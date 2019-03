Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, ”curtat” de mai multe partide. Ce i s-a oferit și ce a răspuns

Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud, a declarat, miercuri, că în ultima perioadă a fost ”curtat” de mai multe partide care doresc să candideze din partea lor la Primăria Alba Iulia. Edilul a spus că le-a refuzat oferta pentru că deocamdată se simte bine așa cum este acum și că mai are multe proiecte pentru comună.

”Notorietatea de care se bucură la ora actuală comuna Ciugud face ca eu, ca primar, să fiu destul de curtat. M-au sunat toți liderii politici de la nivel național (Dragnea nu m-a sunat, are alte treburi, mai importante). Deocamdată, sincer, mie îmi este foarte bine cum sunt. Sunt primarul comunei Ciugud, nu sunt datorită unui partid politic, sunt datorită cetățenilor, datorită oamenilor care au avut încredere în mine și m-au votat și pentru asta, sincer, vreau să-mi fac treaba cât mai bine cu putință, în așa fel încât să demonstrez că satul românesc poate fi acolo unde este locul lui. (…) M-au sunat să intru în partidul lor și să candidez la Primăria Alba Iulia. Deocamdată eu sunt primarul Ciugudului, mai am multe proiecte aici, mai am un mandat de dus la bun sfârșit, oamenii așteaptă de la mine toate aceste lucruri. Iar municipiul Alba Iulia are un primar, pe Mircea Hava, căruia îi doresc sănătate și îi urez succes la europarlamentare”, a declarat Damian.

Reamintim că primarul Gheorghe Damian a fost exclus din PSD, în anul 2017, în urma unei decizii a Comitetului Executiv Judeţean Alba. Conducerea județeană a partidului a anunțat, la acea vreme, că edilul a fost exclus în urma unei ”analize aprofundate” a modului cum s-a desfăşurat campania electorală pentru alegerile parlamentare 2016 şi a rezultatelor obţinute.