma unei intervenții chirurgicale complexe, care a durat 7 ore.
Pacientul, cunoscut cu antecedente de tumoră cerebrală malignă operată în urmă cu cinci ani (meningiom anaplazic grad III), s-a prezentat la spital cu crize epileptice și hemipareză dreaptă. Particularitatea cazului a constat în apariția recentă a unei formațiuni tumorale de dimensiuni foarte mari, care a distrus parțial pielea scalpului și s-a extins în afara craniului.
Echipa operatorie a fost formată din medicii neurochirurgi Suciu Bogdan și Suciu Cristina, chirurgul plastician Coșeriu Andrei și medicul anestezist Țuhașu Ovidiu. Intervenția reprezintă o premieră pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, fiind pentru prima dată când este extirpată o tumoră de asemenea dimensiuni, cu extensie extracraniană.
Operația a presupus o colaborare între specialitățile de Neurochirurgie și Chirurgie Plastică. În etapa neurochirurgicală s-a utilizat microscopul operator pentru îndepărtarea tumorii care invadase sinusul sagital superior (o venă esențială a creierului) și se extinsese până la ventriculul al III-lea.
După excizia formațiunii tumorale, a rezultat un defect cutanat extins, care a necesitat reconstrucție prin chirurgie plastică. Au fost realizate plastii locale complexe, prin mobilizarea a două lambouri (de transpoziție și rotație), iar zonele donatoare au fost acoperite cu grefe de piele.
Pentru prevenirea fistulei de lichid cefalorahidian (LCR), un rol esențial l-a avut menținerea drenajului ventricular, urmat de drenaj lombar. Această abordare a permis obținerea unei vindecări etanșe a scalpului. Evoluția pacientului a fost favorabilă, acesta fiind externat în stare ameliorată.
