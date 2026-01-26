Primăria Șugag a solicitat acord de mediu pentru modernizarea drumului forestier Oașa-Poarta Raiului: Ce prevede proiectul care va ușura accesul la Domeniul Schiabil Șureanu
Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat, luni, 26 ianuarie 2026, depunerea de către Primăria Șugag a unei solicitări de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum forestier Oașa – Poarta Raiului”.
Suprafața totală care urmează să fie supusă modernizării este de aproximativ 124.000 de metri pătrați (lungime totală de 15.429 de metri).
Proiectul include lucrări de îmbunătățire a structurii rutiere prin realizarea unui sistem rutier suplu, scurgerea controlată a apelor către emisarii principali, podețe și un pod peste Râul Prigoanei, dar și consolidări de lucrări.
În mai 2025 a fost finalizat studiul de fezabilitate pentru modernizarea drumului forestier amintit.
Lucrările prevăzute sunt împărțite în două tronsoane, astfel: tronsonul I – 11,206 km; tronsonul II – 4,223 km.
Ar urma să se realizeze aproape 7 km de consolidări, 2,706 km de ziduri de beton, 2,916 km de fundații adâncite de tip L și 1,348 km de șanțuri ranforsate. Este vorba, de asemenea, de edificarea a peste 12 km de rigole din beton pentru preluarea apelor pluviale.
Proiectul include și realizarea a 10 podețe și a unui un pod de 9 metri, precum și montarea a 13.980 m de parapeți pentru sporirea siguranței auto. Marcajele rutiere vor fi realizate pe o lungime de peste 46.000 m, pentru delimitarea benzilor de circulație. Viteza propusă pentru deplasare a fost stabilită între 20 și 40 km/h, în funcție de configurația curbelor.
În general, în etapa de proiectare s-a păstrat traseul existent al drumului, alcătuit din succesiuni de aliniamente și curbe amenajate conform PD 003-11 “Normativ privind proiectarea drumurilor forestiere” și STAS 863-85 privind “Elementele geometrice ale traseelor”, eliminându-se porțiunile amenajate necorespunzator, care prezintă disconfort și nesiguranță pentru desfășurarea circulației.
Se va corecta linia profilului transversal al drumului pe tot traseul, aducându-l la o declivitate transversală de minimum 2.50 % (pantă unică).
Lățimea părții carosabile va fi de 4 metri (+supralărgiri), corespunzătoare unui drum forestier principal cu trafic mediu/ greu.
La extremitatea părții carosabile se vor realiza acostamente consolidate având același sistem rutier ca și partea carosabilă sau din piatră spartă. Acestea vor avea lățimea de 0,5 metri fiecare, rezultând o platformă a drumului de 5 metri (+supralărgiri).
S-a optat pentru un drum forestier principal, deoarece drumul care urmează să fie modernizat intersectează drumul
național DN67C Transalpina și face legătura cu zona turistică de interes național Domeniul Schiabil Șureanu, iar pe timpul sezonului de schi traficul este intens și, din pricina stării sale, acesta generează ambuteiaje și pierderi de timp în trafic.
Potrivit inițiatorilor proiectului, modernizarea drumului este esențială pentru îmbunătățirea accesului în zonă pentru administrația silvică, serviciile de urgență, localnici, turiști și investitori, creșterea siguranței participanților la trafic și reducerea presiunii asupra mediului înconjurător, prin soluții constructive sustenabile.
„Modernizarea drumului forestier Oașa – Poarta Raiului este o investiție strategică, absolut necesară pentru:
*Asigurarea unui acces sigur și eficient într-o zonă de interes forestier și turistic;
*Creșterea rezilienței infrastructurii rutiere montane;
*Protejarea resurselor naturale și a biodiversității zonei.
Implementarea acestui proiect contribuie simultan la dezvoltarea durabilă, creșterea calității vieții comunităților locale și la conservarea patrimoniului natural al regiunii”, arată inițiatorii proiectului.
În condiții normale de lucru, investiția va fi implementată în decursul a 36 de luni. Din punct de vedere al capacității portante durata normala de funcționare va fi de 15-48 de ani.
Proiectul are un caracter strict constructiv și vizează modernizarea infrastructurii rutiere existente (drum forestier), fără realizarea unor unități de procesare, fabrici, ateliere mecanice sau alte obiective cu ciclu tehnologic de fabricație.
Lucrările propuse se încadrează în categoria lucrărilor de infrastructură rutieră de interes forestier și turistic, având drept scop îmbunătățirea condițiilor de acces și transport, fără a genera procese industriale continue sau operațiuni care să implice utilizarea unor instalații permanente cu funcționare după fluxuri tehnologice secvențiale.
Pe amplasament nu vor fi amplasate echipamente fixe de producție, linii tehnologice sau instalații de tratare a materiilor prime. Toate activitățile care vor avea loc sunt de natură temporară, constructivă și neindustrială, realizate cu ajutorul utilajelor specifice lucrărilor de terasamente și drumuri (buldozere, excavatoare, compactoare, autobasculante etc.).
Materii prime și materiale folosite:
– Balast și piatră spartă (granulometrie controlată) pentru stratul de bază;
– Geotextile pentru separarea și stabilizarea solului;
– Materiale de umplutură compactate (argilă nisipoasă sau pietriș) pentru refacerea structurii în zonele afectate de eroziune;
– Pietriș și agregate naturale din surse autorizate;
– Lianți hidraulici (unde este nevoie de stabilizare cu ciment);
– Eventual emulsii bituminoase în zonele expuse la trafic intens sau la spălări frecvente;
– Tuburi din beton armat (ø 600–1000 mm);
– Rigole prefabricate din beton clasa C30/37;
– Gabioane și colmatări cu rocă brută în zonele de debite mari pentru disiparea energiei apelor;
– Gabioane metalice umplute cu piatră brută;
– Beton armat cu armături OB37/PC52;
– Plase zincate antierozionale, ancorate mecanic;
– Amestec de semințe native (iarbă de pășune montană, trifoi, specii perene) pentru refacerea vegetației;
– Parapeți metalici tip semigreu, zincați termic;
– Stâlpi de semnalizare reflectorizanți;
– Panouri de avertizare și informare rezistente la intemperii
Guvernul a aprobat în septembrie 2023 trecerea drumului forestier Oașa-Poarta Raiului din administrarea Romsilva în administrarea Primăriei Comunei Șugag.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
